Trump evalúa “potentes” ataques militares contra Teherán para presionar en la negociación

WASHINGTON.- Ante el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la escalada de amenazas cruzadas en su disputa por el control del estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump evalúa por estas horas autorizar nuevos ataques “cortos pero potentes” contra Teherán.

Según el medio estadounidense Axios, el mandatario encabezará este jueves una reunión informativa con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), de la que también participaría el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. El mitin, cobra especial relevancia en momentos en los que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, desafió a Trump al asegurar que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional.

En una declaración leída en la televisora estatal iraní, el ayatollah afirmó, además, que el único lugar de los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas”, en un mensaje que ratifica la postura adoptada por el régimen islámico de no ceder en su control del estrecho de Ormuz, pese a que representa una de las principales demandas de Estados Unidos para avanzar en un acuerdo de paz.

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP) Iran state TV

Bajo este contexto es que el CENTCOM elaboró un plan que incluye una oleada de ataques “corta pero potente” contra Irán, según consignó Axios. La embestida podría incluir objetivos de infraestructura estratégica a fines de presionar a Teherán para que vuelva a sentarse en una mesa de diálogo, bajo una mayor apertura a la hora de negociar la cuestión nuclear.

El informe de las autoridades militares no desestima la posibilidad de un desembarco de fuerzas terrestres con el objetivo de reabrir el estratégico paso marítimo, hoy prácticamente cerrado, según destacó una fuente al tanto del tema.

Por otro lado, otra alternativa que se ya se ha barajado en el paso y podría retomarse durante la reunión es la posibilidad de llevar adelante una operación integrada por fuerzas especiales para que se ha debatido en el pasado y que podría surgir en la sesión informativa es una operación de fuerzas especiales para garantizar las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán.

Frente a este escenario, los precios del petróleo volvieron a dispararse y el contrato de referencia del crudo Brentl legó a superar este juevess los 126 dólares por barril, su nivel más alto desde marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Posteriormente, volvió a bajar hasta los 113 dólares.

Estrecho de Ormuz

Como parte de su estrategia para retomar el control sobre Ormuz, Estados Unidos está invitando a otros países a unirse auna nueva coalición internacional para restablecer la libertad de navegación, según un cable del Departamento de Estado al que tuvo acceso Reuters, mientras los precios del petróleo alcanzaban su nivel más alto en más de cuatro años.

La coalición propuesta, denominada “Dispositivo de Libertad Marítima”, compartiría información, coordinaría la diplomacia y ayudaría a hacer cumplir las sanciones, según el cable.

ARCHIVO - Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán, el 18 de abril de 2026. (AP Foto/Asghar Besharati/Archivo) Asghar Besharati - AP

Francia, Gran Bretaña y otros países han mantenido conversaciones sobre contribuir a una coalición de este tipo, pero señalaron que solo estarían dispuestos a ayudar a reabrir el estrecho una vez que cesen las hostilidades.

Por su parte, Irán dijo el jueves que, si Washington reanuda los ataques, responderá con “ataques prolongados y dolorosos” contra posiciones estadounidenses, lo que complicaría los planes de presidente Trump de formar una coalición internacional para reabrir el estrecho de Ormuz.

Agencia Reuters