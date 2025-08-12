El gobierno de Colombia confirmó la muerte del líder guerrillero señalado como responsable del atentado contra Miguel Uribe

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó este lunes que José Aldinever Sierra, alias “Zarco Aldinever” y segundo comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia, murió a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se trata del líder guerrillero señalado como responsable de haber ordenado el atentado que derivó en el asesinato del senador Miguel Uribe.

“Lo que hicimos fue una averiguación, a través de nuestros organismos de inteligencia, de revisar la autenticidad de ese comunicado de estos criminales”, afirmó Sánchez en conferencia de prensa. La confirmación se produjo luego de que circulara en redes sociales un comunicado de la Segunda Marquetalia que atribuía el hecho al ELN.

Según el mensaje de la Segunda Marquetalia, que se había difundido hace algunos días, el ataque en el que murió Sierra ocurrió cuando se dirigía a una reunión con un jefe del ELN y que en el mismo episodio murieron otros cuatro miembros de la Segunda Marquetalia.

"Cada vez que cae un colombiano asesinado es una derrota de Colombia y de la vida”, había dicho el presidente Gustavo Petro tras conocerse este lunes la muerte de Uribe. Fernando Vergara - AP

La fiscalía colombiana considera que ese grupo insurgente, del cual Sierrea era comandante, fue el que dio la orden para ejecutar el atentado contra Uribe, quien falleció en la madrugada de este lunes.

Sánchez explicó que se utilizó inteligencia técnica y otras líneas investigativas para establecer la veracidad del mensaje difundido por la Segunda Marquetalia.

El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, murió este lunes tras permanecer internado en estado crítico durante más de dos meses. El dirigente del Centro Democrático, principal fuerza opositora al presidente Gustavo Petro, había sido atacado a tiros el 7 de junio durante un acto político en Bogotá.

El atentado ocurrió cuando Uribe ofrecía un discurso en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón. Según la Fiscalía General, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Minutos antes, había recorrido el barrio saludando a simpatizantes y comerciantes de la zona.

Miguel Uribe había estado más de dos meses en estado crítico. getty Images

Por el ataque fueron detenidas seis personas, aunque la motivación aún no fue esclarecida. Las investigaciones continúan para determinar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del hecho, en el que la fiscalía señala a la Segunda Marquetalia como grupo que habría dado la orden.

Tras conocerse el fallecimiento, el ministro Sánchez expresó su pesar y reafirmó el compromiso de capturar a todos los responsables. “No permitiremos que los violentos intimiden o silencien las voces políticas que requiere nuestra democracia”, escribió en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en la misma red social y sostuvo que su gobierno no persigue a la oposición. “Estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado es una derrota de Colombia y de la vida”, afirmó el mandatario.

