“Operación Furia Épica”: los ataques de EE.UU. se centraron en el ayatollah y otros altos líderes de Irán

TEL AVIV.– Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una serie de ataques contra Irán, dirigidos contra su liderazgo político y militar, y abrieron un nuevo frente de conflicto en Medio Oriente que, según el presidente Donald Trump, busca neutralizar una amenaza para la seguridad estadounidense y ofrecer a los iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes.

Teherán respondió con el lanzamiento de misiles contra Israel. También se registraron explosiones en países árabes del Golfo productores de petróleo, que informaron haber interceptado proyectiles iraníes tras la advertencia de Teherán de que atacaría la región si era agredido.

La primera oleada de bombardeos, en lo que el Pentágono denominó “Operación Furia Épica”, se centró principalmente en funcionarios iraníes, según una fuente al tanto de la operación.

Un funcionario israelí señaló que el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian figuraban entre los objetivos, aunque no estaba claro el resultado de los ataques. Otra fuente indicó previamente que Khamenei no se encontraba en Teherán y había sido trasladado a un lugar seguro.

Una fuente iraní cercana al poder afirmó que varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria y dirigentes políticos murieron. Medios estatales informaron que 40 personas fallecieron en un bombardeo israelí contra una escuela. Reuters no pudo verificar de manera independiente esos reportes.

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto) Associated Press - AP

La nueva escalada entre Irán y sus adversarios históricos redujo las expectativas de una solución negociada a la disputa nuclear entre Teherán y Occidente. Las conversaciones indirectas celebradas esta semana entre Washington e Irán no lograron avances sustantivos.

La Guardia Revolucionaria sostuvo que todas las bases e intereses estadounidenses en la región están al alcance de Irán y que las represalias continuarán hasta que “el enemigo sea derrotado de manera decisiva”. El canciller iraní comunicó a sus pares de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin e Irak que Teherán empleará todas sus capacidades defensivas y militares.

Fuertes explosiones se escucharon en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington. Cazas sobrevolaron la zona de Yas Island y también se oyeron detonaciones en Dubái, el principal centro financiero del país.

Bahréin informó que el centro de servicios de la Quinta Flota de Estados Unidos fue alcanzado por un ataque con misiles. Testigos difundieron imágenes de una espesa columna de humo gris elevándose cerca de la costa. Qatar aseguró haber derribado todos los misiles dirigidos contra su territorio y afirmó que se reserva el derecho de responder.

También se registraron explosiones cerca de la isla iraní de Kharg, desde donde el país exporta cerca del 90% de su crudo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

TEHERÁN (IRÁN), 28/02/2026.- Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa. EFE/ Mehrnews SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). PROHIBIDO SU USO POR MEDIOS ISRAELÍES Mehrnews - Mehrnews

Varias aerolíneas internacionales cancelaron vuelos en Medio Oriente y crece la perspectiva de un alza en los precios del petróleo. “Si no hay señales de desescalada durante el fin de semana, las primas de riesgo podrían impulsar el Brent entre 10 y 20 dólares por barril el lunes”, advirtió Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy.

En un mensaje en video difundido en redes sociales, Trump evocó la larga disputa de Washington con Irán, incluida la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979, cuando estudiantes mantuvieron cautivos a 52 estadounidenses durante 444 días tras la revolución islámica que llevó al poder al clero chiita.

El mandatario instó a los iraníes a permanecer bajo resguardo porque “caerán bombas por todas partes”. Pero añadió: “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la ofensiva conjunta “creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus manos” y “se quite el yugo de la tiranía”. El ministro de Defensa, Israel Katz, la definió como un ataque preventivo para eliminar amenazas contra Israel.

No estaba claro el alcance de las operaciones aéreas y navales estadounidenses, aunque un funcionario señaló que la campaña podría extenderse durante varios días.

En Teherán, testigos relataron corridas a los bancos para retirar efectivo y largas filas en estaciones de servicio. Muchos temen también un eventual apagón de internet que interrumpa la comunicación con familiares en el exterior.

“Nos matan el régimen e Israel. Somos víctimas de las políticas hostiles de este régimen”, dijo Maryam, ama de casa de 54 años, mientras se dirigía con su familia hacia el norte del país.

Agencia Reuters