El papa Francisco llamó a EE.UU. a la responsabilidad y a la reconciliación nacional. Junto a Trump en mayo de 2017 Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS/Evan Vucci/Pool/File Photo

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2021 • 11:29

ROMA.- El papa Francisco llamó hoy a Estados Unidos a "promover la reconciliación nacional, serenar los ánimos y tutelar los valores democráticos radicados en su sociedad", al referirse al asalto al Capitolio del miércoles pasado después de la tradicional oración mariana del Ángelus.

"Dirijo un afectuoso saludo al pueblo de Estados Unidos, sacudido por el reciente asalto al Congreso. Rezo por aquellos que han perdido la vida, cinco. La han perdido en esos dramáticos momentos", lamentó. "Reitero que la violencia es autodestructiva, siempre. Nada se gana con la violencia y mucho se pierde", agregó, hablando desde la Biblioteca del Palacio Apostólico y no desde la ventana de su despacho, debido a las restricciones por la pandemia.

Sin mencionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó luego a las autoridades del Estado y a la entera población a "mantener un alto sentido de responsabilidad, con el fin de serenar los ánimos, promover la reconciliación nacional y tutelar los valores democráticos radicados en la sociedad norteamericana".

El papa Francisco llamó a EE.UU. a la responsabilidad y a la reconciliación nacional Fuente: Archivo - Crédito: DPA/Massimiliano Migliorato/CPP/Polaris

"Que la Virgen Inmaculada, patrona de los Estados Unidos, ayude a mantener viva la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, como vías maestras para construir juntos el bien común; y que lo haga con todos los que habitan esa tierra", pidió, finalmente.

Según anticipos de una entrevista que concedió el viernes a un canal de televisión italiano, que será emitida esta noche, el Papa se manifestó "asombrado" ante la violencia del asalto al Capitolio, que condenó. "Aún en la realidad más madura siempre hay algo que no va, de gente que toma un camino en contra de la comunidad, en contra de la democracia, en contra del bien común", afirmó. "Gracias a Dios esto estalló y pudo verse bien porque así se puede alcanzar un remedio. Sí, esto debe ser condenado, este movimiento, así, prescindiendo de las personas", añadió. Y fue más allá: "la violencia siempre es así ¿no?. Ningún pueblo puede jactarse de no tener un día un caso de violencia, pasa en la historia, pero debemos entender bien para no repetir, aprender de la historia".

Conforme a los criterios de Más información