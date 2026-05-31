Israel toma una fortaleza estratégica y amplía su ofensiva en el sur del Líbano

TEL AVIV.- El Ejército israelí anunció este domingo la toma de la fortaleza medieval de Beaufort, una etapa más en su avance terrestre en el sur del Líbano, donde Israel quiere “aplastar” al grupo chiita Hezbollah, aliado de Irán.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes por la tarde una reunión de emergencia centrada en la ampliación de la ofensiva de Israel en el Líbano, informaron fuentes diplomáticas.

Imagen publicada el 31 de mayo de 2026 de las fuerzas terrestres israelíes llevando a cabo una operación militar, en la Cresta de Beaufort, en el sur de Líbano Israel Defense Forces - XinHua

La reunión fue solicitada por Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano” y pidió poner fin a los combates “de una vez por todas”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que “la toma de Beaufort es una etapa espectacular y un punto de inflexión decisivo” en la ofensiva.

“Mis instrucciones son profundizar y ampliar nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hezbollah”, añadió.

Israel también ordenó a la población evacuar una amplia zona del sur del país, entre su frontera y el río Zahrani, a unos 40 km más al norte.

Desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, más de 3412 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas, según las autoridades libanesas.

Las FDI dijeron en una declaración que las fuerzas terrestres israelíes han entrado a la Cresta de Beaufort y el área de Wadi Saluki, en el sur de Líbano Israel Defense Forces - XinHua

Por su parte, el Ejército israelí anunció este domingo la muerte de un soldado, abatido el día anterior por un dron explosivo de Hezbollah, lo que eleva a 25 el número de israelíes fallecidos en el Líbano.

El avance israelí se produce en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El gobierno iraní reclama que el cese de las hostilidades en el Líbano forme parte de un acuerdo global.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció, con fotos como prueba, la toma de la fortaleza de Beaufort, un paso más en su progresión terrestre hacia la región de Nabatiye.

“Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, y en este día en que conmemoramos a los soldados caídos en la Primera Guerra del Líbano (1982), nuestras tropas han regresado a la cima de Beaufort y han izado allí nuevamente la bandera israelí“, declaró.

Un vecino pasa junto a un lugar alcanzado por un cohete disparado desde Líbano el sábado en Kiryat Shmona, en el norte de Israel, el domingo 31 de mayo de 2026 Ariel Schalit - AP

Imágenes mostraban el domingo la bandera israelí ondeando sobre la fortaleza, con humo en los alrededores.

La fortaleza de Beaufort está ubicada en una elevación rocosa que domina el sur del Líbano y parte del norte de Israel.

El lugar tiene una dimensión estratégica y simbólica, ya que sirvió como base a las fuerzas israelíes durante las dos décadas de ocupación del sur de Líbano, que terminaron en el año 2000.

La ciudadela obtuvo en 2024 una protección reforzada de la Unesco. El ministro de Cultura libanés, Ghasan Salame, expresó el viernes su preocupación por el “serio peligro” al que la exponía la ofensiva israelí.

Este domingo el Ejército anunció en X que había “ampliado sus operaciones contra objetivos de Hezbollah al norte del río”.

“Todos estamos decididos a aplastar el poder de Hezbollah y a cumplir la misión: garantizar la seguridad de los habitantes del norte de Israel“, afirmó Katz.

El Ejército israelí anunció que había “ampliado sus operaciones contra objetivos de Hezbollah al norte del río” Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera.

Seguidamente, anunció ataques contra infraestructuras de Hezbollah en Tiro y en varios otros sectores del sur del país.

Un soldado israelí en un puesto militar que vigila la llamada Línea Amarilla, el martes 26 de mayo de 2026, en la Franja de Gaza Ariel Schalit - AP

El ministerio de Salud libanés anunció que 13 empleados resultaron heridos en un ataque israelí cerca de un hospital en Tiro.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció el sábado la “política de tierra quemada y de castigo colectivo” de Israel que, según él, “no le aportará ni seguridad ni estabilidad”.

Sin embargo, defendió la continuación de las negociaciones directas con Israel, iniciadas en abril para resolver el conflicto y rechazadas por Hezbollah, al considerarlas “el camino menos costoso” para el Líbano.

Una nueva ronda de conversaciones entre el Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, está prevista los días 2 y 3 de junio en Washington.

El viernes se celebró una reunión militar en el Pentágono, en la que el gobierno libanés no logró obtener un alto el fuego efectivo, ya que el teóricamente vigente desde el 17 de abril no se respeta.

Agencias AFP y Reuters