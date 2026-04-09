El candidato de la ultraderecha con una princesa sin trono de 22 años: el romance que sacude a la política en Francia

PARÍS.– El líder de la ultraderecha francesa, Jordan Bardella, sorprendió esta semana al aparecer en la portada de la revista Paris Match junto a una joven aristócrata europea. La imagen, lejos de ser un simple episodio de la prensa del corazón, es leída por analistas como un movimiento cuidadosamente calculado en el marco de su proyección presidencial hacia 2027.

La protagonista del inesperado idilio es María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, de 22 años, duquesa de Calabria y de Palermo, integrante de una de las ramas históricas de la realeza europea. Las fotografías, tomadas en la isla francesa de Córcega, muestran a la pareja paseando de la mano, en actitud relajada y cómplice. “El idilio que nadie esperaba”, tituló la publicación, que instaló el tema en el centro del debate político-mediático.

La pareja fue vista por las calles de Córcega, en otra foto publicada por Paris Match

El romance no surgió de la nada. Los rumores comenzaron a circular en enero, cuando ambos fueron vistos saliendo juntos del Grand Palais tras un evento por el bicentenario de Le Figaro. Sin embargo, el salto cualitativo llegó ahora, con la exposición pública del vínculo en una revista históricamente asociada a la construcción de la imagen presidencial en Francia.

Según la propia Paris Match, la pareja se habría conocido en mayo de 2025 durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Desde entonces, habrían mantenido encuentros discretos en distintos puntos de Europa, incluyendo una reciente escapada a Nápoles antes del viaje a Córcega.

Jordan Bardella es el elegido por Marine Le Pen para liderar la candidatura presidencial de la ultraderecha francesa Thomas Padilla - AP

Bardella, de 30 años, es presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional y delfín de Marine Le Pen, quien podría quedar fuera de la carrera electoral si es inhabilitada por una causa judicial. En ese escenario, el joven dirigente aparece como favorito en la primera vuelta de los comicios de 2027, aunque con mayores dificultades en un eventual balotaje.

Para los especialistas en comunicación, la irrupción de este romance en la escena pública no es casual. “Es un paso más en la construcción de su imagen”, explicó Philippe Moreau-Chevrolet, profesor de Sciences Po. La estrategia, según el analista, apunta a “humanizar” a Bardella y a suavizar su perfil, todavía asociado a posiciones duras en materia migratoria y de seguridad.

Las fotos que publicó Paris Match

El antecedente no es menor: los últimos presidentes franceses, como Nicolas Sarkozy, François Hollande y Emmanuel Macron, recurrieron en su momento a Paris Match para moldear su imagen pública en la antesala de elecciones. En el caso de Macron, por ejemplo, la exposición de su relación con Brigitte ayudó a disipar rumores y a mostrar un costado más personal del candidato.

Dos mundos opuestos

El contraste entre los protagonistas alimenta aún más el interés. Bardella, nacido en Saint-Denis, en las afueras de París, es hijo de inmigrantes italianos y creció en un entorno popular. Su ascenso político ha sido meteórico, convirtiéndose en una de las caras jóvenes de la derecha radical europea.

Carolina de Borbón

María Carolina, en cambio, creció entre París, Roma y Mónaco, en un ambiente de alta sociedad. Hija de Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Camilla Crociani, es considerada heredera simbólica de una dinastía con vínculos históricos con la monarquía española.

La joven ostenta el tratamiento de Alteza Real. Además, lleva los títulos de duquesa de Calabria y de Palermo, lo que la ubica dentro de una de las ramas aristocráticas más tradicionales de Europa. Aunque no está destinada a ocupar un trono, es considerada la heredera simbólica del legado de su padre, uno de los pretendientes a la jefatura de la Casa de Borbón-Dos Sicilias.

Carolina de Borbón

Su linaje se remonta directamente a Luis XIV, y mantiene vínculos lejanos con la realeza española, incluyendo a Juan Carlos I y Felipe VI. Estas conexiones se explican por los ancestros comunes de las distintas ramas de la familia Borbón.

Carolina de Borbón

A pesar de su juventud, ha logrado construir una fuerte presencia pública y en su cuenta de Instagram cuenta con 200.000 seguidores. Se desempeña ocasionalmente como modelo y tiene actividad como influencer en redes sociales. Además, cuenta con una sólida formación académica en Ciencias Sociales, Marketing y Management, completada entre el reconocido Instituto Marangoni y la prestigiosa la Universidad de Harvard.

Riesgos y beneficios

El impacto político del romance es, por ahora, incierto. Por un lado, puede contribuir a construir un relato más cercano y emocional, alejando a Bardella de la imagen de dirigente exclusivamente ideológico. Por otro, también abre interrogantes sobre la recepción entre su base electoral.

“¿Se creerán sus votantes el cuento de hadas del descendiente de inmigrantes que sale con una princesa? ¿O lo verán como alguien que se integra a la élite que critica?”, se preguntó Moreau-Chevrolet. La duda no es menor en un partido que ha construido buena parte de su discurso contra las élites tradicionales.

El propio Bardella ha evitado hacer declaraciones sobre su vida privada. En reiteradas ocasiones sostuvo que ese ámbito constituye su “espacio de libertad”, sin confirmar ni desmentir la relación. Sin embargo, la exposición mediática actual parece marcar un cambio de etapa.

Carolina de Borbón junto a Jordan Bardella

En una era donde la comunicación política se entrelaza cada vez más con la lógica del espectáculo, el romance entre Bardella y María Carolina aparece como un caso paradigmático. No se trata solo de una historia sentimental, sino de un episodio que condensa tensiones entre origen social, estrategia electoral y construcción de liderazgo.

A poco más de un año de que se defina el escenario presidencial en Francia, la imagen del joven político caminando de la mano con una princesa europea se transformó, para muchos, en una pieza más de una campaña que todavía no empezó oficialmente, pero que ya se juega también en las tapas de revista.

Agencia AFP