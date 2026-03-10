El insólito video de propaganda de Irán con estilo Lego que acusa a Trump e Israel de iniciar la guerra

TEHERÁN.– Irán no solo responde a los ataques de Estados Unidos e Israel con misiles y drones, sino que ahora también libra una batalla en el terreno de la propaganda digital. En los últimos días, el régimen difundió un video animado al estilo Lego, los bloques de juguete, que representa versiones caricaturizadas de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y del propio diablo, a quienes responsabiliza por el inicio de la guerra en Medio Oriente.

La pieza, de unos dos minutos, fue producida por el instituto estatal iraní Revayat-e Fath y emitida por la televisión pública iraní tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero que, según Teherán, provocaron la muerte del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y desencadenaron el actual conflicto regional.

Desde su difusión, el video comenzó a circular en redes sociales y plataformas internacionales, donde acumuló decenas de miles de “me gusta” y compartidos. La ausencia de diálogo sugiere que fue diseñado para alcanzar audiencias globales en medio de una guerra que sacudió los mercados energéticos y financieros y polarizó a la opinión pública internacional.

El video de animación de Lego llamado "Narrativa de la victoria" que compartió Irán

La animación comienza con una escena en la que una figura del presidente estadounidense acompañada por una del primer ministro israelí y por el diablo, en donde el republicano observa un álbum titulado “El expediente Epstein”. Enfurecido, el personaje de Trump presiona un botón rojo y ordena lanzar un misil que atraviesa las nubes.

El proyectil impacta en lo que parece ser un aula escolar, donde pequeñas figuras de niñas con pañuelos rosas escuchan a su maestra. Antes del ataque, la docente escribe en el pizarrón la frase “mi patria es mi vida”.

La escena siguiente muestra una mochila y un par de zapatos rosados entre los escombros. Un oficial iraní, también representado como un juguete, agarra la mochila y rompe en llanto, antes de que su tristeza se transforme en furia.

Un soldado iraní llora la muerte de las niñas en la escuela de Minab

Teherán sostiene que Estados Unidos e Israel bombardearon una escuela en la ciudad de Minab, en el sur del país, durante el primer día de la guerra.

La estrategia de propaganda digital

El video forma parte de una estrategia más amplia de comunicación del gobierno iraní, que busca moldear el relato internacional del conflicto y reforzar el apoyo interno.

En los últimos años, Teherán desarrolló una sofisticada maquinaria de propaganda que combina medios estatales, campañas en redes sociales y contenidos audiovisuales diseñados para viralizarse en internet.

Durante la guerra en Gaza iniciada tras el ataque de Hamas contra Israel en octubre de 2023, medios iraníes difundieron múltiples videos animados y gráficos que presentaban a Israel y a Estados Unidos como responsables de la violencia regional. Algunos de esos contenidos mostraban a líderes occidentales caricaturizados o representados como villanos en escenas de estilo cinematográfico o de videojuegos.

Tras la Guerra de los 12 días en junio de 2025, Irán declaró su “victoria” sobre Israel en un video propagandístico animado con estética de Lego difundido por la agencia Fars, el canal de televisión iraní respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La pieza comienza con una escena en la que el presidente estadounidense y el premier israelí festejan el ataque norteamericano a las instalaciones nucleares iraníes. Luego el video intenta mostrar la represalia iraní como triunfal, con misiles que destruyen ciudades israelíes y un Netanyahu atemorizado que llama por teléfono a Trump, quien aparece respondiendo con una hamburguesa con queso en la mano mientras continúan los bombardeos y se ve una bandera israelí en llamas. La animación concluye con escenas de multitudes celebrando en Irán, Líbano, Irak, Yemen y los territorios palestinos, en una narrativa que presenta el conflicto como un triunfo regional para Teherán.

Iran declares VICTORY over Israel in LEGO-style war video — Fars News footage



Lego Trump watches, clinking glass of wine



While ‘missiles’ slam into Israeli ports and buildings pic.twitter.com/fha1HnKeBS — RT (@RT_com) June 27, 2025

Investigaciones de empresas de ciberseguridad y redes sociales también han identificado redes coordinadas de cuentas vinculadas a Irán que amplifican narrativas favorables a Teherán en distintos idiomas, especialmente en inglés, árabe y español.

Estas campañas suelen centrarse en denunciar supuestos crímenes de guerra de Israel, cuestionar la presencia militar estadounidense en Medio Oriente o promover la idea de que Irán actúa como defensor del mundo musulmán frente a Occidente.

En paralelo, el régimen recurrió a producciones culturales –desde series televisivas hasta películas y animaciones– para difundir su visión geopolítica y reforzar el discurso de resistencia frente a Estados Unidos y sus aliados.

Agencia AFP