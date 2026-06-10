La alimentación de su mascota: una decisión que no se puede tomar a la ligera

Elegir el alimento concentrado del perro o gato puede parecer una tarea difícil. Sin embargo, es una decisión que no puede tomarse a la ligera o basada solo en el precio del alimento, ya que, de una correcta alimentación, que cubra las necesidades de cada animal, depende la salud y el bienestar de este.

Algunos tutores no se fijan en la tabla nutricional o no saben cómo interpretarla o por qué es relevante. La verdad es que esta es, quizá, una de las partes más importantes y definitivas a la hora de elegir el alimento del animal de compañía.

No se necesita ser un experto nutricionista veterinario o tener claros todos los conceptos. Se trata de conocer ciertos principios básicos que permitan elegir el mejor alimento según las necesidades particulares de la mascota.

De la misma forma en la que algunas personas revisan los ingredientes y la tabla nutricional de los productos destinados a consumo humano, los alimentos para mascotas también deben tener una tabla nutricional, una lista de ingredientes y los valores nutricionales de estos. Sin embargo, los criterios no son iguales, ya que algunas personas suelen elegir únicamente teniendo en cuenta factores como el sabor, la cantidad de proteína o lo llamativo del empaque.

Detrás de una tabla nutricional puede haber palabras como: proteína cruda, fibra cruda, humedad, cenizas, entre otras, las cuales pueden ser confusas para el tutor

Para elegir mejor es fundamental tener en cuenta que tanto los perros como los gatos tienen necesidades nutricionales específicas y diferentes entre sí. Dichas necesidades cambian de acuerdo con factores como la especie, edad, tamaño, condición corporal, nivel de actividad física, estado reproductivo o condiciones de salud particulares. De ahí que un cachorro no pueda comer lo mismo que un animal adulto esterilizado o con alguna enfermedad.

Detrás de una tabla nutricional puede haber palabras como: proteína cruda, fibra cruda, humedad, cenizas, entre otras, las cuales pueden ser confusas para el tutor.

Proteína: Puede ser uno de los factores decisivos a la hora de elegir un alimento. La proteína ayuda a mantener la masa muscular, reparar tejidos y mantener funciones vitales. Adicionalmente, es esencial en los gatos, ya que son carnívoros estrictos.

Sin embargo, que un alimento tenga más proteína, no quiere decir que sea mejor. También importa el origen de la proteína (carne, pollo, pescado, etc.), la calidad, la digestibilidad y la condición corporal y la etapa del animal. Usualmente, los cachorros necesitan más proteína, ya que la usan en la formación de tejidos, órganos y huesos, y además porque su metabolismo es más rápido.

En los animales adultos, la proteína ayuda a mantener la calidad de la piel y del pelo, y a tener un sistema inmunológico que sea capaz de hacerle frente a virus, bacterias, entre otros.

En los animales adultos, la proteína ayuda a mantener la calidad de la piel y del pelo, y a tener un sistema inmunológico que sea capaz de hacerle frente a virus, bacterias, entre otros GETTY IMAGES

Grasa: Esta es la materia prima que permite obtener los ácidos grasos que mantienen la piel y el pelo saludables. Asimismo, son fuente de energía y permiten el transporte de las vitaminas liposolubles. Al igual que sucede con las proteínas, la grasa es más importante en los animales que están en proceso de crecimiento, mientras que se debe tener cuidado en aquellos animales que tienen sobrepeso o son geriátricos. Actualmente, en el mercado de alimento para mascotas es fácil encontrar productos bajos en grasa o para individuos que tienen alteraciones funcionales que no pueden procesar la grasa de manera correcta.

Fibra: No solo ayuda a digerir mejor los alimentos, sino que evita problemas como estreñimiento o diarrea. También ayuda a controlar el exceso de peso de las mascotas y reduce la aparición de ciertas patologías como el cáncer de colon.

Humedad: Se refiere a la cantidad de agua que tiene el alimento concentrado después de su procesamiento. Aquí la relación es inversamente proporcional, ya que, entre más humedad tenga el alimento, se puede considerar que la calidad es más baja, ya que la cantidad de nutrientes esenciales es menor.

Cenizas: Este indicador hace referencia a la cantidad de minerales que contiene el alimento. Por tratarse de unidades muy pequeñas, estas no se expresan en porcentaje individual, sino que se agrupan en uno solo: cenizas. Estos minerales son indispensables para los huesos, los nervios, los músculos y el pelo, al igual que mejoran la visión y ayudan al sistema inmune.

Calorías: Esta es, quizá, una de las características a las que los tutores deberían prestarle más atención. Las calorías indican cuánta energía aporta el alimento. Esta se puede expresar, según el alimento, como kilocalorías por kilogramo, por taza o por unidad.

Lo importante respecto a las calorías es que algunos tutores suelen prestarle atención a la ración de alimento, pero no así a los premios o snacks alimenticios que les ofrecen a sus mascotas GENTILEZA

Si una mascota ingiere más calorías de las que gasta, el exceso se acumulará como grasa y podrá llevar al animal de compañía a sufrir de sobrepeso u obesidad.

Lo importante respecto a las calorías es que algunos tutores suelen prestarle atención a la ración de alimento, pero no así a los premios o snacks alimenticios que les ofrecen a sus mascotas. Adicionalmente, es importante que los tutores aprendan a leer las etiquetas y las tablas nutricionales de cada alimento, ya que, al cambiar de marca de concentrado, también puede cambiar el contenido calórico del mismo.

La alimentación de animales de compañía ha ido evolucionando con el tiempo. Hoy en día es más fácil encontrar etiquetas que apelan a palabras como: natural, holístico, premium, superpremium, balanceado o gourmet. En la gran mayoría de los casos, estas palabras no tienen un peso científico, sino uno más comercial que no aporta diferencias nutricionales reales.

Sin querer satanizar los alimentos concentrados, el llamado es a que los tutores puedan leer claramente las tablas nutricionales para identificar los ingredientes y conocer las características reales de cada concentrado.

También es importante tener cuidado con dietas formuladas a través de las redes sociales o que mencionan que son sin granos, son dietas crudas o caseras, o que son formulaciones “más naturales”. Estas, cuando no son recetadas por un médico veterinario nutricionista o cuando no son elaboradas bajo estrictas condiciones de higiene y trazabilidad de los ingredientes, pueden generar enfermedades.

Por Gabriel García