Revelan una conspiración vaticana de Epstein y Steve Bannon: “Derribaremos a Francisco”

ROMA- Siempre se supo que desde sectores católicos ultraconservadores y fundamentalistas de Estados Unidos hubo campañas para desacreditar al papa Francisco que, durante su pontificado de 12 años y 39 días, fue atacado en ciertos medios y blogs por ser un “pontífice comunista”, contrario al capitalismo salvaje, los negocios de las armas, la pena de muerte y defensor de los migrantes, los últimos y del cuidado del ambiente.

En este caldo de cultivo, trascendió ahora que también Jeffrey Epstein, el financista que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual infantil, estuvo involucrado en esa trama.

Según correos publicados en la última tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes planteando financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa argentino.

Steve Bannon y Jeffrey Epstein, en una imagen difundida en Estados Unidos Archivo

“Derribaremos a Francisco (”Will take down Francis”)”, le escribió Bannon a Epstein en un correo en el que agregó que también debían atacar a Hillary y Bill Clinton; al presidente de China, Xi Jinping, y a la Unión Europea.

La intención de Bannon -católico fundamentalista soberanista- está documentada en junio de 2019, es decir, unas semanas antes del arresto de Epstein (el 6 de julio de 2019), y muestra, además, que Bannon permaneció en estrecho contacto con Epstein hasta el final (murió en una prisión de Manhattan el 10 de agosto de 2019).

En los correos de Bannon aparece el acrónimo “ITCV”. Cuando Epstein le pregunta de qué se trata, este le contesta: “In the closet of the Vatican”, título en inglés del libro que publicó al principio de ese mismo año el periodista y sociólogo francés, Frédéric Martel (titulado en español “Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano”), sobre la homosexualidad y la hipocresía de los altos rangos del Vaticano. Epstein entonces en forma seca contesta: “Porn”.

Steve Bannon, durante la conferencia CPAC 2025 en Maryland Lev Radin� - ZUMA Press Wire�

Tal como recordó en un artículo la vaticanista italiana Maria Antonietta Calabró, del Huffpost, los ataques contra Francisco comenzaron en el verano de 2018, con la campaña del exnuncio apostólico en Estados Unidos Carlo Maria Viganò, en relación con el escándalo del cardenal Theodore McCarrick, quien fue destituido por el Papa (el primer caso de la historia) el 16 de febrero de 2019.

Sin embargo, el objetivo de la supuesta “conspiración” no se logró ni entonces ni después. Y cuando en los días del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, Viganò fue entrevistado extensamente por Bannon, este obispo, que luego fue excomulgado por Francisco (en junio de 2024) bendijo a “los hijos de la luz”.

La documentación publicada empieza a revelar que Epstein empezó a financiar organizaciones benéficas católicas a través de su fundación. Además, envió a sus hombres a eventos del Vaticano ya que estaba muy interesado en la “política exterior” de la Santa Sede en materia de inmigración y contra la propagación del populismo nacionalista.

Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos Jon Elswick - AP

Más revelaciones

Los archivos también documentan un viaje de Bannon a Italia, donde se reunió con el líder de la Liga y hoy vicepremier y ministro de Infraestructura, Matteo Salvini, el 7 de septiembre de 2018. Aunque no existe un vínculo directo entre el líder de la Liga y Epstein, el nombre de Salvini aparece 89 veces en los archivos, citado en aproximadamente treinta correos electrónicos entre marzo de 2018 y mayo de 2019, período en el que su partido de derecha y xenófobo se encontraba en la cúspide del éxito electoral.

Todos recuerdan que el estratega de Trump intentó, sin lograrlo, montar una suerte de “universidad del populismo”, auspiciada por acaudalados grupos ultraconservadores estadounidenses que se oponían al papa Francisco, en la Certosa de Trisulti, antiguo monasterio medieval en provincia de Frosinone, a unos 110 kilómetros al sudeste de esta capital.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, junto al ministro de Infraestructura y viceprimer ministro, Matteo Salvini TIZIANA FABI� - AFP�

En otro orden y como resaltó Calabró, un informe del FBI también detalla el papel de un hacker, descrito como el “hacker personal” de Epstein, un italiano altamente cualificado que tenía acceso a varios pasaportes, incluido uno del Vaticano.

Epstein también investigó la renuncia del papa Benedicto XIV (2005-2013) y el cambio de presidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Vaticano, ocurrido en los días previos al traslado de Joseph Ratzinger a Castel Gandolfo. Obtuvo información detallada de un profesor y periodista homónimo, también de apellido Epstein, y la envió al exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, argumentando que lo más importante no era la renuncia de Ratzinger, sino el IOR, ya que el dinero podía transferirse a través del banco del Vaticano sin los controles italianos ni de la UE. “Esta condición -subrayó-, permite a sus clientes de élite evadir cualquier control sobre sus transferencias de dinero”.