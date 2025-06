El filósofo palestino Sari Nusseibeh: “Israel ahora persigue el sueño de ser un imperio”

JERUSALEN.- Aunque para muchos es una quimera, un sueño imposible en el marco de la actual situación explosiva de Medio Oriente, el filósofo palestino Sari Nusseibeh, intelectual reconocido en todo el mundo, aún cree en la paz entre israelíes y palestinos.

Nacido en 1949 en Siria en el seno de una importante familia de Jerusalén —su madre fue una de los cientos de miles de palestinos que debió irse del actual Israel—, se licenció en Filosofía en Oxford, se doctoró en Harvard, dirigió la Universidad Al Quds de Jerusalén entre 1995 y 2014 y representó brevemente en la ciudad al histórico dirigente palestino Yasser Arafat. Pensador con fama de moderado, autor de diversos libros, profesor universitario y muy crítico de la Autoridad Nacional Palestina, desde 2001 lucha por la paz entre los dos pueblos basada en la coexistencia de dos Estados vecinos.

En una entrevista con LA NACION en su estudio de Jerusalén oriental, Nusseibeh —que contó que por el conflicto su mujer se encuentra varada en Londres— no ocultó su preocupación por el dramático momento que viven los palestinos, en cierta forma eclipsados por la actual guerra contra Irán. Una ofensiva que podría degenerar en un conflicto mundial, advirtió, pero que, en el largo plazo podría marcar el principio de la resolución del conflicto palestino-israelí.

Un hombre sostiene una bandera palestina entre los escombros de un edificio en Gaza OMAR AL-QATTAA - AFP

-¿Con la guerra en Irán el mundo se está olvidando de la cuestión palestina?

-La opinión pública internacional sigue shockeada con lo que le pasa a la gente de Gaza y no creo que el interés haya decrecido con la guerra en Irán. Y, de hecho, de una forma u otra, la guerra con Irán ha reforzado el interés por el problema palestino, que va de la mano con la reflexión sobre dos preguntas que solo pueden responderse juntas.

-¿Cuáles?

-¿Cómo resolvemos la cuestión palestina? ¿Y qué quiere realmente Israel? La guerra en Irán no le saca el foco a la causa palestina porque si bien quizás la gente ahora no piensa en las 50 personas que matan a diario en Gaza, para solidarizarse, sí piensa en el cuadro más general. En el sentido de que, mi Dios, miren a dónde ha llevado todo esto, qué es esto, hacia dónde vamos, qué quiere hacer Israel, qué le pasará a los palestinos y qué le pasará a la gente del mundo árabe, ya que todo está conectado.

-Esto quizás es afuera, pero en Israel, en cambio, no se habla del tema palestino…

-Sí, en Israel nunca hubo tanto interés en Gaza, sino sólo en los rehenes. Israel aún no se ha recuperado del impacto del 7 de octubre, aunque había indicios de que estaba empezando a ver que la reacción contra Gaza fue exagerada y que lo que estaba haciendo allí no tenía sentido. Con la sorpresiva guerra con Irán, si hay atención en Gaza es primariamente por los rehenes. Y es verdad, los palestinos aquí están preocupados de que lo que está sucediendo con Irán, de hecho, disminuirá la importancia y hará que la cuestión palestina descienda de la agenda de la comunidad internacional. Aunque antes tampoco nunca tuvieron muchas esperanzas de que la comunidad internacional tomara suficientemente en serio el caso palestino.

Un hombre exhibe una bandera con la imagen de Netanyahu bajo la leyenda "Rey de Israel" AHMAD GHARABLI - AFP

-Hay gente que cree que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con este ataque en Irán intenta hacerle olvidar a la población el fracaso del 7 de octubre de 2023… ¿Usted qué piensa?

-Netanyahu tiene muchos motivos, también personales y probablemente son todos ciertos. Pero creo que está ocurriendo algo mucho más serio, que no sólo tiene que ver con Netanyahu, sino con la sociedad israelí en su conjunto, que ya no persigue solamente el sueño, si se quiere, de encontrar un refugio seguro para los judíos, encontrar una patria donde haya un refugio seguro para los judíos, sino más bien que persigue algo más, que es crear para sí mismo una posición, un estatus en esta región y en el mundo, donde se convierte en un imperio. Es como si la gente dijera, y con razón, que los judíos han sido perseguidos durante miles de años y acosados por diversos imperios en los últimos 2000 años, pero que ahora ha llegado nuestro turno de construir nuestro propio imperio. Y no es sólo una idea de Netanyahu, sino está en la mente de mucha gente como él. Hoy en día, el judaísmo, la forma extremista de judaísmo, que parece ser el sello distintivo del Israel actual, es no ceder ante nadie. Estamos aquí para gobernar a todos. No sólo a los palestinos, sino a todos los países que nos rodean, incluso a Persia… Es la mentalidad, es la sociedad, uno no quiere ser demasiado irrealista…

-¿Habla de una transformación de la sociedad israelí?

-Así parece. Y si ése es el caso, entonces como palestinos o como árabes debemos preguntarnos: ¿qué es lo mejor que se puede hacer en este tipo de situación? No estoy seguro, pero creo que debemos reflexionar más profundamente sobre cómo abordar esto y reconozco que estoy un poco perdido en este momento. Lo mejor, creo, es no perder la razón mientras se piensa en qué es lo mejor que se puede hacer. Y seguir el camino que creo que es menos doloroso para el objetivo que es más beneficioso para todos los involucrados. Pero no es una situación fácil. Es una situación a largo plazo, puedo equivocarme, pero creo que algo ocurrirá al final de la guerra contra Irán que involucrará suficientemente a la comunidad internacional para lograr una paz equitativa entre nosotros y los israelíes.

Tanques israelíes movilizados en la ciudad palestina de Jenin, en Cisjordania Anadolu - Anadolu

-¿Cree entonces que cuando todo esto termine quizás la comunidad internacional hará finalmente algo para que se implemente la solución de los dos Estados?

-Sí, es posible.

-Después de la muerte, el odio, la destrucción y todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre, ¿cree que aún es posible la solución de los dos Estados?

-Pienso que todas las cosas son posibles: si piensa en 1947-48, cuando ocurrió para nosotros la Nakba (la catástrofe, con la creación del Estado de Israel), nadie jamás pensó que fuera posible en el futuro un reconocimiento de Israel de parte de varios de países vecinos… El primero que habló de algo así después de 1967 casi fue asesinado. Pero las cosas con el paso del tiempo cambiaron. Y la gente se dio cuenta de que una cosa es estar enojado por lo que te pasó y otra es que ese enojo sea la base de tu futuro. Y si realmente puedes formular un futuro que es mejor para ti y para tus hijos, entonces eso es lo más racional a perseguir. Pienso que esto nos pasó en el pasado y no veo por qué no debería volver a sucedernos en el futuro.

-¿Entonces usted no pierde la esperanza?

-No, no pierdo la esperanza. Y en este sentido tenemos algo en nuestra cultura que creo que es muy importante, que es que la gente simplemente piensa que todo está en manos de Dios y de su sabiduría. Y si observamos lo que pasa en Gaza y las reacciones, a veces vemos reacciones de madres o padres que dicen: ‘Este es el destino, este es el destino de Dios y lo acepto’. Así que creo que esa cultura puede ser la base para reconstruir la paz entre nosotros y los israelíes. Y crear un mecanismo o una situación donde, por un lado, podamos ser felices, estar en paz y sentirnos realizados con todo lo que tenemos. Y, por otro, estar en una situación que nos permita aprovechar al máximo nuestra interacción con la otra parte.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu Andrew Leyden - ZUMA Press Wire

-¿Habrá que esperar entonces a otra clase política, visto que Netanyahu no quiere la solución de los dos Estados?

-Creo que es cierto. Pero estamos hablando de cosas que pertenecen al ámbito de que nada es imposible… Así que no se puede diseñar cómo podría suceder. Pero esta es la tierra de los milagros… El único problema es el dolor que se siente, el precio que se paga mientras tanto. Y la destrucción que tenemos que soportar. Y nunca se sabe cuál será el resultado de la guerra entre Irán e Israel: no sabemos qué pasará y podríamos acabar en una guerra mundial.

-¿Una guerra mundial?

-Sí. Quiero decir: ¿quién sabe? Y usar la disuasión nuclear no es muy racional ni seguro. Y creo que Israel lo sabe. Sabe que podría usar un arma nuclear contra alguien, pero luego alguien la usará contra ti.

-Ahora la gran pregunta es si Donald Trump va a intervenir en forma directa en la guerra contra Irán: ¿usted qué cree?

-Es la gran pregunta. Todos están esperando a ver si Trump se unirá… Ahora bien, es fácil responder a esa pregunta. ¿Por qué? Porque está claro que no sabe qué quiere hacer. Pero sospecho que realmente no quiere meterse. Y sospecho que probablemente esperará hasta que el glamour que rodea a Netanyahu se desvanezca, antes de intervenir y captar toda la atención haciendo algo que nadie esperaba: poner fin a la guerra, concluir las negociaciones con Irán y lograr un alto el fuego en Gaza, todo a la vez.