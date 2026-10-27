El Papa se reunirá con víctimas de abusos durante su próxima gira a América latina

ROMA.- Al día siguiente de confirmar el viaje a América Latina con la misma agenda prevista antes de que surgiera su operación de cáncer de pulmón, la Sala de Prensa del Vaticano informó este martes que, en verdad, habrá algo más. Durante la gira, el papa León se reunirá con víctimas de abusos.

“Durante el próximo viaje apostólico del Santo Padre a América Latina, tendrán lugar encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia”, indicó un comunicado de la Sala de Prensa.

“Estos encuentros reflejan el deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia, de construir junto a ellos caminos de sanación accesibles a cualquiera que los necesite, y de garantizar que la Iglesia siga siendo un lugar seguro y espiritualmente saludable, que viva y comunique el Evangelio”, agregó, sin dar más precisiones.

El anuncio no sorprendió. En los últimos viajes a España y Francia, en efecto, el Papa se reunió con víctimas de abusos y se esperaba que hiciera lo mismo en su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú.

Aunque normalmente son los episcopados locales quienes se ocupan de identificar a las víctimas de abusos que se reúnen con el máximo líder de la Iglesia Católica, en el caso de la Argentina fue la nunciatura la encargada de manejar el tema, según pudo saber LA NACION.

León XIV en el Salón Pablo VI del Vaticano ANDREAS SOLARO - AFP

Se trata de asuntos más que delicados y por lo general se intenta preservar la privacidad de las personas involucradas en estos terribles crímenes, escándalos que mancharon como nunca la credibilidad de la Iglesia. Los encuentros, que suelen darse en las nunciaturas, por lo general son anunciados por el Vaticano después de que suceden, con breves comunicados.

En las últimas décadas en la Argentina estallaron casos resonantes, como el que involucró al padre Julio César Grassi. La Corte Suprema argentina ratificó en 2017 la condena a 15 años de prisión en su contra por el abuso de un menor, pero hasta ahora el Vaticano nunca informó públicamente si ha dispuesto su expulsión o dimisión del estado clerical. También causaron clamor los juicios por los abusos sexuales contra niños sordos del exinstituto Antonio Próvolo de Mendoza, que dieron lugar a la condena de los sacerdotes Horacio Corbacho, a 45 años de cárcel, y Nicola Corradi, a 42 años de prisión, fallecido en 2021; y de la monja japonesa Kumiko Kosaka a 20 años de prisión.

Muy crítica del manejo del Vaticano, en agosto pasado la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, la mayor organización argentina de víctimas de abusos, manifestó su oposición a la visita papal y afirmó que no tenía intenciones de reunirse con el Pontífice.

En sus tiempos de obispo de Chiclayo, Perú, Robert Prevost también fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal peruana y presidente de la comisión para las víctimas de abusos. Desde ese lugar, ayudó en forma silenciosa a decenas de sobrevivientes de abusos perpetrados por el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), grupo religioso católico peruano conservador, según reveló la periodista Paola Ugaz, autora de Mitad monjes, mitad soldados, junto a Pedro Salinas, sobreviviente de abusos de SVC, un libro que destapó esos abusos y determinó el principio de su fin. Parecido a una secta, el Sodalicio, fundado en 1971 por un laico, Luis Fernando Figari, fue investigado y luego suprimido por Francisco poco antes de morir, con la ayuda del entonces prefecto del Dicasterio de Obispos, Prevost.

¡No preparar más guerras!

Tal como se había adelantado y para priorizar su recuperación después de la intervención quirúrgica de hace dos semanas, en vista del viaje a América latina, el Papa no fue este martes a Asís para asistir a un evento por la paz organizado a 40 años del que había protagonizado san Juan Pablo II en 1986.

Pero envió un videomensaje en el que, al margen de excusarse por el “faltazo” y agradecer a los patriarcas y líderes religiosos presentes, destacó la importancia del “espíritu de Asís” y volvió a lanzar un fuerte mensaje de paz.

El camino iniciado en #Asís en la búsqueda común de la #paz es, ante todo, el camino de la oración. La oración puede parecer débil frente a los poderes del mundo, pero es la fuerza humilde de los creyentes. Nos dirigimos a Dios, dador de la paz: que llegue al corazón de quienes… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 27, 2026

“Después de 1989, no pocos sostuvieron que la globalización habría asegurado al mundo una paz estable. Lamentablemente, como escribí en Magnifica humanitas, ‘se confió casi ciegamente a los mercados la capacidad de producir bienestar, democracia y estabilidad, mientras que, en realidad, la globalización no ha generado automáticamente unidad y paz, sino que ha suscitado reacciones fundamentalistas, identitarias y nacionalistas”, advirtió.

“En este contexto, tiene lugar una preocupante rehabilitación de la guerra como instrumento de política internacional. Traicionando así la memoria del siglo XX y la inútil matanza de millones de vidas humanas, una vez más —como se lee en el Catecismo de la Iglesia Católica— «la acumulación de armas es para muchos como una manera paradójica de apartar de la guerra a posibles adversarios. Ven en ella el más eficaz de los medios, para asegurar la paz entre las naciones”, deploró.

“Precisamente en estos tiempos de cultura del poder, es necesario fomentar el espíritu de Asís, que es el rechazo a la legitimación religiosa de la guerra, un espíritu de mediación y diálogo, una experiencia contemplativa y una acción creativa por un futuro de paz”, explicó. “Sí, porque la paz debe volver a ser el ideal común de los pueblos, la estrella que guía todas nuestras decisiones, el criterio que desenmascara la injusticia, el horizonte común de todas las personas”, siguió. “¡Debemos reconstruir la paz en todas partes, no preparar más guerras!”, exhortó. “¡La guerra nunca puede librarse en nombre de Dios! Para nosotros, los creyentes, «luchar en nombre de la religión significa, en realidad, golpear a la religión misma»”, subrayó, citando partes de su encíclica. Y recordó que “no existe ninguna guerra santa: ¡solo la paz es santa!”.