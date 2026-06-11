Los ejecutivos petroleros advierten a la Casa Blanca que los precios del combustible segirán en alza

WASHINGTON.– Los ejecutivos de las empresas petroleras y gasíferas han advertido a la Casa Blanca que los precios de la gasolina podrían dispararse en los próximos meses a medida que las reservas de combustible caen a niveles críticamente bajos, lo que complica los esfuerzos de la administración Trump para contener una inflación que ya ha inquietado a los consumidores estadounidenses.

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Funcionarios de la industria aseguran que están haciendo todo lo posible para dar la alarma de que los precios están a punto de dispararse, ya que las reservas comerciales y gubernamentales que hasta ahora han amortiguado las subas de precios se están agotando rápidamente, según múltiples personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias de la administración.

Algunos inventarios podrían agotarse por completo en cuestión de semanas, advirtieron los ejecutivos, coincidiendo con el pico de la temporada de viajes de verano.

“No tengo absolutamente ninguna duda de que la Casa Blanca —desde el presidente hacia abajo— es plenamente consciente de la alarma casi universal entre las compañías petroleras y los analistas sobre la dirección que tomarán los precios del petróleo este verano”, dijo Bob McNally, quien fue asesor energético durante la administración de George W. Bush y fundó la firma de investigación Rapidan Energy Group.

Las advertencias subrayan los crecientes riesgos políticos y económicos que enfrenta el presidente Donald Trump mientras el conflicto con Irán entra en su cuarto mes, con pocos indicios de que un avance diplomático sea inminente, pese a las periódicas predicciones de progreso realizadas por la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a la coronela Matha "Jeannie" Sasnett, comandante de Asuntos Mortuorios de la Fuerza Aérea Julia Demaree Nikhinson - AP

La administración Trump ya enfrenta la tasa de inflación más alta en tres años, lo que ha provocado una caída significativa en su imagen entre los votantes y ha profundizado la preocupación entre los republicanos por posibles pérdidas generalizadas en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que podrían hacerles perder el control de una o ambas cámaras del Congreso.

El índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo aumentó a una tasa anual del 4,2% en el año finalizado en mayo, impulsado por el fuerte aumento de los precios de la gasolina.

Trump ha restado importancia públicamente a las preocupaciones por el aumento de los precios. “Me encanta. Me encanta la inflación”, dijo Trump a periodistas el miércoles cuando le preguntaron por las nuevas cifras.

Los precios del petróleo caerán “como una piedra” una vez que termine la guerra, aseguró.

Los ejecutivos del sector sostienen lo contrario.

La guerra con Irán ha alterado el funcionamiento del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que antes del conflicto transitaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Trump ha intentado reiteradamente convencer a la opinión pública de que está cerca de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho, pero eso aún no ha ocurrido.

Altos ejecutivos petroleros, que habitualmente evitan hacer proyecciones alarmistas en público, han comenzado a hacerlo.

“Estamos dando la alarma porque estos inventarios están cayendo a mínimos históricos”, afirmó Mike Sommers, director ejecutivo del American Petroleum Institute, en el programa “Mornings with Maria”, de Fox Business, que Trump suele ver con frecuencia.

“Deberíamos preocuparnos por los precios que veremos en las próximas semanas. Tenemos que resolver este problema en el estrecho de Ormuz”.

Funcionarios de la industria, que hablaron bajo condición de anonimato para evitar enfrentamientos con la Casa Blanca, señalaron que la recepción de sus advertencias dentro de la administración ha sido dispar.

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One Julia Demaree Nikhinson - AP

Algunos funcionarios consideran que los avisos son exagerados. Los precios no se han disparado hacia los 200 dólares por barril, pese a las advertencias realizadas desde el inicio de la guerra contra Irán, a fines de febrero, de que llegarían rápidamente a ese nivel.

La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos ha caído a 349,2 millones de barriles, acercándose a un mínimo de varias décadas que no se veía desde 1983. Calcular la fecha exacta en que las reservas podrían agotarse resulta difícil, porque no pueden vaciarse completamente.

Millones de barriles deben permanecer en oleoductos y refinerías para evitar que los sistemas colapsen. Analistas y ejecutivos del sector advierten que el momento crítico podría llegar entre fines de este mes y el final del verano. Pero todos comparten la preocupación por la velocidad con la que disminuyen los suministros.

Los modelos de la industria muestran que un colapso de las reservas de crudo en cuestión de semanas podría elevar el costo del petróleo en un 50% o más, llevando el precio de la gasolina por encima de los 5 dólares por galón.

Los ejecutivos temen que eso obligue a la administración a adoptar medidas de emergencia, como restringir las exportaciones de combustible estadounidense.

Buques en el estrecho de Ormuz

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que recibir más información de la industria “es positivo” y aseguró que la administración seguirá teniendo en cuenta las opiniones de los ejecutivos del sector energético.

“Pero eso es solo una pieza de un panorama más amplio que solo el presidente conoce”, afirmó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para describir deliberaciones privadas.

El precio de la gasolina “ha bajado de forma constante durante las últimas semanas”, sostuvo el funcionario. Atribuyó esa reducción a medidas adoptadas por la administración para aliviar los precios, entre ellas la suspensión temporal de la Ley Jones, que regula los barcos autorizados a operar en puertos estadounidenses, y la coordinación de la liberación de 172 millones de barriles de las reservas nacionales.

El precio promedio nacional del galón de gasolina era de 4,15 dólares el miércoles, frente a los 4,52 dólares de un mes antes, según datos de AAA.

Los precios descendieron en parte gracias a los informes sobre negociaciones de paz en el conflicto con Irán, aunque el último intercambio de ataques puso en riesgo un frágil alto el fuego.

“El presidente está concentrado en terminar el trabajo”, dijo el funcionario.

“Hemos escuchado una y otra vez durante todo este conflicto proyecciones que aseguraban que los precios seguirían subiendo, que el barril de petróleo alcanzaría los 150 o 200 dólares o que la gasolina superaría los 5 dólares. Nada de eso ha ocurrido”.

El presidente estadounidense Donald Trump firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington Evan Vucci - AP

Otros funcionarios de la administración están frustrados porque la industria no ha acelerado las perforaciones ni ampliado la producción doméstica para crear un colchón de seguridad, señalaron algunas de las fuentes.

Sin embargo, las compañías han sido reacias a invertir miles de millones de dólares en nuevas operaciones de perforación que no aportarían volúmenes significativos de crudo durante meses, mientras la administración expresa confianza en que el estrecho reabrirá en cuestión de días.

“Ambos bandos saben exactamente lo que está en juego”, dijo un funcionario de la industria que interactúa frecuentemente con la administración. “La gente del sector quiere asegurarse de que, si la situación cambia, la Casa Blanca no los señale por no haber hecho lo suficiente”.

“Todos entienden perfectamente que este enfrentamiento no puede prolongarse otros 30 o 45 días sin que cambien los cálculos políticos”, agregó.

“La Casa Blanca conoce y entiende la gravedad de la situación potencial. Pero políticamente está limitada para decirlo en público”.

La posibilidad de una suba drástica de precios con impacto mundial no encaja con la narrativa de Trump de que Estados Unidos tiene todas las cartas en la negociación y de que la interrupción del flujo petrolero es apenas una molestia menor y temporal.

Un nuevo aumento podría tener consecuencias políticas para Trump, cuyos aliados reconocen ahora el riesgo que un conflicto prolongado representa para las perspectivas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

“Un precio elevado del petróleo funciona como un impuesto sobre la economía y sobre el partido gobernante”, dijo el economista Steve Moore. “Por eso Trump tiene tanto interés en resolver esto”.

Trump afirmó que había llevado a cabo una operación militar secreta para liberar 100 millones de barriles de petróleo que permanecían atrapados en el estrecho.

Funcionarios militares explicaron que el comentario hacía referencia a un plan previamente anunciado para compartir con las navieras información sobre rutas seguras a través de la vía marítima.

Expertos que monitorean el movimiento de petróleo por el estrecho sostienen que algunos cargamentos han logrado atravesarlo, pero los volúmenes son extremadamente limitados y hacen poco para resolver el problema de inventarios.

Antes de la guerra, unos 130 petroleros cruzaban diariamente el estrecho.

Incluso si fueran correctas las afirmaciones de la Casa Blanca de que decenas de buques logran pasar cada semana, eso representaría apenas una fracción del volumen que transitaba antes del conflicto. Datos de seguimiento marítimo sugieren que las afirmaciones oficiales están exageradas.

Una mujer caminando por una calle en Teherán, Irán Sha Dati - XinHua

“El presidente está haciendo una afirmación muy poco creíble”, dijo Brett Erickson, director ejecutivo de Obsidian Risk Advisors, una firma especializada en delitos financieros y sanciones que monitorea de cerca los envíos de petróleo en el Golfo Pérsico.

“Y aunque algunos barcos estén logrando pasar, esto no es una solución de largo plazo. ¿Vamos a convertirnos permanentemente en el chofer del Golfo?”.

Incluso si parte del petróleo bloqueado logra salir mediante operaciones clandestinas, los barcos no pueden volver a ingresar al estrecho para recargar.

“No necesitan escucharlo directamente de nosotros para saber que existe un problema”, dijo un ejecutivo de una gran petrolera.

“No faltan personas que lo están diciendo públicamente. Los inventarios están en mínimos históricos”.