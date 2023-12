escuchar

Los tiburones suelen ser temidos por los seres humanos, debido a que son uno de los animales marinos m谩s peligrosos. En este caso, se hizo realidad la pesadilla para un buzo, que fue atacado brutalmente por uno de ellos mientras se encontraba sumergido frente a la costa de Queensland, Australia.

La v铆ctima fue identificada como Matteo Mariotti, un joven estudiante italiano de Parma, de 20 a帽os, quien fue ferozmente abordado por la criatura marina durante el viernes pasado, en la playa 1770, a unos 130 kil贸metros al norte de Bundaberg, mientras realizaba buceo.

Por lo que 茅l mismo dio a conocer sobre el incidente, el tibur贸n le 鈥渁traves贸 la pierna鈥 mientras nadaba. Afortunadamente, logr贸 escapar del animal gracias a que su amigo y tambi茅n su instructor de buceo, Tommaso Agosti, lo arrastr贸 de manera veloz a la orilla tras el ataque. Adem谩s, logr贸 calmar la respiraci贸n del joven mientras deten铆a la hemorragia provocada por el hecho.

De inmediato, su amigo pudo conseguir ayuda y el buzo fue trasladado de urgencia al hospital m谩s cercano para ser operado, pero luego de varios intentos por parte de los m茅dicos, no lograron salvarle la pierna y se vieron obligados a amput谩rsela por debajo de la rodilla.

Pese al mal momento que vivi贸 y que le dej贸 una dura consecuencia f铆sica, el joven buzo decidi贸 ver el lado positivo de la situaci贸n, por lo que comparti贸 un comunicado mediante su cuenta de Instagram, en donde aprovech贸 para agradecerles a sus familias y amigos por acompa帽arlo en el duro momento.

鈥淩eproduje este video unos momentos despu茅s del 煤ltimo bocado. Quer铆a despedirme, nunca pens茅 que sobrevivir铆a a ese monstruo鈥, comenz贸 diciendo Matteo en su publicaci贸n.

Al respecto de la situaci贸n de su herida tras el ataque, revel贸: 鈥淧erd铆 mucha sangre y mi pierna... No s茅 si me la van a cortar toda o si la van a dejar por la mitad, pero ya no importa鈥.

Asimismo expres贸 sobre su entorno y sobre quienes le tendieron una mano: 鈥淯stedes son mis h茅roes, me dan fuerzas para seguir con sus mensajes y llamadas, mi 煤nico sue帽o es volver a verlos. Perd贸n si no puedo responder, pero estoy muy cansado y me duele la cabeza鈥.

A su vez, les dio las gracias a su amigo, que seg煤n 茅l, lo salv贸. 鈥淭e debo mi vida鈥, asever贸. Por otro lado, se acord贸 de su abuelo, quien falleci贸 un d铆a antes del encuentro con el tibur贸n, por lo que lo considera como 鈥渦n milagro鈥 lo ocurrido, ya que asegur贸 que lo guio para salir adelante de la dram谩tica situaci贸n.

Vale destacar que Mariotti se encontraba en Australia desde noviembre de 2022, con el objetivo de realizar estudios en biolog铆a marina, por lo que nunca pens贸 la tragedia que tuvo que vivir all铆.

Pese a que se encuentra estable, la v铆ctima del ataque est谩 atravesando un camino largo para estar en completa recuperaci贸n, debido a que fue sometido a m煤ltiples cirug铆as y a procedimientos adicionales tras la amputaci贸n, con el fin de optimizar sus posibilidades de rehabilitaci贸n.

