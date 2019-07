El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que no habrá más contacto con el embajador británico en Washington, después de la filtración a la prensa de cables diplomáticos Fuente: AFP - Crédito: Jim Watson

WASHINGTON.- El embajador del Reino Unido en Washington , Kim Darroch, describió al gobierno de Donald Trump como "completamente disfuncional", "torpe" e "inpeto", según unos documentos internos de la Cancillería británica, filtrados ayer por el diario dominical The Mail on Sunday.

El presidente de los Estados Unidos respondió ante las acusaciones que "no tratará más con él", refiriéndose a Darroch. Además, dijo a la prensa: "No somos grandes fanáticos de ese hombre y él no ha servido bien al Reino Unido, así que puedo entenderlo. Y podría decir cosas sobre él, pero no me tomaré la molestia".

La Cancillería británica no respondió sobre la veracidad de los documentos filtrados, pero sí emitió un comunicado para explicar que la opinión pública del Reino Unido espera "que los embajadores proporcionen a los ministros una evaluación honesta y sin adornos de la política de los países en los que se encuentran".

"Sus puntos de vista no son necesariamente los de los ministros o los del gobierno. Pero les pagamos para que sean francos, tal y como lo sería el embajador de Estados Unidos aquí", agregó el texto.

El gobierno británico abrió hoy una investigación para encontrar al responsable de la filtración de los mensajes. Las autoridades están alarmadas de que información confidencial e interna haya sido filtrada, posiblemente para fines políticos y creen que es probable que el informante esté entre funcionarios o políticos británicos.

Por su parte, la primera ministra saliente Theresa May condenó las filtraciones y afirmó tener "una confianza completa" en el embajador Kim Darroch, autor de los mensajes en cuestión.

"Tenemos que descubrir cómo pudo pasar esto, al menos devolver la confianza a nuestros equipos en todos el mundo para que continúen dándonos evaluaciones sinceras", dijo el canciller británico, Jeremy Hunt.

Los documentos filtrados, que se remontan al año 2017, podrían interponerse entre los intentos de Londres de asegurar un acuerdo comercial posterior al Brexit con las autoridades estadounidenses.

"Para un hombre que ha llegado a ocupar el cargo más importante del planeta, el presidente Trump irradia inseguridad", dijo Darroch en uno de los mensajes.

A pesar de que Trump aseguró en reiteradas ocasiones que las informaciones sobre divisiones internas son "fake news", Darroch mencionó en sus notas que muchos de esos comentarios poseían credibilidad. "Las historias sobre las luchas internas en la Casa Blanca, a nuestro juicio, son en su mayoría ciertas: múltiples fuentes las han confirmado a través de nuestros propios contactos en la Casa Blanca. Es un ambiente excepcionalmente disfuncional", manifestó el embajador.

En relación con la política estadounidense hacia Irán, Darroch expresó que ésta es "incoherente y caótica" y puso en duda que Trump decidiera no atacar con misiles debido a las bajas que podría haber provocado dicha ofensiva. Desde su punto de vista, la decisión se debió en mayor medida a las preocupaciones del dirigente estadounidense sobre las consecuencias electorales que podría acarrear lanzar el misil de cara a las presidenciales previstas para 2020.

Sin embargo, Darroch pidió no subestimar al presidente, dado que "ha salido airoso de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto".