Irán descarta limitar su programa nuclear y amenaza con “fuertes respuestas” por los ataques en Líbano

DUBAI.– Irán amenazó el jueves con ataques de represalia si Israel continúa su ofensiva en el Líbano y descartó restringir su programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Estados Unidos, mientras el frágil acuerdo de alto el fuego de menos de 48 horas pende de un hilo.

“Las reivindicaciones y exigencias de nuestros enemigos, que pretenden restringir el programa de enriquecimiento de Irán, no son más que deseos que quedarán enterrados”, declaró el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, en una entrevista con la agencia Isna.

Así está Beirut tras el masivo ataque israelí

El enriquecimiento de uranio por parte de Irán es uno de los puntos álgidos del conflicto y una de las líneas rojas que tanto Washington como Tel Aviv no parecen estar dispuestos a dejar traspasar. Después del acuerdo inicial, el presidente norteamericano, Donald Trump, insistió en que “no habrá enriquecimiento de uranio” por parte del régimen islámico y aseguró incluso que, en colaboración con Irán, Estados Unidos “desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados” tras los bombardeos norteamericanos.

Por otro lado, la república islámica insistió en que la continuación de los ataques de Israel al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano supondrán “costes explícitos y FUERTES respuestas”, amenazando con romper el acuerdo.

Un hombre camina junto al lugar de un ataque aéreo israelí que el día anterior había alcanzado un complejo religioso chiita en Sidón, el Líbano, el 9 de abril de 2026 MAHMOUD ZAYYAT - AFP

Washington acusa a Teherán de estar cerca de poder fabricar un arma atómica, una afirmación no corroborada por la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Horas después de que se anunciara el alto el fuego –en medio de el desacuerdo sobre si el mismo incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah– Israel golpeó Beirut con ataques aéreos, lo que resultó en el día más mortífero en el Líbano desde que empezó la guerra el 28 de febrero.

Tanto Washington como Teherán, que tras el anuncio del alto el fuego hicieron sendas declaraciones de victoria, parecen intentar presionarse mutuamente. Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que fuerzas han minado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el petróleo mundial cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica del régimen islámico en el conflicto. Trump, por su parte, advirtió que las fuerzas de Estados Unidos golpearían a Irán aún más fuerte que antes si no cumplía el acuerdo.

Equipos de primeros auxilios libaneses utilizan una excavadora para buscar bajo los escombros en el lugar de un bombardeo israelí, en Beirut, el Líbano, el 9 de abril de 2026 IBRAHIM AMRO - AFP

Sin embargo, los términos del acuerdo sigue siendo objeto de una profunda disputa. Más allá de si el Líbano está incluido en el alto el fuego, restan preguntas sobre cómo y cuándo se reanudará el tráfico normal a través del estrecho y qué ocurrirá con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro, entre otras.

Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Pakistán para conversaciones este fin de semana.

Ataques israelíes en el Líbano

El Ministerio de Salud del Líbano dijo que al menos 203 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas en ataques israelíes generalizados en el centro de Beirut y otras zonas del país el miércoles, cuando Israel intensificó sus ataques contra Hezbollah, el grupo terrorista respaldado por Irán, que se unió a la guerra en apoyo de Teherán.

El número de muertos fue el más alto en un solo día en el Líbano durante más de cinco semanas de guerra reanudada entre Israel y Hezbollah.

Soldados israelíes se desplazan por el sur del Líbano, vistos desde el norte de Israel, el 9 de abril de 2026 Ariel Schalit - AP

Irán dijo que Israel estaba violando el acuerdo de alto el fuego, que ha dicho que incluía un alto a los combates en el Líbano. Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han negado que el país fuera parte del acuerdo.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo en un mensaje en X el jueves que “las violaciones del alto el fuego conllevan respuestas explícitas y FUERTES”.

“Apaguen el fuego de inmediato”, insistió el funcionario.

Netanyahu dijo en una publicación en redes sociales que Israel continuará atacando a Hezbollah “con fuerza, precisión y determinación”.

Israel continuó bombardeando tanto el sur del Líbano como la periferia sur de Beirut

Se ha hablado de Qalibaf como un posible negociador que podría reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, este fin de semana en Islamabad, la capital de Pakistán.

Por su parte, Israel dijo el jueves que mató a Ali Yusuf Harshi, un asistente del líder de Hezbollah, Naim Kassem. Hezbollah no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un centro de estudios con sede en Nueva York advirtió que el alto el fuego está “al borde del colapso”.

Una unidad móvil de artillería del ejército israelí dispara hacia el sur del Líbano desde el norte de Israel, el 9 de abril de 2026 Ariel Schalit - AP

“Incluso si el Líbano estaba formalmente fuera del acuerdo, era probable que la magnitud de los ataques de Israel se considerara una escalada de todas formas”, escribió el Soufan Center en un análisis. “Los ataques de Israel pueden entenderse tanto como un esfuerzo por abrir una brecha entre Irán y sus aliados como una respuesta a haber sido presuntamente marginado en las discusiones originales del alto el fuego”.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, informó el jueves que un ataque israelí durante la noche había matado al menos a siete personas en el sur de Líbano. El Ejército israelí no reconoció de inmediato el ataque.

Conversaciones de paz en Pakistán

La Casa Blanca dijo que el vicepresidente norteamericano, JD Vance, encabezaría la delegación de Estados Unidos para las conversaciones en Islamabad destinadas a poner fin a la guerra, que está previsto que empiecen el sábado.

Parece haber muchos puntos de desacuerdo que abordar, como si se permitirá a Irán formalizar un sistema de cobro que ha instituido para los barcos que quieran cruzar el estrecho de Ormuz. Eso trastocaría décadas de precedente que lo tratan como una vía fluvial internacional de libre tránsito.

Dos policías caminan frente a una valla publicitaria antiestadounidense, el 5 de abril de 2026, en Teherán, Irán Vahid Salemi - AP

El destino de los programas de misiles y nuclear de Irán -cuya eliminación fueron objetivos importantes para Estados Unidos e Israel al ir a la guerra- también seguía sin estar claro. Estados Unidos insiste en que Irán nunca debe poder construir armas nucleares y quiere retirar la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán, que podría usarse para construirlas si decidiera desarrollar la bomba. Irán insiste en que su programa es pacífico.

Un simpatizante del gobierno grita consignas durante una marcha tras el anuncio de un alto el fuego, el 8 de abril de 2026, en Teherán, Irán Francisco Seco - AP

Trump dijo el miércoles que Estados Unidos trabajaría con Irán para retirar el uranio enterrado, aunque Irán no lo confirmó. En una versión del acuerdo que publicó Irán pero que Washington dijo no se trataba del que sirvió de marco para el acuerdo, se daba a Teherán permiso de continuar el enriquecimiento.

El jefe de la agencia nuclear de Irán declaró a periodistas el jueves que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es “necesario” para cualquier conversación de alto el fuego con Estados Unidos.

Agencias AP y AFP