Día 41 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este jueves 9 de abril en su 41° día de guerra, luego de que Estados Unidos e Irán acordaran llevar a cabo un cese el fuego por dos semanas. Además, Donald Trump volvió a utilizar las redes sociales, donde prometió “la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca” si el pacto no se cumple. Por su parte, Irán propuso un acuerdo de 10 puntos, que se debatirán en los próximos. Israel respaldó a EE.UU. pero aclaró que el cese al fuego no incluye a Líbano, donde mantiene intensos embates contra Hezbollah.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Estados Unidos e Irán acordaron llevar a cabo un cese el fuego por dos semanas.

por dos semanas. Israel respaldó el cese el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán.

Teherán cerró de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano.

Estados Unidos e Irán acordaron llevar a cabo un cese el fuego por dos semanas KENT NISHIMURA - AFP

Si no se cumple el pacto del cese el fuego, Trump amenazó con “ la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca ”

” Israel mató a un periodista de Al-Jazeera en Gaza tras un ataque aéreo.

Otros hechos de importancia

Se escucharon explosiones en Doha y Emiratos Árabes Unidos dijo que respondió a amenaza de misiles iraníes.

y Emiratos Árabes Unidos dijo que respondió a amenaza de misiles iraníes. Se reportó un ataque en una planta iraní a horas del fin del plazo impuesto por Trump.

las bolsas asiáticas subieron y el petróleo bajó por el alto el fuego con Irán CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El alto al fuego pactado surge de un acuerdo de 10 puntos. Entre ellos, se incluye el tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas estadounidenses de combate de las bases de Medio Oriente.

El grupo iraquí Kataib Hezbollah liberó este martes a la periodista estadounidense Shelly Kittleson.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Está previsto que el cese al fuego dure dos semanas JACK GUEZ - AFP