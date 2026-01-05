Europa adopta una postura más crítica con Trump y pide por una transición con González y Machado

PARÍS.– Tres días fueron necesarios para que los países miembros de la Unión Europea (UE) dejaran de hacer contorsiones diplomáticas y se decidieran a condenar a Estados Unidos por violar el derecho internacional lanzando una intervención militar en Venezuela. La prudencia de las declaraciones oficiales respondía a una inquietud no expresada sobre este nuevo orden mundial regido por la brutalidad: ¿Qué futuro hay para el apoyo a Ucrania frente a Rusia o para el porvenir de Groenlandia, cuando Washington legitima la captura de un dirigente extranjero para defender sus intereses?

“Francia lamenta que el derecho internacional no haya sido respetado por uno de los miembros eminentes del consejo de seguridad de Naciones Unidas. Esto tendrá graves consecuencias para el futuro. Nos preparamos para esta llegada del mundo de la ley del más fuerte, pero no nos resignamos a ello”, reconoció este lunes el vocero del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Pascal Confavreux, y añadió que “la soberanía de Europa se juega en estos momentos críticos”.

Después de una tímida reacción de Bruselas el mismo sábado, este lunes la Unión Europea publicó un comunicado rechazando implícitamente el anuncio de Donald Trump de no incluir en sus planes para Venezuela a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien, a su juicio, “carece del respeto del pueblo” venezolano.

“Los próximos pasos se centran en un diálogo para una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, declaró la vocera de la Comisión, Anitta Hipper, en referencia al ganador de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela según la oposición, Edmundo González Urrutia, quien vive en exilio en España.

A esa advertencia, siguieron reacciones individuales más consistentes por parte de algunos líderes europeos.

Estados Unidos debe “explicar a la comunidad internacional sobre qué base deben juzgarse las acciones a las que hemos asistido en los últimos días, lo que aún no se ha hecho”, declaró el vocero del gobierno alemán durante una conferencia de prensa. El sábado, Berlín se había limitado a llamar al respeto del derecho internacional y a una “transición pacífica”.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron decidió este lunes corregir su error inicial declarando en consejo de ministros que Francia “no aprueba” el “método” utilizado para derrocar a Nicolás Maduro. Según el portavoz del gobierno, Maud Bregeon, Macron llamó a una “transición pacífica” junto a Edmundo González Urrutia, antes de expresar su apoyo a María Corina Machado. Ella puede contar “con el apoyo de Francia para llevar la voz de una transición pacífica, democrática y plenamente respetuosa de la voluntad soberana del pueblo venezolano”, dijo.

El sábado por la noche, el mandatario francés se había limitado a saludar el fin de la “dictadura de Nicolás Maduro”.

“Confiscando el poder y pisoteando las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha causado un grave daño a la dignidad de su propio pueblo”, escribió, llamando a “una transición pacífica”, aunque sin condenar explícitamente la intervención estadounidense, lo que le valió numerosas críticas. No faltaron, incluso aquellos que compararon su tuit a la inmediata reacción de Marine Le Pen. Una vez conocida la operación militar estadounidense, la líder del partido de extrema derecha Reunión Nacional (RN), afirmó que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”.

“Existían mil razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario (...) pero (...) la soberanía de los Estados nunca es negociable”, recordó la líder del Reunión Nacional en una publicación en X.

Por el contrario, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez fue contundente desde el primer momento, afirmando que “no reconocerá una intervención que viole el derecho internacional” y recordando que tampoco había reconocido el régimen de Maduro. Según él, la operación estadounidense “empuja a la región hacia un horizonte de incertidumbre y belicismo”. El dirigente de 53 años, que propuso en vano que su gobierno actuara como intermediario en la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, aboga por “una transición justa y en diálogo”.

Apoyar la transición democrática y no la fuerza

En todo caso, tal como lo expresa el comunicado de la UE de este lunes, la mayoría de las capitales europeas coinciden en un punto: la necesidad de apoyar a la oposición democrática venezolana y en particular a Edmundo González Urrutia.

“La UE ha declarado en varias ocasiones que el señor Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica”, recordó Kaja Kallas. En un comunicado publicado en X el domingo 4 de enero, también declaró que la UE estaba “en contacto estrecho con Estados Unidos, así como con (sus) socios regionales e internacionales, para apoyar y facilitar el diálogo entre todas las partes involucradas, con el fin de alcanzar una solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis, bajo la dirección de Venezuela”.

La mayoría, salvo Viktor Orbán. Fiel a su cercanía con Rusia, el primer ministro húngaro volvió a desmarcarse de los líderes europeos, e indicó este lunes que la operación estadounidense en Venezuela era “una de las manifestaciones del nuevo mundo” y que conduciría a la caída de los precios deseada por Donald Trump para llevar a cabo su programa económico.

“Es un nuevo lenguaje, y es el lenguaje que el mundo hablará en el futuro”, declaró el dirigente nacionalista en conferencia de prensa.

“Con Venezuela, Estados Unidos ahora es capaz de controlar entre el 40 y el 50% de las reservas petroleras mundiales”, añadió, estimando que esto conduciría a una caída de los precios, de la cual se felicitó.

Orbán justificó la decisión de su país de no unirse al llamado de sus socios de la Unión Europea exigiendo el respeto a la voluntad del pueblo venezolano mediante su rechazo a toda política exterior común. “No estamos de acuerdo en la cuestión venezolana, no estamos de acuerdo en la guerra ruso-ucraniana, ni en Medio Oriente. Sobre Israel, estamos totalmente divididos”, concluyó, y señaló que, en materia de política exterior, solo la política comercial es competencia de la UE.

El futuro de Groenlandia también condiciona las reacciones de los líderes europeos ya que, fiel a su concepto de “paz por la fuerza”, Donald Trump se dijo dispuesto a reiterar operaciones militares como la realizada en Venezuela contra sus adversarios.

“Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no podrá encargarse de ello”, reiteró Trump a bordo del Air Force One el domingo por la noche. “Nos encargaremos de Groenlandia en aproximadamente dos meses... Hablemos de Groenlandia en 20 días”, agregó.

La reiterada amenaza provocó la inmediata reacción de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen para quien, si Estados Unidos atacara a un país de la OTAN, sería el fin de “todo”.

“Si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se termina. Incluida nuestra OTAN y por lo tanto la seguridad establecida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, dijo Frederiksen en televisión.

“¡Ya basta!”, reaccionó el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielssen, en la noche del domingo al lunes tras las amenazas de Donald Trump. “No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional”, escribió en Facebook.

Mette Frederiksen recibió este lunes el apoyo de su homólogo británico Keir Starmer. “La apoyo, y ella tiene razón sobre el futuro de Groenlandia”, declaró el líder laborista a la prensa, añadiendo que “Groenlandia y el Reino de Dinamarca, y solo Groenlandia y el Reino de Dinamarca, deben decidir el futuro de Groenlandia”.