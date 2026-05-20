El hijo de Rupert Murdoch expande su imperio independiente con la compra de parte de Vox Media

NUEVA YORK.– El empresario de medios James Murdoch acordó la adquisición de tres divisiones clave de Vox Media, incluida la emblemática revista New York Magazine y su red de podcasts, en una operación que supera los 300 millones de dólares y que marca un giro estratégico en la industria de contenidos digitales hacia formatos de mayor valor agregado.

La transacción, que se concretará a través de Lupa Systems -la firma de inversión fundada por Murdoch-, incluye también la plataforma de noticias Vox, reconocida por su periodismo explicativo en múltiples formatos. Según fuentes cercanas al acuerdo, se espera que la operación se cierre en un plazo de entre cuatro y seis semanas.

El paquete adquirido concentra activos con una audiencia combinada de decenas de millones de usuarios y un sólido negocio de suscripciones y publicidad. New York Magazine, junto con sus verticales como The Cut, Vulture e Intelligencer, cuenta con más de 400.000 suscriptores pagos, mientras que la red de podcasts de Vox Media reúne cerca de 50 programas, entre ellos títulos destacados como “Today, Explained” y “Pivot”.

“Esta adquisición refleja tanto nuestro interés por la vanguardia cultural como nuestro profundo compromiso con un periodismo ambicioso”, afirmó James Murdoch en un comunicado. El empresario, de 53 años, subrayó que su objetivo no es construir un medio de noticias diario tradicional, sino apostar por contenidos más reflexivos, de largo aliento y con fuerte conexión cultural.

Murdoch se queda con Vox y su red de podcasts

La operación representa una de las mayores inversiones recientes de Murdoch desde que se distanció del imperio mediático familiar, liderado históricamente por su padre, Rupert Murdoch, y actualmente bajo la conducción de su hermano, Lachlan Murdoch.

A través de Lupa Systems, el ejecutivo ha buscado posicionarse como un actor independiente, con foco en innovación tecnológica y contenidos de calidad, en contraste con el perfil editorial de compañías como Fox News y News Corp.

Los detalles de la nueva alianza

El acuerdo implica que Jim Bankoff, actual director ejecutivo de Vox Media, se integrará a Lupa Systems y continuará liderando las marcas adquiridas. En una comunicación interna, el ejecutivo destacó que la alianza permitirá asegurar un liderazgo de largo plazo y reforzar la inversión en innovación sin descuidar la calidad periodística.

“Buscábamos un socio que entendiera tanto la evolución del negocio como la importancia de la ética editorial”, señaló Bankoff, quien cofundó Vox Media en 2011 y condujo su expansión durante más de una década.

La operación, sin embargo, no incluye todas las propiedades de Vox Media. Marcas como The Verge, Eater, Popsugar, SB Nation y The Dodo quedarán fuera del acuerdo y pasarán a operar bajo una nueva compañía independiente, aún sin nombre, liderada por el presidente del grupo, Ryan Pauley.

The Verge, Eater, Popsugar, SB Nation y The Dodo no forman parte del acuerdo

El movimiento también refleja la reconfiguración del ecosistema digital, donde varias empresas que hace una década alcanzaron valoraciones millonarias enfrentan hoy un escenario más complejo.

Compañías como Vice Media atravesaron procesos de bancarrota, mientras que BuzzFeed redujo significativamente su valuación tras vender una participación mayoritaria por una fracción de su precio histórico.

En ese contexto, Vox Media logró sostener su crecimiento mediante la diversificación de ingresos, especialmente a través de los podcasts, que generaron más de 80 millones de dólares en 2025. La compañía apostó a un modelo centrado en creadores y contenido especializado, en contraste con la dependencia tradicional del tráfico web.

“El declive del tráfico de búsqueda fue un golpe para toda la industria, pero nosotros respondimos innovando”, explicó Bankoff. “Construimos negocios liderados por creadores y encontramos nuevas oportunidades publicitarias”, agregó.

Para Murdoch, el atractivo de estos activos radica precisamente en esa capacidad de adaptación. El empresario enatizó en su interés en formatos que no dependan de la “mecanización de la publicidad” ni de la producción masiva de contenidos, un fenómeno que, según advierte, se profundizó con la expansión de la inteligencia artificial.

En ese sentido, consideró que los podcasts ofrecen una propuesta más “auténtica” en un entorno saturado de contenidos automatizados. “Es diferente, tiene valor de escasez y conecta de otra manera con las audiencias”, consideró.

Lachlan, Rupert y James Murdoch Archivo

La adquisición también tiene un componente simbólico ya que New York Magazine fue en el pasado parte del portafolio del grupo de Rupert Murdoch, aunque el empresario aseguró que ese antecedente no influyó en su decisión.

Con esta operación, Lupa Systems consolida su estrategia de expansión en medios y entretenimiento, que incluye inversiones en el Festival de Cine de Tribeca, Art Basel y plataformas de streaming en Asia.

Agencia Reuters y diario The New York Times