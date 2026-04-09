Rusia desafió al Reino Unido y escoltó petroleros de su flota fantasma por el canal de la Mancha

Rusia defendió su accionar en el canal de la Mancha y afirmó que tiene derecho a proteger sus intereses, luego de que medios británicos reportaran que una fragata de su Armada escoltó petroleros sancionados por el Reino Unido vinculados a la llamada "flota fantasma“.

De acuerdo con datos de seguimiento marítimo analizados por Reuters, los buques “Universal”, con bandera rusa, y “Enigma”, de Camerún, atravesaron aguas británicas entre el miércoles y el jueves. Ambos están bajo sanciones de Londres y transportaban unas 40.000 toneladas de gasoil cada uno, cargadas a fines de marzo en el puerto de Primorsk, en la región de Leningrado.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión. En marzo, el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó a las fuerzas armadas a interceptar y detener embarcaciones rusas en aguas del Reino Unido como parte de una estrategia para frenar las exportaciones de petróleo de Moscú pese a las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania. Hasta el momento, no se concretaron acciones de ese tipo.

Consultado por el operativo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció “repetidos incidentes de piratería en aguas internacionales” que, según afirmó, perjudican los intereses económicos rusos. “La Federación Rusa se considera con derecho a tomar medidas para proteger sus intereses, y sin duda las tomará”, sostuvo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov Contributor - Getty Images Europe

Según la información difundida desde Londres, Reino Unido desplegó un buque patrullero, un helicóptero y otras unidades para monitorear el paso de embarcaciones rusas, entre ellas la fragata Almirante Grigorovich, un buque de desembarco y un submarino. En la operación también participaron medios aéreos y navales de Bélgica, Francia y Países Bajos.

El “Enigma” tiene como destino el puerto de Mersin, en Turquía, mientras que el rumbo del “Universal” no fue precisado. Para el gobierno británico, estas embarcaciones forman parte de una red utilizada por Moscú para eludir restricciones internacionales y sostener sus exportaciones energéticas.

Tres buques de la Royal Navy vigilan una corbeta rusa en el canal de la Mancha

Cómo funciona la flota fantasma

Se trata de un entramado de buques que operan con banderas de conveniencia, estructuras societarias opacas y, en muchos casos, sin seguros reconocidos, lo que dificulta su control y seguimiento. Según estimaciones de analistas a la BBC, este sistema llegó a transportar cerca del 80% del petróleo marítimo ruso desde la invasión de Ucrania en 2022, permitiendo al Kremlin sostener ingresos clave pese a las sanciones.

Se trata, además, de una red en expansión: informes del sector estiman que ya cuenta con más de 1.300 embarcaciones y que muchas de ellas son buques antiguos, con mantenimiento limitado y mayor riesgo ambiental. También se las vincula con maniobras para ocultar su origen —como transferencias de carga en alta mar o la manipulación de sistemas de rastreo— y, según advertencias de países de la OTAN, con posibles operaciones híbridas vinculadas a espionaje o sabotaje en infraestructuras críticas.

Con información de Reuters