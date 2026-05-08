Copa Libertadores: se suspendió el partido entre Independiente de Medellín y Flamengo por fuego en las tribunas

A raíz de una intensa humareda provocada por los hinchas de Independiente de Medellín en las tribunas del estadio Anastasio Girardot, se suspendió el partido entre el equipo colombiano y Flamengo de Brasil, perteneciente a la fecha cuatro de la Copa Libertadores.

La interrupción fue decidida por el árbitro Jesús Valenzuela Sáez luego de que los equipos salieran al terreno de juego a la hora pautada (21.30 argentina). Desde las gradas, se encendieron bengalas rojas que provocaron una espesa columna de humo.

Valenzuela Sáez consideró que las condiciones no eran aptas para continuar con el partido y sostuvo que no se podía asegurar la integridad del público ni de los futbolistas.

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