Día 41 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entró este jueves 9 de abril en su 41° día de guerra, luego de que Estados Unidos e Irán acordaran llevar a cabo un cese el fuego por dos semanas. Además, Donald Trump volvió a utilizar las redes sociales, donde prometió “la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca” si el pacto no se cumple. Por su parte, Irán propuso un acuerdo de 10 puntos, que se debatirán en los próximos. Israel respaldó a EE.UU. pero aclaró que el cese al fuego no incluye a Líbano, donde mantiene intensos embates contra Hezbollah.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Estados Unidos e Irán acordaron llevar a cabo un cese el fuego por dos semanas.
- Israel respaldó el cese el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán.
- Teherán cerró de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano.
- Si no se cumple el pacto del cese el fuego, Trump amenazó con “la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca”
- Israel mató a un periodista de Al-Jazeera en Gaza tras un ataque aéreo.
Otros hechos de importancia
- Se escucharon explosiones en Doha y Emiratos Árabes Unidos dijo que respondió a amenaza de misiles iraníes.
- Se reportó un ataque en una planta iraní a horas del fin del plazo impuesto por Trump.
- El alto al fuego pactado surge de un acuerdo de 10 puntos. Entre ellos, se incluye el tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas estadounidenses de combate de las bases de Medio Oriente.
- El grupo iraquí Kataib Hezbollah liberó este martes a la periodista estadounidense Shelly Kittleson.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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