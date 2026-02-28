La capacidad de EE.UU. para determinar qué ocurrirá en Irán después del ataque podría ser limitada

WASHINGTON.— Las agencias de inteligencia de Estados Unidos elaboraron en las últimas semanas múltiples escenarios sobre lo que podría ocurrir en Irán después de un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel destinado a eliminar a altos dirigentes y debilitar al gobierno actual, algo que finalmente se concretó con la muerte del ayatollah Ali Khamenei.

Pero uno de esos escenarios sugería que un cambio completo de gobierno era poco probable. En cambio, señalaba que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní probablemente intentarían ejercer un mayor grado de control, aunque podrían estar dispuestos a limitar el programa nuclear del país o adoptar una postura más conciliadora frente a Estados Unidos.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, junto a un retrato del fallecido fundador de la República Islámica, el ayatollah Ruhollah Khomeini, durante una reunión en Teherán, el 26 de abril de 2006 -� - IRNA�

Al atacar Irán el sábado e instar a sus ciudadanos a levantarse y reemplazar a su gobierno, el presidente Donald Trump estaba apostando a que podía generar un resultado que, a largo plazo, sería beneficioso para la seguridad de Estados Unidos e Israel. Pero al hacerlo, puso en marcha acontecimientos que podrían resultar difíciles de controlar y que podrían dejar a Irán en el caos durante algún tiempo.

En un video publicado después del ataque estadounidense-israelí, Trump dijo que la ofensiva actual era la mejor oportunidad para que el pueblo iraní tomara el control de su gobierno.

Donald Trump grabó un video en el que dio detalles de la operación en Irán

Persisten muchas dudas sobre cuánto esfuerzo pondrá Estados Unidos en cambiar el gobierno iraní. Sin tropas en el país —algo que la administración Trump ha dicho que quiere evitar— la capacidad estadounidense para influir en lo que ocurra después es limitada, según personas informadas sobre la inteligencia y la planificación del ataque.

Las evaluaciones de inteligencia previas al ataque contemplaban la probabilidad de múltiples escenarios tras una operación destinada a debilitar al liderazgo actual. Y funcionarios estadounidenses subrayaron que el ataque conjunto contra objetivos de liderazgo y sitios militares en Irán había generado un alto grado de incertidumbre en torno a todos los posibles escenarios.

Pero las agencias de inteligencia creen que la oposición organizada dentro y fuera de Irán sigue siendo relativamente débil.

Humo se eleva tras una explosión, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Captura Web

Personas informadas sobre la inteligencia dijeron que, si el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, hubiera muerto en la operación, cualquier líder religioso que asumiera formalmente sería un dirigente de línea dura. Sin embargo, no está claro cuánta influencia tendría esa persona.

Algunos funcionarios estadounidenses creen que dirigentes fuera de la cadena religiosa de sucesión adoptarían un enfoque más moderado hacia Estados Unidos e Israel después de un ataque masivo —y estarían dispuestos a abandonar el programa nuclear iraní—.

En ese escenario, el poder real recaería en los líderes restantes de la Guardia Revolucionaria, quienes podrían inclinarse por una postura más pragmática, centrada en preservar sus intereses económicos y el control del país, y menos enfocada en atacar a Estados Unidos o Israel.

Pero los comentarios de Trump a los iraníes el sábado fueron mucho más allá de las predicciones sobre un liderazgo teocrático más conciliador.

“Las bombas caerán por todas partes”, dijo Trump. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para tomarlo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”.

Explosiones provocadas por la intercepción de proyectiles por parte del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel JACK GUEZ� - AFP�

El senador Mark Warner, de Virginia, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que el gobierno estadounidense tenía poca visibilidad sobre los grupos de oposición iraníes y su fortaleza.

“No he visto nueva inteligencia que cambie el hecho de lo complicado que sería un cambio de régimen”, dijo Warner en una entrevista.

Warner afirmó que cualquier posible sucesor de Khamenei probablemente sería un dirigente de línea dura. Y aunque el ayatollah se ha negado a renunciar a su programa de enriquecimiento nuclear, señaló que no ha decidido construir un arma nuclear, una decisión que un sucesor podría modificar.

“Khamenei estaba comprometido con el programa nuclear, pero mantuvo la línea contra una plena militarización”, dijo Warner.

Warner también dijo que no entendía por qué Trump estaba impulsando un cambio de régimen en este momento.

Trump y la jefa de Gabinete, Susie Wiles White House

“¿Queremos ver un cambio en el régimen iraní?”, dijo Warner. “Sí, pero ¿por qué ahora y no en enero, o en mayo? Más allá del hecho de que el presidente creó esta especie de línea roja al llamar al pueblo iraní, diciendo: ‘No se preocupen; estaremos ahí’. Luego le llevó dos meses llevar su armada hasta allí”.

A fines de enero, Trump dijo que una “armada masiva” se dirigía hacia Irán mientras intensificaba sus amenazas contra el país.

Mick Mulroy, un exfuncionario del Pentágono que supervisó la política de defensa para Medio Oriente durante la primera administración Trump, dijo que el presidente estaba asumiendo un gran riesgo al llamar a los iraníes a levantarse contra su gobierno.

“Esto es, por definición, una amenaza existencial, y el régimen lo reprimirá brutalmente”, dijo Mulroy. “Más brutalmente que antes”.

Por ahora, hay poca evidencia pública de que el ataque y la muerte de Khamenei vayan a provocar un levantamiento inmediato.

Jonathan Teubner, director ejecutivo de FilterLabs, una empresa que utiliza publicaciones en redes sociales e internet para estudiar cambios de actitud, dijo que el ataque contra Irán estaba generando un “efecto clásico de cierre de filas en torno a la bandera”.

Al analizar publicaciones iraníes en la plataforma Telegram y en Gap, una aplicación de mensajería iraní, FilterLabs detectó promesas de represalia y amenazas contra bases regionales estadounidenses y centros de población israelíes. Aunque esos sentimientos coinciden con el discurso del gobierno iraní, se amplificaron en una amplia variedad de publicaciones en redes sociales.

El líder supremo, ayatollah Ali Khamenei, frente al personal de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea Office of the Iranian Supreme Le

“La pregunta clave es si este efecto de cierre de filas se diluye”, dijo Teubner. “La brecha entre las promesas desafiantes y la realidad vivida podría convertirse en una vulnerabilidad política para el actual régimen iraní. Pero por ahora, Washington y Jerusalén no deberían esperar un levantamiento inmediato”.

Otros expertos coincidieron y señalaron que el gobierno en Teherán tiene capacidad de resistencia.

“Algo me dice que esta no será la guerra fácil para derrocar al régimen que Trump y Bibi han prometido”, escribió en redes sociales Alireza Nader, exinvestigador de Rand y de la Foundation for Defense of Democracies. “Espero estar equivocado; cuanto antes caiga este régimen, mejor. Pero me pregunto si los planificadores de guerra de Estados Unidos e Israel están subestimando la resiliencia del régimen y su capacidad para infligir un gran daño a todas las partes involucradas”.