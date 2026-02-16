León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y hablaron del caso judicial que enfrenta en la Argentina

ROMA.- El papa León XIV recibió este lunes a la cúpula del Opus Dei, con quien habló, entre otros temas, del caso judicial que enfrenta en la Argentina a raíz de una investigación de LA NACION que, en mayo de 2021, destapó el reclamo de 43 mujeres que acusan haber trabajado gratis para este grupo conservador.

Durante la audiencia, en la que el Pontífice recibió a su número uno, el monseñor español Fernando Ocáriz, junto a su número dos, el monseñor argentino Mariano Fazio, vicario auxiliar, amén de abordar otros temas “en un ambiente de gran confianza”, se “le explicó al Papa la perspectiva institucional sobre algunas controversias puntuales en la Argentina”, indicó un comunicado de la Obra.

El caso de las 43 mujeres, “numerarias auxiliares”, degeneró en 2023 en una denuncia judicial por trata de personas y explotación laboral. Se trata de delitos que el Opus Dei rechaza categóricamente haber cometido, sino que sostiene que se ha descontextualizado la realidad, confundiendo los distintos planos de reclamo previsional, laboral y penal.

En julio de 2022 las autoridades de la Obra en la Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos, que derivó en una Oficina permanente de Sanación y Resolución.

Según un resumen sobre la evolución de este escándalo que se encuentra en la página web del Opus Dei, los fiscales solicitaron al juez en 2024 que se citara a prestar declaración indagatoria a varias autoridades de la prelatura (en concreto, cuatro sacerdotes que fueron vicarios del Opus Dei en Argentina a lo largo de tres décadas), argumentando que tendrían responsabilidad en los supuestos hechos en consideración a su cargo.

En julio de 2025, la fiscalía reiteró su solicitud de agosto de 2024 y pidió que se llame también a prestar declaración indagatoria a monseñor Fazio, antiguo vicario regional de Argentina y actual número dos de la prelatura, residente en Roma. Días más tarde, el abogado querellante informó en una entrevista radial que había solicitado incluir en la investigación al número uno, Fernando Ocáriz.

Reforma de los Estatutos

Al margen de hablar de este tema, durante la audiencia, que tuvo lugar en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, también se habló del proceso de reforma de los estatutos de la prelatura, en curso desde hace casi cuatro años.

“El Santo Padre señaló que el proceso de adecuación de los estatutos del Opus Dei sigue en fase de estudio y que todavía no se puede prever fecha de publicación”, también indicó el comunicado de la Obra.

En julio de 2022, con el motu proprio Ad charisma tuendum (Para tutelar el carisma), el papa Francisco le quitó poder e independencia a la prelatura creada por Juan Pablo II en 1982, que se vio obligada a revisar sus estatutos y ajustarlos a ese decreto, después de un congreso general extraordinario.

Francisco con el prelado del Opus Dei en el Vaticano Oficina de informacion del Opus Dei

Algunos interpretaron en su momento que el decreto del papa Francisco -que en una entrevista aseguró ser “muy amigo del Opus Dei”-, degradó al prelado, que ya no puede ser “distinguido” con el cargo de obispo. El objetivo de esa medida, según el motu proprio, es que la forma de gobierno del Opus Dei se base “más en el carisma que en la autoridad jerárquica”, en sintonía con el testimonio de san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador de la organización en 1928.

El papa Francisco también resolvió que el Opus Dei pasara a rendir cuentas al Dicasterio del Clero, “ministerio” encargado de evaluar “las cuestiones que en cada caso corresponda afrontar”, como la formación de sus sacerdotes o “eventuales controversias”. La institución, además, debe presentar un informe anual ante este dicasterio sobre su situación y el “desarrollo de su trabajo apostólico”.

Antes la Obra solo tenía que entregar un documento similar cada cinco años a la Congregación para los Obispos, organismo vaticano del que dependía; de acuerdo con la Constitución Apostólica “Predicad del Evangelio” que reformó a la Curia romana, pasó a depender del Dicasterio del Clero.

El Papa junto al líder del Opus Dei, Fernando Ocáriz

En la audiencia de este lunes con el Pontífice estadounidense-peruano, que tanto Ocáriz como Fazio ya habían saludado poco después de su elección, en mayo pasado, también se habló “sobre las perspectivas y desafíos de la tarea de evangelización que el Opus Dei realiza en el mundo, en camino hacia su primer centenario”, que se celebrará en 2028. Además, de la situación de las vocaciones en la Iglesia y, en particular, el contraste entre el continente africano y el europeo.

“Durante el encuentro, el prelado aseguró al Santo Padre la unión y el cariño de los miembros del Opus Dei con el Papa y con toda la Iglesia, así como la oración por su persona y por las intenciones que lleva en el corazón”, aseguró asimismo el comunicado, que finalmente destacó que “antes de terminar, León XIV impartió su bendición apostólica, que quiso hacer extensiva a todos los miembros del Opus Dei y a todas las personas que participan en sus apostolados”.