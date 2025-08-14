El misterio que encierra la escultura más famosa de la CIA pronto podría salir a la luz

WASHINGTON.- Cuando el artista Jim Sanborn habla de “Kryptos”, su escultura en la sede de la CIA, y del famoso código secreto sin resolver grabado en sus paneles de cobre, parece hablar de espionaje, no de arte. La pieza ha “destruido matrimonios”, afirma. Ha atraído “invitados no deseados” a su puerta. Algunos aspirantes a descifradores de códigos incluso han “amenazado mi vida”, dice Sanborn, lo que ha impulsado al artista a equipar su casa con botones de pánico, sensores de movimiento y cámaras.

Pero después de 35 años guardando los secretos de la obra y lidiando con el drama que conlleva, Sanborn está listo para entregar el código. En noviembre, planea subastar la codiciada solución al pasaje final, conocido como K4, en una venta que coincidirá con su cumpleaños número 80. “Podría caer muerto en cualquier momento y descansaría más tranquilo si supiera que las cosas están, de algún modo, bajo control”, dijo.

Además del código en que están escritos los mensajes, el creador le puso intencionalmente palabras con faltas de ortografía, para complicar más a los rastreadores de misterios voynich.net

En una carta dirigida a los seguidores y compartida con The Washington Post, Sanborn escribió que la decisión “no ha sido fácil” y reconoció que “muchos en la comunidad de Kryptos la encontrarán perturbadora", pero que “ya no tengo los recursos físicos, mentales ni financieros” para mantener el código de 97 caracteres y continuar con sus otros proyectos. En la carta expresa que espera que el comprador mantenga el código en secreto, dejando entrever una rara pista para sus seguidores. “Si no lo hacen, (Pista) ¿Cuál es el sentido?“, escribe. “El poder reside en un secreto, no en su ausencia”.

La venta, que será organizada por RR Auction, con sede en Boston, el 20 de noviembre, y cuyos ingresos irán en parte a programas para ayudar a personas con discapacidad, incluye el texto original manuscrito del código K4, así como otros documentos relacionados con la obra. El secreto será trasladado en un vehículo blindado, informó la casa de subastas. Se espera que se venda entre 300.000 y 500.000 dólares, según Bobby Livingston, vicepresidente ejecutivo de RR Auction, aunque dijo que no le sorprendería que alcanzara un precio mayor. “Con la manera en que las criptomonedas realmente han despegado, hay todo un mundo allá afuera a quien esto le atrae”, dijo.

Jim Sanborn creó la escultura por encargo de la CIA y él mismo se soprende de que, 30 años después, nadie haya podido descubrir su misterio Atomicheritage

De hecho, desde que Sanborn completó la escultura en 1990, esperando que sus mensajes se descifraran en apenas un par de años, la pieza ha atraído a un culto de seguidores casi fanático. Ha forjado comunidades de descifradores, sido objeto de investigación académica, aparecido en libros de álgebra y en cine, literatura y televisión, despertando un nivel de interés con el que la mayoría de los artistas solo podría soñar.

Pero gestionar la pieza también se ha convertido en una especie de trabajo para Sanborn, que vive en una isla de la bahía de Chesapeake. Ha recibido decenas de miles de mensajes de aspirantes a descifradores, que según él han aumentado con las “sin sentido” soluciones generadas por IA, e incluso impuso una tarifa de 50 dólares por intento para tratar de reducir los envíos. Actualmente trabaja en una línea telefónica con IA que responderá a posibles soluciones de los llamadores, posiblemente con su propia voz.

Y eso es solo el lado burocrático. “Puede haber una adicción en algunas personas”, dijo. “Trato de disuadirlas lo mejor que puedo… A veces termina bien y a veces termina muy mal”.

Con el pasaje final de Kryptos aún sin resolver, la pieza podría entenderse como una especie de monumento al secreto, o una obra de arte performática, con el propio Sanborn como protagonista. En un comunicado de prensa sobre la subasta, señaló que ahora comprende claramente “la carga de guardar secretos”.

En otro de los elementos que pertenecen a Kryptos también hay inscripciones en código Morse, algo que forma parte del mismo gran misterio sin resolver Voynich.net

Peter Krapp, profesor de cine y estudios de medios que investiga la cultura de las comunicaciones secretas y la historia criptológica en la Universidad de California en Irvine, lamentó la idea de privatizar la solución mediante una subasta, calificándola de “triste y lógica a la vez”. El conocimiento que dio forma a la obra “debería compartirse, no retenerse, especialmente considerando que otras personas, no solo Sanborn, contribuyeron a la creación de Kryptos“, escribió en un correo electrónico.

La CIA encargó Kryptos en los años 80 como parte de un programa artístico que, según Sanborn, tenía como objetivo “suavizar” la imagen de la agencia, dañada por revelaciones de abusos en la Guerra Fría y una investigación crítica del Senado.

Krapp afirma que la obra se ha convertido en un “golpe de publicidad” para la CIA, cuya imagen pública se ha vinculado a la escultura. La pieza ha fascinado a todo tipo de personas, que parecen no tener en común más que su interés por la criptografía, dice Krapp. “Algunos la ven como una batalla de ingenio, otros como una prueba para su software, otros como un pasatiempo que los mantiene vinculados a la criptología después de su carrera activa en la vanguardia”.

Krapp dice estar asombrado de cómo Sanborn logra mantener “vivo” el interés de estos entusiastas en su obra, sin revelar nada que arruine su búsqueda.

Poco criptógrafo en sí mismo, Sanborn ha sido un improbable custodio de Kryptos desde el principio, señalando entre risas que cada verano recibía clases de matemáticas “para poder sacar una D”. Aun así, tenía pasión por las novelas de espías y, al planificar una pieza para la sede de Langley, quiso crear una obra que pudiera “mantenerse por sí misma en ese entorno, tanto conceptual como físicamente”, dijo.

La placa de bronce es la parte central del monumento, que incluye otros elementos, como estas placas de granito que también forman parte de la obra NYT

La parte física requirió “una enorme cantidad de sangre y tesoro” que casi lo llevó a la bancarrota, relató Sanborn. Recordó haber transportado “muchas, muchas toneladas” de piedra al patio de la CIA a través de puertas corredizas estándar, de noche y durante los fines de semana, y pasar dos años y medio con nueve asistentes diferentes para tallar más de 1700 caracteres en la superficie de la obra. La pieza final consiste en madera petrificada que sostiene una pantalla de cobre con forma de ola, que rodea un estanque de agua, un diseño pacífico pensado para inspirar contemplación.

En el lado conceptual, Sanborn colaboró con Ed Scheidt, entonces presidente saliente del Centro Criptográfico de la CIA, quien pasó meses diseñando sistemas de cifrado que Sanborn luego adaptó para ocultar sus mensajes.

Se considera que las dos primeras secciones de la obra son lo suficientemente fáciles como para que cualquiera que haya estudiado criptografía básica pueda descifrarlas. K1 se traduce como: “Entre el sombreado sutil y la ausencia de luz yace el matiz de iqlusión”, con error ortográfico intencional. El segundo pasaje, más largo, describe información enterrada y sugiere que “WW” —que se cree corresponde a William H. Webster, el exdirector de la CIA recientemente fallecido— sabía dónde estaba. El tercer pasaje, considerado mucho más avanzado, es un fragmento del diario del arqueólogo británico Howard Carter que describe la apertura de la tumba de Tutankamón.

El cuarto, por supuesto, aún no se ha descifrado, y no es el final. “K5 también será algo inescrutable”, dijo Sanborn con misterio en la entrevista. Cuando se le preguntó si se refería a más caracteres que será necesario descifrar, respondió: “Bueno, no puedo decirlo ahora, ¿o sí?“.

Kryptos esconde cuatro pasajes para ser descubiertos, y tres de ellos ya han sido descifrados Twitter @CIA

Klaus Schmeh, experto en la historia del cifrado, llama a la progresiva dificultad de las distintas secciones una “estrategia inteligente” para despertar el interés en la obra. “Tanto las partes resueltas como el misterio pendiente hacen que este criptograma resulte atractivo para los aficionados a los acertijos y para los medios”, escribió en un correo electrónico. Dijo que le gustaría verlo finalmente resuelto, de modo que “quizás otros misterios de este tipo reciban más atención”.

Sanborn ha ido y venido sobre si realmente desea que su código sea resuelto. En 2020 dijo a CNN que “no se sentiría afligido si terminara mañana”.

Pero, en una conversación sobre la subasta a principios de esta semana, se mostró más sentimental.

“Preferiría que no [se resolviera], solo porque soy artista y todo artista está entrenado para crear obras que tengan una presencia y un valor duraderos”, dijo, señalando cómo se puede mirar un Van Gogh “mil veces y verlo de una manera nueva”. Y mientras Kryptos siga sin descifrarse, ciertamente hay algo que mirar.