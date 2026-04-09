España reabrirá su embajada en Teherán tras las fuertes críticas de Pedro Sánchez a EE.UU. e Israel

MADRID.- España, uno de los países más activos en su oposición a la guerra en Medio Oriente, reabrirá su embajada en Teherán -cerrada en marzo tras el estallido del conflicto- para sumarse al “esfuerzo por la paz”, anunció este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La decisión llega después de la tregua alcanzada entre Estados Unidos, Israel e Irán y en medio de sus críticas por los persistentes ataques en el Líbano.

“He dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese, para que se vuelva a poner al frente y reabra la embajada de España”, explicó Albares a la prensa, sobre una decisión que pretende unirse, “desde la propia capital de Irán” a los esfuerzos por la paz.

El gobierno de España, fue uno de los que celebró ayer la fragil tregua con Irán al tiempo que reclamó un cese al fuego que incluya al Líbano, luego que Israel y Estados Unidos confirmaran que el territorio se encuentra por fuera del acuerdo con Teherán.

“Ayer vimos cómo Israel, despreciando el alto el fuego y en violación del derecho internacional, lanzaba cientos de bombas sobre el Líbano”, criticó Albares ante los diputados de la Cámara Baja. Tras ello, el funcionario que responde a Sánchez ratificó que España reabriría su embajada en Teherán con la esperanza de lograr la paz en la región.

Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva.



Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable.



Toca hablar claro:



- Líbano debe formar parte del alto al fuego.



- La comunidad internacional debe condenar esta… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

Reclamo por el Líbano

Ayer, Albares ya había llamado la atención sobre el Líbano, y consideró “inaceptable” que Israel mantenga allí los combates, en un día en el que se reportó una de las jornadas más violentas en la región, en la que murieron más de 200 personas y 1000 resultaron heridas.

En una línea similar, se había manifestado Sánchez, quien no disimula sus rispideces con el presidente republicano. Una relación que llegó a su punto de máxima tensión cuando el mandatario español decidió ordenar el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participaban en la guerra.

“Los altos el fuego siempre son buenas noticias, sobre todo si conducen a una paz justa y duradera”, destacó el mandatario español. ”Pero este alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas. El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo solo porque aparezcan con un cubo", sentenció el presidente socialista en un dardo dirigido a Trump. “Lo que se necesita ahora es diplomacia, legalidad internacional y paz”, advirtió luego.

Los cuestionamientos del gobierno español sobre la situación en el Líbano, se replica entre varios líderes mundiales que siguen atentos al curso del conflicto y reclaman un cese al fuego que incorpore también a esta región.

El Ministerio de Salud de Líbano sostuvo que al menos 203 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas a raiz de los ataques israelíes generalizados en el centro de Beirut y otras zonas del Líbano el miércoles, cuando Israel intensificó sus bombardeos contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, que se unió a la guerra en apoyo de Teherán.

El número de fallecidos fue el más alto en un solo día en el Líbano durante más de cinco semanas de guerra reanudada entre Israel y Hezbollah.

Agencias AFP y Reuters