El Frente Amplio gira y empieza a hablar de una "dictadura"

MONTEVIDEO.- Cuando faltan tres meses para las elecciones, la izquierda uruguaya abrió un debate interno sobre el apoyo a Venezuela, luego de que el ministro de Economía y líder de la corriente moderada del oficialismo, Danilo Astori, pateara el tablero y calificara de dictadura al gobierno de Maduro.

Eso se dio durante el fin de semana, mientras el oficialista Frente Amplio participaba en la nueva cumbre del Foro de San Pablo y aplaudía en Caracas al presidente venezolano. Y en el medio de eso, Maduro repudió las críticas y dijo que los que le dicen dictador son "estúpidos".

Tras el pronunciamiento de Astori, el candidato presidencial oficialista, Daniel Martínez, salió a respaldarlo y a opinar que al ver nuevos informes sobre Venezuela concluyó que es una dictadura.

El líder del Partido Comunista, Oscar Andrade, que fue la sorpresa de la campaña electoral interna, se quejó públicamente de los dichos de Astori y reafirmó el respaldo al chavismo. Y calificó de "irresponsable" el mensaje del candidato presidencial que dio su posición en Twitter. "Elegir las redes sociales o los medios para anunciar virajes en temas sensibles es por lo menos irresponsable", dijo el sindicalista de la construcción que emerge como nuevo líder de una de las corrientes frentistas.

Pero la mayor sorpresa la dio el expresidente José Mujica, que encabeza la lista al Senado del Movimiento de Participación Popular (MLN-Tupamaros y aliados). Pepe Mujica, con su grupo, los comunistas y la mayoría de los grupos del oficialismo, han sido la base política del apoyo a Chávez y a Maduro, pero ahora dijo lo que nadie quería escuchar entre los suyos.

¿Qué dijo Pepe? Hablando sobre los dichos de Astori, el veterano dirigente afirmó: "Es una dictadura, sí", y recordó que hay otros países en igual sentido. Pero de alguna forma conformó a los defensores uruguayos del chavismo, cuando agregó que no hay que meterse a presionar a ese gobierno: "Si hay dictadura es muy suya y son ellos los que la tienen que resolver".

El debate no es menor. Días antes, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, había dicho a los medios que él no podía calificar a Venezuela de dictadura, porque no podía contradecir al partido ni generar divisiones. La delegación que fue a Caracas llevaba mandato político de no adherir a declaraciones que significaran crítica al chavismo.

Pero sí se animó el ministro Astori, un referente histórico de la izquierda que es criticado internamente por haberse corrido al centro. "Lo de Venezuela es una dictadura, y es una dictadura tremenda", dijo sin edulcorar su mensaje cuando lo consultaron en un programa radial.

Eso cayó como balde de agua fría en la interna. Otra vez Danilo el malo para la mayoría del Frente. Pero dos días después, el candidato presidencial Daniel Martínez escribió en redes sociales: "Sí, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético. El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura".

Para el comunista Andrade, ese tuit de Martínez "inaugura una forma" que "termina lastimando de forma innecesaria" y que el nuevo debate sobre Venezuela se abrirá "ya condicionado por las declaraciones públicas". Y se lamentó así: "¿A santo de qué la urgencia? Día amargo, celebran los poderosos".

La respuesta al tuit fue un posteo en Facebook. El vocero del Consejo de Ministros dijo que el gobierno iba a expresar su postura en una declaración, que hasta el momento no se hizo.