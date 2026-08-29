El lodo complica las tareas de rescate en Nepal y China, que todavía buscan a 3000 desaparecidos

KATMANDÚ.– Los equipos de rescate en Nepal y China seguían luchando este sábado por localizar a miles de personas luego del mortífero alud que arrasó esta semana una zona fronteriza del Himalaya y se tragó pueblos enteros.

En los centros de ayuda, quienes llegaban se cruzaban con las familias que esperaban ansiosas noticias de sus seres queridos, mientras la cifra de muertos y el número de personas en paradero desconocido seguía aumentando.

El número de desaparecidos se elevó casi a 3000 personas (2426 en territorio nepalí y 556 en el lado chino), según cifras oficiales. Paralelamente, ya fueron recuperados 682 cadáveres de los dos lados, la mayoría del lado nepalí.

Una vista aérea muestra a los rescatistas inspeccionando un área devastada por el agua y el barro Rajesh Kumar Singh - AP

Los equipos de rescate trabajaban en condiciones extremadamente difíciles debido al espeso lodo que cubre las zonas afectadas. Kawan Koirala, miembro del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, explicó que las labores de búsqueda avanzaban con dificultad.

“La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos”, dijo señalando la espesa capa de barro. “También es muy traumático para mí. Es la primera vez que veo algo así. Hay barro por todas partes. Antes habíamos tenido inundaciones en Nepal, pero no como esta”, añadió.

El miércoles, una inmensa pared de lodo atribuida al colapso de un glaciar sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.

En una zona donde se desarrollan grandes proyectos de infraestructura energética, la autoridad de desastres nepalí sumó 933 trabajadores a su lista de desaparecidos. Esta lista ya incluía a decenas de excursionistas y peregrinos, tanto nepalíes como extranjeros, que se dirigían al monte sagrado tibetano de Kailash.

Un granjero limpia su maíz tras las violentísimas inundaciones que arrasaron campos, casas y otras estructuras Rajesh Kumar Singh - AP

En Nuwakot, uno de los distritos nepalíes devastados por las inundaciones, helicópteros llegaron cargados con cajas y bolsas de ayuda, con ropa, fideos instantáneos, galletas saladas y arroz. Otros regresaban de las zonas afectadas llevando sobrevivientes.

Todo perdido

Quienes lograron salir con vida dicen que lo han perdido todo y ahora enfrentan una espera angustiante para conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos, así como la perspectiva de reconstruir sus vidas desde cero.

“Todos los asentamientos cercanos al río fueron arrasados. No queda nada”, aseguró el sobreviviente Buddhi Ram Dangol.

En una base del Ejército en Bidur, utilizada como centro de operaciones de rescate, los familiares se agolpaban alrededor de listas de sobrevivientes pegadas en una pared.

“Vine hasta aquí a buscar a mi hijo (...) era trabajador de la central hidroeléctrica, pero no encuentro su nombre y las autoridades no dicen nada”, dijo Kalka Sharda.

Una mujer y su bebé rescatados de una zona afectada por las aguas se registran en el distrito de Nuwakot Dar Yasin - AP

Una de las principales misiones de rescate se concentra en una central hidroeléctrica, donde un centenar de personas permanecen atrapadas en un túnel desde el desastre.

A última hora del sábado, el Ejército nepalí logró introducir un tubo en un túnel de la central, informó el ministro nepalí del Interior, Sudan Gurung. “Estamos enviando aire a través de la pequeña abertura y vamos a empezar las obras de excavación y enviaremos al equipo de rescate dentro”, declaró el ministro.

Aunque la causa exacta del colapso del glaciar no está clara, el cambio climático está provocando el derretimiento de glaciares en todo el mundo, aumentando el riesgo de este tipo de desastres.

“El repentino colapso del glaciar y la crecida repentina son un recordatorio devastador de lo frágiles que pueden ser estos entornos montañosos”, afirmó en un comunicado Simon Steill, responsable de clima de la ONU.

Los rescatistas trabajan contrarreloj en medio del lodo y los escombros para dar con los desaparecidos Dan Zengnimaquzhu - XinHua

“Sabemos que el calentamiento global, provocado por la quema de cantidades colosales de carbón, petróleo y gas por parte de la humanidad, está haciendo que tragedias como esta, y tantas otras en todo el mundo, sean mucho más probables, frecuentes y graves, y que las comunidades vulnerables sean a menudo las más afectadas”, añadió.

A la búsqueda de los desaparecidos se sumaron los temores de nuevas inundaciones en las zonas afectadasdebido a la formación de enormes pero endebles lagos. Además, en algunas zonas afectadas, la devastación hace que se estén agotando los suministros de comida y agua potable.

Los cancilleres de Nepal y de China conversaron este sábado y acordaron compartir más datos hidrológicos y satelitales para favorecer las labores de rescate y de prevención, informaron ambas partes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, estimó que la reconstrucción de las regiones e infraestructuras devastada costará “varios miles de millones de dólares”.

Agencias AFP y AP