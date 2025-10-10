El momento en que el Comité le comunica a María Corina Machado que ganó el Nobel de la Paz: “Nuestra gente se lo merece”

OSLO.- La flamante Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado, mostró optimismo y agradecimiento “en nombre del pueblo venezolano”, al conocer este viernes la noticia de su galardón minutos antes del anuncio oficial. “Estoy segura de que ganaremos”, dijo al reaccionar a la noticia.

La cuenta oficial de X del Premio Nobel mostró en un video de poco más de cuatro minutos la llamada del secretario del Comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, a Machado para anticiparle que se anunciaría su premio.

“La llamo para informarle que en unos minutos se va a anunciar aquí en el Instituto Nobel que usted va a ser premiada con el Premio Nobel de la Paz 2025″, le dijo Harpviken, con la voz entrecortada.

Del otro lado se escucha a una Machado conmocionada durante la madrugada venezolana. “Oh por dios, oh por dios.... no tengo palabras”, le respondió, entre silencios.

“Muchas gracias, pero espero que entienda que esto es un movimiento, es un logro de una sociedad entera. Yo soy solo una persona. Yo ciertamente no me lo merezco”, continuó Machado.

“Yo creo que tanto el movimiento como usted se lo merecen”, le dijo el el responsable de la institución noruega.

“Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, señaló Machado.

Agencia AFP