Los sondeos no le dan respiro a Trump: su rechazo toca máximos y pone en riesgo al Partido Republicano

WASHINGTON.– A seis meses de las elecciones legislativas de noviembre, el Partido Republicano enfrenta un clima político en deterioro, con una amplia insatisfacción de los estadounidenses respecto al liderazgo del presidente Donald Trump en la guerra con Irán y en otros temas clave, y con un electorado en el que los demócratas están significativamente más motivados para votar, según una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos.

Donald Trump, habla con representantes de los medios de comunicación en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos Li Yuanqing - XinHua

La aprobación de Trump en temas económicos —que fueron clave para su regreso político en 2024— ha caído desde que lanzó la guerra con Irán a fines de febrero.

Los estadounidenses desaprueban su manejo de la situación con Irán por 66% contra 33%. Su evaluación sobre la economía cayó siete puntos, hasta el 34%, mientras que los precios del combustible aumentaron.

Su aprobación en inflación bajó cinco puntos, hasta el 27%, y su peor calificación se da en la percepción sobre el costo de vida en general: solo el 23% aprueba su gestión, frente a un 76% que la desaprueba.

La aprobación general de Trump se ubica ahora en 37%, prácticamente igual al 39% de febrero. Pero su desaprobación alcanzó el 62%, el nivel más alto de sus dos mandatos. Entre los republicanos, su aprobación se mantiene estable en 85%, pero sus cifras entre independientes con inclinación republicana cayeron a un mínimo de 56%. Entre los independientes en general, su aprobación es del 25%.

El presidente Donald Trump camina desde el Marine One para abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Ocala, en Ocala, Florida, el viernes 1 de mayo de 2026 Matt Rourke - AP

Trump obtiene sus mejores cifras en inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México (45% de aprobación y 54% de desaprobación). Su desempeño en inmigración en general es peor: 40% aprueba y 59% desaprueba, prácticamente sin cambios respecto a febrero, aunque ya entonces marcaba el peor nivel de su segundo mandato.

Las débiles cifras de aprobación del presidente ponen en serio riesgo la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes y ahora también amenazan su mayoría en el Senado.

Entre los votantes registrados, los demócratas tienen una ventaja de cinco puntos en la preferencia para las elecciones legislativas, frente a una ventaja de dos puntos en febrero y octubre.

La ventaja demócrata crece a nueve puntos entre quienes están absolutamente seguros de votar. Además, los demócratas son mucho más propensos que los republicanos a considerar que votar este otoño es más importante que en elecciones de medio término anteriores (73% frente a 52%), un cambio respecto a 2022, cuando ambos partidos estaban prácticamente igualados en ese aspecto.

Donald Trump Matt Rourke - AP

La brecha de entusiasmo se explica en parte por una división dentro de la base de Trump. Los republicanos que se identifican como MAGA tienen más probabilidades (77%) de afirmar que están totalmente seguros de votar, frente al 59% del grupo más pequeño de republicanos no MAGA. En tanto, el 79% de los demócratas afirma estar absolutamente seguro de votar.

También hay una división en cómo los miembros de ambos partidos ven la importancia de las elecciones de noviembre. Alrededor de 6 de cada 10 demócratas dicen que estas elecciones son “mucho más importantes” que otras de medio término, mientras que solo el 35% de los republicanos opina lo mismo.

Entre los republicanos MAGA, el 41% considera que son más importantes que elecciones anteriores, frente al 20% de los republicanos no MAGA.

Estos resultados no son indicadores precisos de cómo terminarán las elecciones, y diversos factores podrían generar incertidumbre en el año político.

Uno de ellos es la disputa en curso por la redistribución de distritos electorales y qué partido se beneficiará finalmente.

Vehículos circulan junto a una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump, en una plaza del centro de Teherán, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

La Corte Suprema dictaminó el miércoles que la raza no puede ser un factor en la delimitación de distritos, lo que supone un golpe a la Ley de Derechos Electorales y podría incentivar a estados gobernados por republicanos a redibujar distritos para eliminar representación de minorías y favorecer al partido.

Los demócratas han logrado algunos avances en la percepción pública sobre qué partido es más confiable para manejar temas clave, otro indicio del cambio en la fortuna de los republicanos.

El avance más significativo de los demócratas se dio en la economía. La nueva encuesta muestra a la opinión pública dividida: 34% confía en los republicanos, 33% en los demócratas y el resto no confía en ninguno o en ambos por igual. Antes de las elecciones de 2022, los republicanos tenían una ventaja de dos dígitos en este tema.

Otro tema donde los demócratas ganaron terreno es la inflación. La encuesta actual muestra un empate, mientras que en 2022 los republicanos tenían una ventaja clara. La ventaja republicana en inmigración se redujo a cinco puntos.

Sin embargo, los republicanos mantienen una amplia ventaja en confianza para manejar el crimen, mientras que los demócratas son más confiables en salud, educación y costo de vida en Estados Unidos.

Precios de gasolina en las estaciones de servicio Chevron y Shell de Monterey Park, California, FREDERIC J. BROWN - AFP

Un gran número de estadounidenses dice no confiar en “ninguno” de los dos partidos para manejar temas clave: 23% en inmigración, 27% en economía, 28% en crimen y 33% en inflación. Una leve mayoría (51%) no confía en ninguno para manejar la inteligencia artificial.

Consultados sobre su preferencia para el Congreso, los votantes registrados sin afinidad partidaria en la mayoría de los temas apoyan a los demócratas sobre los republicanos por 49% a 32%, aunque solo la mitad afirma estar segura de votar.

Una señal de alerta para los demócratas es la percepción de que el partido es demasiado liberal: el 53% de los estadounidenses lo cree. Es una cifra similar a la del otoño pasado, pero superior al 46% de 2013. Casi la mitad de los estadounidenses considera que el Partido Republicano es demasiado conservador, seis puntos más que en 2013.

Trump es visto como demasiado conservador por el 46% de los estadounidenses, ligeramente más que antes de las elecciones de 2024, en las que derrotó a Kamala Harris.