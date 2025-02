El Ejército israelí admite un “completo fracaso” ante el ataque de Hamas de 2023 en un reporte que brinda detalles inéditos

TEL AVIV.- Luego de decenas de miles de horas de trabajo, el Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), presentó este jueves su informe final sobre el 7 de octubre de 2023, en el que confirmó que hasta 5600 terroristas irrumpieron a sangre y fuego aquel día en Israel durante más de diez horas en lo que fue definido como un “completo fracaso” de uno de los sistemas de seguridad más desarrollados del mundo.

“El 7 de octubre fue un completo fracaso, el ejército israelí no cumplió su misión de proteger a los civiles israelíes”, declaró un responsable militar bajo condición de anonimato, con motivo de la publicación de las principales conclusiones de esta investigación. “Ese día, murieron demasiados civiles, preguntándose [...] dónde estaba el ejército”, añadió.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asistiendo a una reunión del gabinete de guerra en el Ministerio de Defensa de Israel. (Xinhua) [e]XINHUA - XinHua

Los hallazgos podrían presionar al primer ministro Benjamin Netanyahu a formar un Comité Estatal de Investigación, una opción ampliamente solicitada por los familiares de los rehenes y resistida por el premier, para examinar la toma de decisiones políticas que precedieron al ataque y que desencadenaron luego la guerra en Gaza.

En el aire, en el mar y en tierra, las FDI fracasaron de manera histórica y sin precedente en las batallas del 7 de octubre: éste es el duro panorama que surge de las extensas investigaciones del ejército sobre la masacre en el sur de Israel.

Las FDI han llevado a cabo 77 investigaciones de guerra, divididas en distintos grupos: investigaciones generales, el sistema de captura de Hamas, investigaciones de inteligencia, toma de decisiones en la noche del 6 al 7 de octubre, operaciones de las FDI, y la investigación de los combates. En el centro de las investigaciones estuvo la cuestión central de cómo el Estado de Israel llegó a una situación en la que estaba siendo atacado de manera feroz sin que los sistemas de inteligencia proporcionaran una advertencia.

Sobre el país que se enorgullece de su “Cúpula de Hierro“ para defenderse de misiles y amenazas externas, ese día se dispararon 4694 morteros y cohetes desde Gaza hacia Israel, 1320 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes.

Terroristas palestinos llevan al argentino-israelí Yarden Bibas, el sábado 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali, Archivo) Hatem Ali - AP

Los terroristas rompieron la barrera fronteriza en 114 puntos, avanzaron por 59 rutas de ataque en su camino hacia las ciudades del sur y el centro. Al mismo tiempo, siete barcos que transportaban a 50 terroristas intentaron violar la frontera marítima en su camino hacia centros estratégicos, y en el aire, Israel fue atacado por 63 aviones, incluidos 6 parapentes y 57 vehículos aéreos no tripulados y drones.

Según el reporte, en aquel momento los servicios de inteligencia tenían la atención centrada principalmente en la amenaza procedente de Irán y de Hezbollah en el Líbano, y aunque estaban al tanto de los planes de Hamas, creían que los terroristas palestinos no planeaban una guerra a gran escala porque además carecían de la capacidad para lanzarla. Por eso estimaban que en todo caso habría alertas tempranas si era inminente un ataque, por lo que la estrategia fue “mantener la amenaza” en lugar de neutralizarla.

Aunque durante la noche del 6 al 7 de octubre hubo algunos indicios inusuales de que se podría producir un ataque, como la activación de tarjetas SIM israelíes dentro de Gaza que les permitirían luego a los terroristas comunicarse entre sí al ingresar a territorio israelí, los oficiales de servicio no pensaron que fuera un momento crítico y que en todo caso era necesaria una mayor investigación.

“Llevamos a cabo un día de combate sin información de inteligencia”, dijo el Comando Sur en la investigación, también en el contexto de que la Inteligencia Militar ni siquiera identificó las miles de ubicaciones de las radios y teléfonos de los terroristas en territorio israelí. “Incluso si hubiéramos tenido cien aviones de combate esa mañana, no podíamos hacer nada con ellos, porque no estábamos preparados para este escenario”. No teníamos un plan de ataque aéreo ni siquiera para el 10% de lo que ocurrió.

Mujer secuestrada en Israel por Hamas

La escala y brutalidad del ataque tomó por sorpresa a las FDI y sus estrategias defensivas, incluida una costosa muralla subterránea, resultaron ineficaces. La barrera estaba diseñada para detener las protestas masivas y limitar la infiltración, pero no un ataque a gran escala. Las fuerzas a lo largo de la frontera se habían reducido debido a otras necesidades en la frontera con el Líbano y en Cisjordania, y las FDI tenían demasiada confianza en las defensas de la barrera.

El ataque se produjo en tres oleadas. La mayoría de los asesinatos y secuestros ocurrieron durante las dos primeras oleadas de ataques, entre las 6.29 y las 9 de la mañana de ese sábado.

Muchos palestinos que entraron a Gaza en la tercera ola, durante la tarde, pertenecían a otras organizaciones terroristas o a “una turba que se aprovechaba” de las fallas de la defensa israelí, pero no eran combatientes de Hamas entrenados para el ataque.

En medio del caos, la fuerza aérea israelí tuvo dificultades para distinguir entre combatientes de Hamas y civiles israelíes. Por eso el reporte reconoce que hubo algunas muertes causadas por “fuego amigo”, pero no da precisiones de cómo ni dónde.

A las 17 del 7 de octubre, todavía había cientos de combatientes de Hamas dispersos en las comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza. Se cree que, animados por las fallas de seguridad, intentaban llegar más profundamente a Israel, incluyendo Ashkelon, a 15 kilómetros de la frontera con Gaza, y atacar bases aéreas clave.

A través de varias fuentes de inteligencia, incluido material encontrado en Gaza, ahora se sabe que el líder de Hamas en aquel momento, Yahya Sinwar -abatido en octubre del año pasado-, concibió por primera vez la idea en noviembre de 2016. El plan para atacar a Israel fue aprobado en julio de 2019. Durante esos años, Hamas engañó a Israel, convenciendo a sus dirigentes de que quería prosperidad económica en lugar de conflicto. El grupo terrorista estuvo a punto de lanzar los ataques en tres ocasiones durante 2022, pero decidió no hacerlo por razones desconocidas. Finalmente lo hizo en 2023 para aprovechar la festividad religiosa judía del Sucot (Fiesta de los Tabernáculos).

El general Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor del ejército israelí, asumió la “plena responsabilidad” del fracaso constatado por la investigación, en un video publicado por el ejército. “La responsabilidad es mía. Yo era el comandante del ejército el 7 de octubre y asumo la plena responsabilidad ante todos ustedes” de lo que ocurrió, declaró el militar, que anunció su renuncia el mes pasado.

Agencias AP y AFP

