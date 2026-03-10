El ejército estadounidense desplegó una “potencia de fuego abrumadora” y destruyó lanzamisiles de Irán

WASHINGTON.– El Pentágono difundió este martes un video que muestra el momento en que fuerzas estadounidenses destruyen un lanzamisiles iraní oculto, una pieza central de la campaña militar que Washington lleva adelante contra la república islámica desde hace diez días. La publicación de las imágenes busca demostrar la capacidad de Estados Unidos para detectar y neutralizar sistemas de ataque iraníes incluso cuando están escondidos.

En el video, divulgado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), se observa un lanzador de misiles camuflado bajo una estructura similar a un puente o infraestructura vial, que segundos después es alcanzado por un ataque de precisión. La grabación forma parte de la estrategia del Pentágono de mostrar resultados concretos de la ofensiva contra las capacidades balísticas iraníes.

Ataques a los lanzamisiles iraníes

El mensaje que acompaña a las imágenes es directo. “El régimen iraní puede intentar esconder sus lanzadores de misiles, pero las fuerzas estadounidenses no dejarán de buscarlos. Cuando los encontremos, los destruiremos”, advirtieron autoridades militares estadounidenses al difundir el material.

Vance y Hegseth saludan mientras miembros del Ejército transportan un féretro que contiene los restos del sargento Benjamin N. Pennington BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

La destrucción de plataformas móviles de lanzamiento se ha convertido en uno de los principales objetivos de la campaña militar. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, explicó que las fuerzas estadounidenses concentran sus ataques en misiles, lanzadores, unidades navales y la infraestructura militar e industrial de Irán, con el objetivo de impedir que el régimen pueda seguir atacando a Estados Unidos o a sus aliados durante los próximos años.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló además que este martes marcará la jornada más intensa de bombardeos desde el inicio de la guerra, que comenzó el 28 de febrero tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas iraníes.

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró Hegseth durante una conferencia de prensa en el Pentágono.

Un hospital dañado en un ataque de Estados Unidos e Israel, en Teherán Sha Dati� - XinHua�

Según el funcionario, la campaña militar está debilitando rápidamente al aparato militar iraní. Hegseth afirmó que Estados Unidos “está ganando” el conflicto y sostuvo que los líderes del régimen se encuentran “desesperados y desorganizados” frente a la presión militar.

El Pentágono sostiene que una de las dificultades del conflicto es que Irán intenta ocultar sus sistemas de lanzamiento en áreas urbanas o infraestructuras civiles, lo que obliga a una vigilancia constante mediante satélites, drones y aviones de reconocimiento para localizar los objetivos antes de lanzar los ataques.

La ofensiva contra estos sistemas tiene además un impacto directo en la capacidad ofensiva de Teherán. Analistas militares estiman que gran parte de los lanzadores móviles iraníes ya han sido destruidos, lo que ha reducido significativamente el número de ataques con misiles balísticos desde el inicio de la guerra.

El humo se eleva después de los ataques aéreos israelíes, en Teherán Sha Dati� - XinHua�

La difusión del video se produce en medio de una guerra que ya se ha extendido por varios frentes de Medio Oriente y que amenaza con tener consecuencias económicas globales, especialmente por el impacto del conflicto en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo.

Con la publicación de estas imágenes, Washington busca reforzar un mensaje estratégico: la ofensiva no solo continúa, sino que se centra ahora en eliminar sistemáticamente la infraestructura que permite a Irán lanzar misiles, uno de los pilares de su poder militar en la región.

Agencias ANSA y Reuters