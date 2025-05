El estremecedor testimonio de Kim Kardashian a nueve años del multimillonario robo en París

PARIS.- Kim Kardashian, de 44 años, compareció este martes ante un tribunal en París para testificar sobre el brutal robo que sufrió en octubre de 2016, durante la Semana de la Moda. La estrella de reality relató ante el juez cómo un grupo de delincuentes, armados con pistolas, irrumpió en su suite de hotel, la ató, la amordazó y le robó joyas valoradas en 10 millones de dólares. El juicio, que ha captado atención internacional, se ha centrado no solo en el asalto, sino en la reflexión sobre los riesgos derivados de la exposición pública en las redes sociales, tema que se debatió extensamente durante las audiencias.

Conmocionada, Kardashian describió los momentos de terror que vivió aquella noche. Explicó que, al escuchar ruidos fuertes en la puerta de su habitación, pensó que se trataba de policías, pero pronto comprendió que no era así. “Estaba segura de que iba a morir esa noche”, declaró entre lágrimas.

Kim Kardashian rompió en llanto en televisión al recordar el robo de París

La estrella explicó que, en ese instante de angustia, pensó que iba a ser violada y asesinada. A medida que los asaltantes —que hablaban con acento francés— la amenazaban con pistolas y revisaban su habitación, ella suplicaba por su vida. “Les pedí: ‘Pueden llevarse todo, pero tengo que volver a casa, tengo bebés, por favor’”, contó al tribunal.

Los ladrones actuaron con un conocimiento detallado del botín que buscaban. Entre los objetos sustraídos se encontraba un anillo de diamantes valuado en 3,5 millones de euros, regalo de su entonces esposo, el rapero Kanye West.

Según la investigación, la banda responsable del robo —conocida como “la banda de los abuelos” por tratarse de hombres de entre 60 y 70 años con antecedentes criminales— había planeado el asalto con minuciosidad. Los delincuentes utilizaron las redes sociales para seguir las publicaciones de Kardashian y, a través de ellas, localizaron su paradero. Un punto clave en el caso es la implicación del hermano del chófer oficial de Kardashian, Gary Madar, quien fue acusado de haber alertado a los ladrones sobre su presencia en París. Madar, que reemplazaba a su hermano en ese turno, desempeñó un papel clave en la logística del robo.

A pesar de la precisión con que los delincuentes llevaron a cabo el robo, también cometieron varios errores que facilitaron su captura. En los días posteriores al asalto, la policía encontró una cruz con seis diamantes en la calle, que había sido abandonada por los ladrones en su huida. Asimismo, dejaron rastros de ADN en la escena del crimen, lo que permitió a los investigadores rastrear a los culpables.

Kim Kardashian saluda al llegar para testificar sobre el robo de joyas valuadas en varios millones de dólares ocurrido en su habitación de hotel en París en 2016, este martes 13 de mayo de 2025, en París. Aurelien Morissard - AP

Simone Harouche, estilista y amiga cercana de Kardashian, también compareció ante el tribunal para dar su testimonio. Harouche describió cómo, mientras ella dormía en el piso superior del hotel, escuchó los gritos de Kardashian pidiendo por su vida. “Lo que más me impactó fue escucharla decir: ‘Tengo bebés, por favor, necesito vivir’”, recordó.

La estilista defendió a su amiga, argumentando que, aunque Kardashian comparte detalles de su vida con el público, eso no la convierte en un objetivo legítimo de violencia. “El hecho de que una mujer use joyas o esté en una posición pública no debe implicar que sea atacada. Todos tienen derecho a vestirse como deseen y vivir en paz”, añadió.

Durante las audiencias, se abordó el impacto que tiene la exposición pública de celebridades en plataformas como Instagram, que fue clave para que los ladrones pudieran rastrear a Kardashian. Los 350 millones de seguidores de Kardashian en la red social sabían perfectamente dónde se encontraba en ese momento, lo que facilitó que los criminales planificaran el robo. “Este juicio ha levantado un debate muy importante sobre los riesgos de ser una persona famosa en la era digital”, destacó Frank Berton, abogado defensor de uno de los acusados.

Por otro lado, algunos de los abogados de los acusados argumentaron que la visibilidad pública de Kardashian contribuyó a convertirla en un blanco, restando importancia a las acusaciones de que su chófer alertó a los delincuentes.

Uno de los momentos más emotivos del juicio fue la lectura de una carta de disculpas escrita por Aomar Ait Khedache, uno de los miembros de la banda. El acusado, apodado “el viejo Omar”, admitió su implicación en el robo, aunque negó haber sido el líder del grupo.

Al escuchar sus palabras, Kim Kardashian rompió en llanto. “Yo deseaba tanto ser abogada y luchar por las personas... Siempre he creído en las segundas oportunidades”, dijo con la voz entrecortada. Luego, dirigiéndose a Ait Khedache, añadió: “Lo perdono por lo que ocurrió, pero eso no cambia la emoción, los sentimientos, el trauma y la forma en que mi vida cambió. Gracias por la carta”.

El juicio y los acusados

El acusado Marc Boyer camina durante una pausa en las audiencias del juicio contra diez imputados por el robo a mano armada cometido en 2016 en París contra la celebridad estadounidense Kim Kardashian, en el Tribunal de lo Penal del Palacio de Justicia de París, el 13 de mayo de 2025. THOMAS SAMSON - AFP

Los acusados en este caso son 10 individuos, algunos de ellos con antecedentes criminales y apodados como miembros de una banda de delincuentes de la tercera edad. Su modus operandi consistía en seguir a personas de alto perfil utilizando las redes sociales para determinar sus ubicaciones y programar robos de alto valor. Yunice Abás, uno de los implicados, fue categórico al señalar en una entrevista previa que “no era ella, era su diamante lo que queríamos”. A pesar de sus palabras, Abás enfrenta graves cargos junto con los otros miembros de la banda.

El juicio ha captado una atención mundial no solo por la magnitud del robo, sino también por la figura de Kardashian, una de las celebridades más influyentes del mundo, cuya visibilidad en las redes sociales permitió que los delincuentes localizara a su víctima con gran precisión.

A medida que el juicio avanza, se espera que el veredicto se emita el 23 de mayo. Este caso no solo decidirá el futuro de los acusados, sino que también dejará abierta la discusión sobre los límites de la exposición pública de las celebridades y los riesgos que conlleva vivir bajo el constante escrutinio de millones de seguidores en plataformas digitales.

