El fuerte mensaje del gobierno de Estados Unidos en redes sociales: “Este es nuestro hemisferio”

El Departamento de Estado compartió este lunes por la tarde una imagen en redes sociales con una fuerte frase extraída de una de las últimas intervenciones de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, en televisión.

“Este es nuestro hemisferio”, dice la publicación, acompañada de una foto del presidente Donald Trump. Rubio advirtió que no permitirán que se convierta “en una base de operación para adversarios, competidores y rivales”.

“Este es nuestro hemisferio. Y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sea amenazada”, reza la descripción del posteo que la agencia gubernamental subió a distintas plataformas. Las declaraciones se enmarcan dentro del arresto de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo.

En diálogo con distintos medios de comunicación, Rubio aclaró que “no hay una guerra” en Venezuela sino que, por el contrario, “los enfrentamientos son únicamente contra las organizaciones del narcotráfico”. El funcionario desmintió además que haya fuerzas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

“No tenemos fuerzas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano. Estuvieron allí durante unas dos horas cuando fueron a capturar a Maduro… Lo que el Presidente está diciendo es muy simple: como Presidente de los Estados Unidos, no va a ir diciendo públicamente qué cosas no va a hacer“, dijo.

Sobre los próximos pasos a seguir tras la detención de Maduro, Rubio fue categórico: “Hay que asegurar lo que está en el interés nacional de los Estados Unidos y que también sea beneficioso para el pueblo de Venezuela, y en eso es en lo que estamos enfocados ahora mismo. No más narcotráfico. No más presencia de Irán ni de Hezbollah allí. No más uso de la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios".

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Por otro lado, ante los cuestionamientos en relación al operativo militar en Caracas, el secretario de Estado remarcó: “Esta no fue una acción que requiriera aprobación del Congreso. De hecho, no podía requerir aprobación del Congreso porque no fue una invasión. No es una operación militar prolongada… Buscaremos la aprobación del Congreso para aquellas acciones que así lo requieran. En los demás casos, habrá notificación al Congreso".

Anticipó asimismo que la administración Trump “seguirá apuntando contra embarcaciones de narcotráfico si intentan dirigirse hacia los Estados Unidos”. “Seguiremos incautando los barcos que están sancionados mediante órdenes judiciales. Vamos a seguir haciendo eso y, potencialmente, otras cosas, hasta que se resuelvan los temas que necesitamos ver resueltos… Lo que nos importa es la seguridad y el bienestar de EE.UU.“, afirmó.

Y concluyó al insistir: “Maduro no es solo un narcotraficante, fue un presidente ilegítimo. No era el jefe de Estado. Sigo viendo informes de medios que se refieren a él como ‘presidente’. No era el jefe de Estado".