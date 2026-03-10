La amenaza de Trump a Irán por el petróleo en el estrecho de Ormuz: “La furia reinará sobre ellos”

WASHINGTON.- En medio de la fuerte suba del petróleo por el conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con una ofensiva más fuerte si el régimen islámico bloquea el flujo en el estrecho de Ormuz, un paso clave para la distribución de este recurso.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”, escribió el republicano en su cuenta de Truth Social.

El mensaje de Trump sobre Irán

Y completó: “La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. ¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz. Esperemos que sea un gesto muy apreciado".

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, en tanto, redobló la apuesta y dijo en un comunicado que “no permitirá la exportación de ni un solo litro de petróleo de la región hacia el bando hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Incertidumbre por el petróleo

Tras una disparada del precio del hidrocarburo por la paralización del flujo marítimo en el estrecho del golfo Pérsico, las cotizaciones se estabilizaron luego de que Trump dijera que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”. En la apertura de los mercados, el crudo había entrado en un espiral de alza sin precedentes, pero hacia el cierre el mercado petrolero reaccionó con alivio a un pronunciamiento de Trump sobre Irán.

Trump dijo que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”

El mandatario agregó que el conflicto está en un período “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo, podría convertirse en uno de los principales puntos calientes en el conflicto en Oriente Europa Press� - Europa Press�

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel, Irán bombardeó en los últimos días infraestructuras de sus vecinos del Golfo Pérsico, ricos en hidrocarburos.

Además, Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin e Irak comenzaron a recortar su producción de petróleo. El conflicto hace que cientos de petroleros permanezcan inactivos dentro del Golfo y justo fuera del estrecho de Ormuz.

El estrecho

El estrecho de Ormuz es la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo del mundo. Los buques que transitan por el estrecho, que limita al norte con Irán, transportan petróleo y gas de Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. La mayor parte de ese petróleo va a Asia.

Cualquier interrupción del tráfico a través del estrecho resulta sumamente perturbadora para el comercio del crudo. Irán prácticamente estuvo impidiendo que los buques petroleros usen el estrecho de Ormuz. Los ataques a buques mercantes cerca del estrecho provocaron la muerte de al menos siete marinos, según la Organización Marítima Internacional.

estrecho de Ormuz (AP Foto/Kamran Jebreili, Archivo) Kamran Jebreili - AP

Si bien no está oficialmente cerrado, el tráfico de petroleros cayó de forma pronunciada debido a la interrupción de los sistemas de navegación por satélite. Además, la República Islámica amenaza a embarcaciones que se aproximan al estrecho de Ormuz y varias recibieron ataques en los últimos días.

Agencias AP, AFP y Reuters.