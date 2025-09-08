La oposición muestra la supuesta carta de cumpleaños obscena que Trump le envió a Epstein y que la Casa Blanca niega

WASHINGTON.– La Casa Blanca negó de manera categórica la autenticidad de una carta difundida por legisladores demócratas que atribuyen a Donald Trump y que habría sido enviada en 2003 al financista Jeffrey Epstein.

La misiva, publicada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, incluye un texto sugestivo acompañado por la silueta de una mujer desnuda y reavivó la polémica sobre los presuntos vínculos del presidente con el fallecido delincuente sexual.

“Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, aseguró la vocera Karoline Leavitt, quien denunció en X la circulación de “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata”.

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false.



As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it.



President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025

La revelación reaviva las controversias en torno a las relaciones del fallecido delincuente sexual y figuras de alto perfil, mientras el presidente niega haber escrito la misiva y demanda a la prensa por difamación.

La carta formaba parte de un álbum de cumpleaños compilado para los 50 años de Epstein y entregado recientemente al comité por los administradores de su patrimonio, tras una citación judicial. El documento había sido mencionado semanas atrás por The Wall Street Journal, lo que llevó a Trump a presentar una demanda por 10.000 millones de dólares contra el diario y contra Rupert Murdoch, al considerar que el artículo era “falso, malicioso y difamatorio”.

Foto de la supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein que publicó The Washington Post

El mensaje difundido por los legisladores incluye un texto mecanografiado en tercera persona, con un tono de diálogo imaginario entre Trump y Epstein. En paralelo, el papel está rodeado por un contorno dibujado con marcador que representa la silueta de una mujer curvilínea, con la firma del entonces empresario ubicada en la zona genital de la figura. “Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, dice una de las frases del texto.

Trump rechazó tajantemente haber tenido participación en la carta. “Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”, aseguró el presidente en un comunicado, al reiterar que se trata de un intento de difamación. La Casa Blanca, en tanto, no respondió a los pedidos de comentarios sobre la publicación.

En julio de este año el mandatario estadounidense, negó públicamente tener el hábito de dibujar, aunque un informe de The New York Times reveló que a lo largo de los años se han subastado varios bocetos atribuidos a él. Estas piezas, realizadas principalmente durante su etapa como promotor inmobiliario en Nueva York, consisten en representaciones simples de paisajes urbanos o monumentos delineados con marcador negro y firmados con su nombre. Según el diario, muchos de esos dibujos fueron donados a organizaciones benéficas a comienzos de la década de 2000 y posteriormente alcanzaron miles de dólares en ventas.

En una fotografía sin fecha de Heritage Auctions, un dibujo fechado en 2005 por el presidente Donald Trump de una sección del horizonte de Manhattan que fue donada a la organización St. Francis Food Pantries and Shelters en Nueva York HERITAGE AUCTIONS - HERITAGE AUCTIONS

Los demócratas sostienen que la obtención de este álbum es parte de una investigación más amplia sobre cómo se manejó la pesquisa criminal contra Epstein, quien murió en prisión en 2019. Según el congresista Robert García, miembro del Comité de Supervisión, la evidencia confirma la existencia de la carta que Trump negó: “Tenemos la carta a Epstein que Trump afirmó que no existía. Es hora de que la Casa Blanca ponga fin al encubrimiento de los documentos de Epstein”.

La citación judicial que permitió acceder al material también solicitó otros documentos considerados sensibles, como el testamento de Epstein, su conocida “libreta negra” de contactos, bitácoras de vuelo y cualquier archivo que pudiera detallar la red de relaciones del exfinancista. Hasta ahora, el álbum de recortes de su 50° cumpleaños aparece como uno de los hallazgos más llamativos.

La controversia se suma a la larga lista de acusaciones y defensas que rodean tanto al presidente Trump como a la memoria de Epstein, cuyo círculo de amistades y relaciones políticas continúa siendo objeto de escrutinio en Washington.

Agencias AP, AFP y ANSA