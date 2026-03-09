El petróleo todavía es una potente herramienta geopolítica, décadas después de la crisis energética

NUEVA YORK.– Desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela hasta la guerra en Medio Oriente, 2026 ha servido como un poderoso recordatorio de la duradera influencia del petróleo en la geopolítica y la economía global.

El petróleo ha sido tanto un premio, como en Venezuela, como una potente herramienta de coerción política, como se ve en el bloqueo estadounidense que priva a Cuba de energía. Y ahora, con el petróleo cotizando por encima de los 100 dólares por barril por primera vez en casi cuatro años, los riesgos económicos de pasar incluso un corto periodo sin acceso pleno a la energía del Golfo Pérsico se hacen cada día más evidentes.

Con el petróleo como tema central, uno casi se siente como si volviera a una época anterior, antes de que los países comenzaran a adoptar las energías renovables y antes de que Estados Unidos se convirtiera en el mayor productor de petróleo y gas natural del mundo.

Hay pocas señales de que la guerra con Irán cause el mismo sufrimiento económico que se experimentó hace aproximadamente medio siglo, cuando el petróleo cubría casi la mitad de las necesidades energéticas mundiales y un embargo impuesto por miembros de un cártel petrolero cuadriplicó los precios en cuestión de meses, llevando a la economía estadounidense a un período de alta inflación y estancamiento del crecimiento económico. Pero es evidente que prescindir de la cantidad de petróleo y gas natural a la que el mundo está acostumbrado, incluso brevemente, presionará las economías de todo el mundo.

“El viejo juego ha vuelto más de lo que la gente pensaba”, dijo Elliott Abrams, quien se desempeñó como representante especial para Irán y Venezuela durante la primera administración de Trump.

Un surtidor gotea nafta en París ALAIN JOCARD� - AFP�

El mundo sigue dependiendo de suministros confiables de petróleo y gas, aun cuando dos tercios del gasto global en el sector energético ahora se destinan a alternativas más limpias, como la energía solar, que están creciendo mucho más rápidamente.

Si bien el petróleo ahora cubre una proporción menor de las necesidades energéticas mundiales que antes (menos del 30% , según la Agencia Internacional de Energía), el mundo utiliza casi el doble de combustible que a principios de los años 1970. Y el gas natural, utilizado para calentar hogares y generar electricidad, sustenta una parte mucho mayor de la economía que antes.

“El mundo post-petróleo aún está lejos”, afirmó David Sandalow, miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, quien trabajó durante las administraciones de Clinton y Obama. “Nos encontramos en las etapas iniciales e intermedias de una transición energética, pero las transiciones energéticas llevan tiempo”.

Por supuesto, perturbaciones como la guerra en Irán pueden acelerar la transición hacia fuentes de energía alternativas, especialmente en lugares con acceso limitado a combustibles fósiles, al tiempo que impulsan a los países a utilizar la energía de forma más eficiente. Las normas estadounidenses de ahorro de combustible son un legado perdurable del embargo petrolero de 1973, por ejemplo.

Llamas y humo se elevan desde una instalación de almacenamiento de petróleo golpeada mientras los ataques golpean la ciudad durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán Alireza Sotakbar� - ISNA�

El creciente conflicto en Medio Oriente, que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, prácticamente ha bloqueado el estrecho de Ormuz, una estrecha vía fluvial que sirve de acceso al mercado para una quinta parte del petróleo mundial y cantidades sustanciales de gas natural. Varias refinerías de la región han cerrado o interrumpido su procesamiento, algunas tras sufrir daños, según la firma de investigación Kpler. Esto significa que están convirtiendo menos petróleo en combustibles como nafta, diésel y combustible para aviones.

Esa perturbación, y la preocupación de que pudiera prolongarse, hizo subir los precios internacionales del petróleo alrededor de un 50% desde finales de febrero. Los precios de los combustibles siguieron su ejemplo rápidamente, con aumentos especialmente significativos en el precio del diésel y el combustible para aviones.

Mientras tanto, Qatar suspendió la refrigeración del gas natural para la exportación la semana pasada, alegando ataques militares. Esto disparó los precios del gas natural en Europa y Asia, países que dependen en gran medida del combustible importado. Estados Unidos, como principal productor mundial de gas natural, se ha mantenido relativamente aislado. Los precios en el principal centro de comercio nacional habían subido alrededor de un 20% hasta la noche del domingo. (El mercado del gas natural es mucho más regional que el del petróleo, en gran parte porque este combustible incoloro es más difícil de transportar).

El riesgo político para Trump

Los precios de la nafta y el diésel han estado subiendo en un momento en que muchos estadounidenses ya están preocupados por la economía y la inflación. Muchas de estas preocupaciones económicas se remontan a la última gran interrupción del suministro de energía, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Los precios de la nafta, que superaron brevemente los 5 dólares por galón ese año en Estados Unidos, habían caído considerablemente, tanto que el costo relativamente bajo de llenar el tanque sirvió como contrapeso al aumento de precios en otros sectores de la economía, y un motivo de orgullo para el presidente Trump. La guerra con Irán conlleva un riesgo político para Trump, sobre todo por el impacto que el aumento de los precios de la energía probablemente tendrá en la economía estadounidense.

No es coincidencia que el petróleo haya resurgido como herramienta geopolítica y amenaza económica durante un período en el que Estados Unidos está deshaciendo relaciones comerciales y chocando con otras grandes potencias, dijo Meghan O’Sullivan, asesora adjunta de seguridad nacional para Irak y Afganistán durante la presidencia de George W. Bush.

Sube el precio de la gasolina en Estados Unidos, que no es ajeno a lo que sucede en Medio Oriente Jeff Chiu - AP

“El arma energética nunca desapareció, pero existe una confluencia de condiciones globales —y luego decisiones individuales de la administración Trump y otros— que realmente la han vuelto a poner en primer plano”, afirmó el Dr. O’Sullivan, actualmente profesor de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. “La energía puede ser una herramienta de política exterior, pero también puede ser un objetivo”, afirmó.

Para esto último, basta con mirar la búsqueda de petróleo de Trump en Venezuela. Y en las últimas semanas, Estados Unidos ha bloqueado el acceso de Cuba al petróleo en un intento por derrocar al gobierno comunista del país. Privada de energía, la nación isleña, que depende excepcionalmente del combustible importado, enfrenta una crisis humanitaria y cortes de electricidad generalizados.

En Medio Oriente, Irán se ha apoyado en una de sus ventajas estratégicas: su capacidad de interrumpir el flujo de petróleo y gas natural a través del Golfo Pérsico y dañar las economías de todo el mundo.

Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del comercio internacional del petróleo y el 25% de la producción de gas natural licuado (GNL)

La respuesta de los países a la guerra a largo plazo dependerá en parte de la gravedad de las consecuencias económicas derivadas del aumento de los precios de la energía. Es probable que las reacciones varíen según la región, lo que impulsará a los países de Asia y Europa que no producen mucho petróleo o gas natural a adoptar las energías renovables con mayor rapidez. Estados Unidos, con abundante petróleo y gas natural, podría seguir recurriendo a estas ventajas, al menos bajo el mandato de Trump, a pesar de que la quema de estos combustibles acelera el cambio climático.

“Para cualquier país que no cuente con suministros sustanciales de petróleo y gas, una conclusión obvia es que la inversión en energías renovables más almacenamiento es estratégica desde el punto de vista de la seguridad energética”, dijo Kelly Sims Gallagher, exfuncionario de la administración Obama que ahora es decano y profesor de política energética y ambiental en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts.

La energía limpia conlleva sus propios riesgos geopolíticos, incluida una mayor dependencia de China, que domina la producción de todo, desde paneles solares hasta turbinas eólicas y baterías recargables.

Pero a diferencia del petróleo y el gas, que los países necesitan constantemente, asegurar equipos eólicos y solares es un riesgo puntual. Una vez que un país cuenta con las herramientas para aprovechar el sol y el viento, las fuentes de energía en sí no pueden ser arrebatadas.

“No se puede convertir el sol ni el viento en un arma”, afirmó Catherine Wolfram, subsecretaria adjunta de Economía del Clima y la Energía del Departamento del Tesoro durante la administración Biden.