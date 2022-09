El imprevisto por el que Sarah Ferguson, ex del príncipe Andrés, se salvó de milagro del atentado a las Torres Gemelas

Este domingo se cumplen 21 años de uno de los hechos que marcó la historia a comienzos del siglo XXI: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. A propósito de esta fecha, y en pleno luto por la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, los medios británicos recordaron una escalofriante coincidencia que involucra a los aviones que derribaron las Torres Gemelas y a la duquesa de York, Sarah Ferguson.

La exesposa del príncipe Andrés, duque de York e hijo de la Reina y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, es publicista, productora de medios y filántropa. Cuando ocurrieron los atentados en Nueva York, llevaba cinco años divorciada y se salvó de la muerte de milagro, gracias a un extraño giro del destino.

El príncipe Andrew junto a su exesposa, Sarah Ferguson (Foto: Archivo)

Aquel 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después para Estados Unidos y el mundo. Cuatro aviones que se dirigían a la costa oeste del país norteamericano fueron secuestrados por 19 hombres en uno de los ataques terroristas más sangrientos de la historia de Occidente. Dos de las aeronaves se estrellaron contra el World Trade Center (Centro Mundial de Comercio), en pleno Manhattan, otra contra el Pentágono y la cuarta impactó en Pensilvania.

Casi 3.000 personas perdieron la vida durante esa jornada plagada de horror, la gran mayoría cuando el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines colisionaron contra las Torres Gemelas norte y sur. La imagen de su derrumbe es una escena que quedó grabada en la retina de los ciudadanos estadounidenses -y de todo el mundo- para siempre.

Sin embargo, lo que pocos saben es que la exesposa del príncipe Andrés estuvo muy cerca de convertirse en una de las víctimas de esta cruel tragedia, pero se salvó gracias a una casualidad, según informó el diario Mirror.

En los ataques al World Trade Center murieron cerca de tres mil personas (Foto: AP) AP

Las oficinas de Chances for Children (Oportunidades para los niños), la organización benéfica de la duquesa de York, estaban situadas precisamente en la planta 101 de la torre norte del World Trade Center, precisó dicho medio. De todos modos, si bien Ferguson tenía que estar ahí esa mañana, el destino quiso que una entrevista con el entonces presentador de televisión Matt Lauer, en los estudios de la NBC, la tuviera lejos del edificio en el momento del impacto.

Lo más increíble de todo es que poco después de la entrevista, Ferguson tenía apuntada en su agenda una reunión en las oficinas de la organización benéfica, por lo que debía volver enseguida a la zona donde se estaba por desatar el horror. Sin embargo, al salir de la NBC, la duquesa se vio envuelta en un embotellamiento típico del tránsito neoyorquino que la hizo retrasarse más de 20 minutos, lo que en definitiva le salvó la vida.

La princesa Diana con Sarah Ferguson en Windsor, en junio de 1983 (Foto: Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images) Getty Images - Hulton Royals Collection

Si bien ningún miembro de la ONG murió en la tragedia, 700 trabajadores de la empresa financiera Cantor Fitzgerald, que les dejó utilizar gratuitamente parte de su espacio de oficinas, perdieron la vida en el terrible atentado, según consignó Mirror.

Al conversar con la revista Hello sobre su experiencia cercana a la muerte, Ferguson declaró: “Me tomo cada minuto como una bendición, de verdad, y me esfuerzo mucho en ello porque en el momento en que mirás demasiado hacia adelante, te perdés el presente. En el momento en que mirás hacia atrás... no podés volver atrás. La retrospectiva es algo maravilloso”.