Imágenes: el primer vuelo de la princesa Leonor en un avión de combate

La princesa Leonor de Borbón y Ortiz, heredera al trono de España, voló por primera vez un avión de combate F-5 el pasado 21 de abril. La Casa Real compartió este martes las imágenes de la actividad, que formó parte de una serie de visitas de instrucción junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Esta actividad forma parte del último tramo del plan de estudios militares diseñado para Leonor, por ser la futura capitana general de los ejércitos, tras su paso previo por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval Militar de Marín.

El video publicado por la Casa Real española sobre el vuelo de Leonor

Al finalizar el curso que realiza en San Javier, Murcia, la estudiante obtendrá el grado de alférez alumna en las tres armas. Además, el cronograma oficial establece que en julio de 2027 recibirá los despachos de teniente de los Ejércitos de Tierra y Aire, y el de alférez de navío de la Armada, coincidiendo con el egreso de sus promociones correspondientes.

Una vez concluida la fase militar, la hija mayor de Felipe VI iniciará sus estudios universitarios en la carrera de Ciencias Políticas dentro de la Universidad Carlos III de Madrid, según informó el medio español RTVE Noticias.

Las actividades de Leonor y sus compañeros en abril

El ejercicio buscó que los alumnos conocieran el funcionamiento operativo de las unidades de caza y ataque que integran el Ejército del Aire y del Espacio. Durante las jornadas de entrenamiento, la princesa de Asturias también recorrió instalaciones estratégicas en Albacete para ver la tecnología de defensa aérea que se usa en misiones internacionales.

La Casa Real española difundió este martes las imágenes de la actividad

La instrucción comenzó el domingo 21 de abril en la Base Aérea de Los Llanos, Albacete, donde la delegación de alumnos visitó el Ala 14. En ese lugar, los especialistas le mostraron a Leonor y sus compañeros los reactores Eurofighter (C.16), destinados a la protección del espacio aéreo español y a las operaciones de la Alianza Atlántica.

El grupo también vió una exhibición aérea y recorrió los hangares de mantenimiento. Según explicaron las autoridades militares, el objetivo consistió en profundizar el conocimiento sobre el Programa de Liderazgo Táctico de la OTAN, que centraliza el entrenamiento avanzado de pilotos en dicha unidad.

Leonor, junto a sus compañeros, en la Base Aérea

El lunes 22 de abril, la formación se trasladó a la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23, en la provincia de Badajoz. En ese contexto, la heredera realizó su vuelo inicial en un avión reactor F-5 acompañada por un instructor especializado.

La heredera al trono de España, a bordo del F-5

Esta aeronave se suele usar en la fuerza para el aprendizaje de los oficiales que integran el curso de especialización en combate. Al terminar el ejercicio, la joven saludó al coronel jefe de la base, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, responsable de la unidad de instrucción.