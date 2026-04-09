El jefe de la OTAN explicó por qué se refirió a Trump como “papi” durante una cumbre
Mark Rutte aseguró que se trató de un problema de traducción y no de un elogio personal; el episodio, que tuvo lugar el pasado junio, fue motivo de críticas
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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, explicó este jueves que el comentario por el que se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como “papi” se debió a “un problema de traducción”.
Según detalló, el episodio se originó durante una reunión en junio de 2025, cuando Trump comparó la relación entre Israel e Irán con la de “dos niños en el patio de una escuela” durante un encuentro entre ambos.
En ese contexto, Rutte intervino con la frase: “Hay momentos en que ‘papi’ tiene que usar un lenguaje más duro”. La expresión fue interpretada como un elogio directo al jefe de Estado y generó repercusiones.
Consultado nuevamente sobre ese comentario en un foro en Washington, el funcionario aclaró que se trató de un malentendido lingüístico. “Fue un problema de idioma”, sostuvo, y explicó que en neerlandés la palabra equivalente a “padre” puede traducirse como “daddy” en inglés, lo que no implica una connotación personal.
Rutte señaló que no pretendía llamar “padre” a Trump, sino ilustrar la idea de que, en determinadas situaciones, un líder debe adoptar una postura firme. Sin embargo, reconoció que el término en inglés tiene una carga distinta y que el episodio terminó adquiriendo notoriedad pública que no esperaba.
El comentario se volvió viral luego de que el propio Trump reaccionara con humor e incluso impulsara la difusión de la frase en distintos formatos. A pesar de ello, sectores críticos interpretaron la expresión como una muestra inapropiada de adulación hacia el presidente estadounidense por parte del líder de una organización.
El episodio se dio en el marco de una cumbre en La Haya, donde Rutte también elogió a Trump por su rol en la política internacional, en particular por sus decisiones vinculadas al régimen iraní y por presionar a los aliados de la alianza militar para incrementar el gasto en defensa en medio del aumento de tensiones en Medio Oriente.
Tras la reunión más reciente en la Casa Blanca, que tuvo lugar el miércoles, Trump volvió a cuestionar a los miembros de la OTAN por su nivel de compromiso, mientras la situación en el estrecho de Ormuz se agrava. Aún cuando Irán, EE.UU. e Israel pactaron un alto al fuego y la reapertura del paso durante dos semanas, acciones militares israelíes en el Líbano hicieron que el líder supremo iraní Mojtaba Khamenei diera marcha atrás.
Según informaron diplomáticos europeos a Reuters, y en el mismo sentido que Trump, Rutte trasladó a varias capitales que el mandatario estadounidense busca compromisos concretos en los próximos días para garantizar la seguridad dentro del estrecho, por donde transita cerca del 20% del petróleo consumido globalmente y el 30% del gas natural licuado.
Con información de Reuters
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