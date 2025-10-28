El incómodo momento que vivió el rey Carlos al ser interrogado por la relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein

El rey Carlos III vivió un incómodo momento luego de que un hombre lo interpelara públicamente sobre los vínculos de su hermano, el príncipe Andrés, con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein. El episodio ocurrió frente a la catedral de Lichfield, donde el monarca saludaba a simpatizantes durante una visita oficial.

“¿Desde cuándo sabés lo de Andrés y Epstein? ¿Le pediste a la policía que lo encubriera?”, gritó el hombre, según se ve en las imágenes difundidas tanto por la BBC como por testigos en redes sociales.

El rey no respondió y continuó estrechando manos entre vitoreos y cánticos de “Dios salve al Rey”. Algunos presentes enfrentaron al manifestante y le pidieron que “se callara”, mientras otros aplaudían al soberano.

El incidente se produce en medio del renovado escrutinio sobre el duque de York, que desde hace años enfrenta cuestionamientos por su relación con Epstein, el financista estadounidense condenado por tráfico sexual de menores y hallado muerto en prisión en 2019. Andrés mantuvo una amistad con él durante los años 2000 y, tras el suicidio del magnate, se vio envuelto en acusaciones de abuso sexual formuladas por Virginia Giuffre, quien afirmó que fue obligada a mantener relaciones con el príncipe cuando tenía 17 años.

Giuffre, una de las víctimas del círculo de Epstein y de su pareja Ghislaine Maxwell, aseguró que los encuentros ocurrieron en tres ocasiones —una de ellas en Londres— y aportó una fotografía en la que se la ve junto a Andrés y Maxwell. El príncipe siempre negó haberla conocido, y en una recordada entrevista en 2019 intentó justificar su amistad con Epstein, aunque sus respuestas fueron ampliamente criticadas.

King Charles III was heckled over Prince Andrew's relationship with Jeffrey Epstein during a visit to a cathedral pic.twitter.com/K11k7rxCi0 — The Associated Press (@AP) October 27, 2025

En 2022, Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre en Estados Unidos y pagó una suma no revelada para cerrar la demanda civil, sin admitir culpabilidad. En abril de este año, la mujer de 41 años se quitó la vida.

Pocos días después de su fallecimiento, la publicación póstuma de sus memorias reavivó la polémica. En el libro, Giuffre reitera sus acusaciones y menciona detalles inéditos de los encuentros con el duque.

En paralelo, la prensa británica reveló que el príncipe, de 65 años, habría pedido en 2011 investigar a Giuffre para encontrar información comprometedora, lo que ahora es objeto de una pesquisa de Scotland Yard.

Virginia Giuffre junto al príncipe Andrés y Ghislaine Maxwell Virginia Roberts

El escándalo llevó a Andrés a renunciar a sus funciones públicas en 2019 y, más recientemente, a dejar de utilizar el título de duque de York. Sin ingresos por actividades reales, su estilo de vida volvió a ser cuestionado por la opinión pública y por algunos parlamentarios. Hasta el momento, ni el Palacio de Buckingham ni el gobierno británico abordaron y/o comentaron sobre lo ocurrido en Lichfield ni de la situación del hermano del rey Carlos.

Con información de Reuters