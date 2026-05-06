Final de la Champions League 2025-2026: cuándo juega PSG vs. Arsenal

La edición número 71 de la Champions League 2025-2026 la definirán París Saint Germain y Arsenal, los equipos que superaron todas las instancias y accedieron al partido más importante con el anhelo de quedarse con el trofeo de clubes más prestigioso del planeta.

El duelo decisivo está programado el sábado 30 de mayo a las 13 (hora argentina) en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Será la primera vez que esa ciudad albergará la definición del máximo certamen continental de Europa.

Los parisinos se metieron en la final al superar en semifinales a Bayern Múnich por un global de 6 a 5. En la ida, de local en el Parque de los Príncipes, ganó 5 a 4 un partidazo con dobletes de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé más otro tanto de João Neves. En el perdedor anotaron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y el colombiano Luis Díaz. En la revancha, en el Allianz Arena, fue empate 1 a 1 con anotaciones de Dembélé y Kane.

Antes, el elenco de Luis Enrique tuvo una primera etapa irregular y se ubicó undécimo con 14 unidades producto de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. Así, tuvo que disputar los playoffs ante Mónaco y lo venció 5 a 4 -3 a 2 en la ida y 2 a 2 en la vuelta-. Desde entonces, sacó a relucir todo su potencial: en octavos vapuleó a Chelsea, su verdugo en la final del Mundial de Clubes 2025, 8 a 2 -victorias por 5 a 2 y 3 a 0 de visitante- y cuartos a Liverpool 4 a 0 -dos triunfos 2 a 0-.

Los Gunners, por su parte, llegaron invictos a su segunda final en su historia -la única que jugaron fue en 2006 ante el Barcelona de Lionel Messi y perdieron 2 a 1-. En semifinales eliminaron a Atlético de Madrid con un empate 1 a 1 de visitante por sendos penales de Julián Álvarez y Víctor Gyokeres y un triunfo 1 a 0 de local gracias a Bukayo Saka.

En total, el conjunto inglés tiene 11 victorias y tres pardas. En la primera etapa dominó la tabla de posiciones con 24 puntos porque ganó todos los encuentros y avanzó directamente a octavos de final. Allí, doblegó a Bayer Leverkusen 3 a 1 -1 a 1 en la ida de visitante y 2 a 1 de local- mientras que en cuartos de final superó por la mínima diferencia a Sporting Lisboa, resultado que logró de visitante en el primer encuentro y luego igualó 0 a 0.

Todas las finales de la Champions League

2025-26: PSG vs. Arsenal.

2024-25: PSG 5-0 Inter Milán.

2023-24: Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund.

2022-23: Manchester City 1-0 Inter Milán.

2021-22: Real Madrid 1-0 Liverpool.

2020-21: Chelsea 1-0 Manchester City.

2019-20: Bayern Munich 1-0 PSG.

2018-19: Liverpool 2-0 Tottenham Hotspur.

2017-18: Real Madrid 3-1 Liverpool.

2016-17: Real Madrid 4-1 Juventus.

2015-16: Real Madrid 1-1 Atlético Madrid (Real Madrid ganó por penales 5 a 3).

2014-15: Barcelona 3-1 Juventus.

2013-14: Real Madrid 4-1 Atlético Madrid.

2012-13: Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund.

2011-12: Chelsea 1-1 Bayern Munich.

2010-11 Barcelona 3-1 Manchester United.

2009-10: Inter Milán 2-0 Bayern Munich.

2008-09: Barcelona 2-0 Manchester United.

2007-08: Manchester United 1-1 Chelsea (Manchester United ganó por penales 6 a 5).

2006-07: Milán 2-1 Liverpool.

2005-06: Barcelona 2-1 Arsenal.

2004-05: Liverpool 3-3 Milán (Liverpool ganó por penales 3 a 2).

2003-04: Porto 3-0 Mónaco.

2002-03: Milán 0-0 Juventus (Milán ganó por penales 3 a 2).

2001-02: Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen.

2000-01: Bayern Munich 1-1 Valencia (Bayern ganó por penales 5 a 4).

1999-2000: Real Madrid 3-0 Valencia.

1998-99: Manchester United 2-1 Bayern Munich.

1997-98: Real Madrid 1-0 Juventus.

1996-97: Borussia Dortmund 3-1 Juventus.

1995-96: Juventus 1-1 Ajax (Juventus ganó por penales 4 a 2).

1994-95: Ajax 1-0 Milán.

1993-94: Milán 4-0 Barcelona.

1992-93: Marsella 1-0 Milán.

1991-92: Barcelona 1-0 Sampdoria.

1990-91: Estrella Roja 0-0 Marsella (Estrella Roja ganó por penales 5 a 3).

1989-90: Milán 1-0 Benfica.

1988-89: Milán 4-0 Steaua Bucarest.

1987-88: PSV Eindhoven 0-0 Benfica (PSV ganó por penales 6 a 5).

1986-87 Porto 2-1 Bayern Munich.

1985-86: Steaua Bucarest 0-0 Barcelona (Steaua Bucarest ganó por penales 2 a 0).

1984-85: Juventus 1-0 Liverpool.

1983-84 Liverpool 1-1 Roma (Liverpool ganó por penales 4 a 2).

1982-83: Hamburgo 1-0 Juventus.

1981-82: Aston Villa 1-0 Bayern Munich.

1980-81: Liverpool 1-0 Real Madrid.

1979-80: Nottingham Forest 1-0 Hamburgo.

1978-79: Nottingham Forest 1-0 Malmö.

1977-78: Liverpool 1-0 Brujas.

1976-77: Liverpool 3-1 Borussia Mönchengladbach.

1975-76: Bayern Munich 1-0 Saint Étienne.

1974-75: Bayern Munich 2-0 Leeds United.

1973-74: Bayern Munich 4-0 Atlético Madrid.

1973-74: Bayern Munich 1-1 Atlético Madrid.

1972-73: Ajax 1-0 Juventus.

1971-72: Ajax 2-0 Inter Milán.

1970-71: Ajax 2-0 Panathinaikos.

1969-70: Feyenoord 2-1 Celtic.

1968-69: Milán 4-1 Ajax.

1967-68: Manchester United 4-1 Benfica.

1966-67: Celtic 2-1 Inter Milán.

1965-66: Real Madrid 2-1 Partizan.

1964-65: Inter Milán 1-0 Benfica.

1963-64: Inter Milán 3-1 Real Madrid.

1962-63: Milán 2-1 Benfica.

1961-62: Benfica 5-3 Real Madrid.

1960-61: Benfica 3-2 Barcelona.

1959-60: Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt.

1958-59: Real Madrid 2-0 Reims.

1957-58: Real Madrid 3-2 Milán.

1956-57: Real Madrid 2-0 Fiorentina.

1955-56: Real Madrid 4-3 Reims.

En la última final de la Champions League PSG goleó a Inter Milán 5 a 0 Martin Meissner - AP

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 títulos, más del doble que su escolta que es Milán con siete. El podio lo completan Liverpool y Bayern Munich con seis vueltas olímpicas cada uno.