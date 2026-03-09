La guerra en Medio Oriente empuja al petróleo a máximos de tres años y genera temor en los mercados internacionales

TOKIO.– Los precios del petróleo se dispararon este lunes a su nivel más alto en más de tres años y medio, impulsados por la expansión de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el temor a una interrupción prolongada del suministro energético desde Medio Oriente. La escalada del conflicto elevó los riesgos para el transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y generó una fuerte reacción en los mercados financieros internacionales.

En las primeras operaciones, los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) llegaron a subir más de 20%, alcanzando los 111,24 dólares por barril, su nivel más alto desde julio de 2022. Más tarde moderaron parte de las ganancias, pero aun así cerraron con un alza de 16,3%, a 105,73 dólares. El contrato de referencia ya había subido un 12% el viernes y acumula un incremento cercano al 36% en la última semana.

El petróleo Brent, referencia internacional, también registró fuertes alzas y llegó a cotizar por encima de los 108 dólares por barril, después de haber subido cerca de 28% la semana pasada. El repunte se produce en medio de crecientes preocupaciones por el impacto del conflicto en la producción y el transporte de crudo en la región del Golfo Pérsico.

Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del comercio internacional del petróleo y el 25% de la producción de gas natural licuado (GNL)

Los temores se concentran especialmente en el estrecho de Ormuz, una estrecha vía marítima por la que habitualmente transita cerca del 20% del petróleo mundial. Según la firma de investigación energética Rystad Energy, unos 15 millones de barriles diarios cruzan ese paso que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Sin embargo, desde el inicio de la ofensiva militar el 28 de febrero, muchos petroleros han evitado atravesarlo por temor a ataques con misiles o drones iraníes.

De hecho, varios buques resultaron alcanzados en los últimos días y gran parte de las compañías navieras suspendieron temporalmente el tránsito por la zona. Como consecuencia, países productores como Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos comenzaron a reducir su producción ante la imposibilidad de exportar normalmente y el rápido llenado de sus depósitos de almacenamiento.

La situación se ve agravada por los ataques a instalaciones energéticas en la región. Desde el inicio de la guerra, Irán, Israel y Estados Unidos han bombardeado infraestructuras de petróleo y gas, lo que intensificó las preocupaciones sobre el suministro global.

Desde el comienzo de la guerra, viene subiendo el precio del crudo sostenidamente Jeff Chiu - AP

El encarecimiento del petróleo amenaza con elevar el costo de vida y podría presionar al alza las tasas de interés en distintos países, en un momento en que muchas economías aún enfrentan las secuelas de la inflación global de los últimos años.

“La economía mundial sigue dependiendo del flujo concentrado de petróleo y gas natural desde Medio Oriente a través del estrecho de Ormuz”, advirtió Bruce Kasman, economista jefe de JPMorgan. Según el analista, en el corto plazo el precio del crudo podría acercarse a los 120 dólares por barril antes de moderarse si el conflicto se atenúa.

Sin embargo, Kasman advirtió que, si no se alcanza pronto una solución política clara, el Brent podría seguir subiendo durante los próximos meses, lo que reduciría el crecimiento económico mundial y elevaría la inflación global.

“Pequeño precio a pagar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al aumento del precio del petróleo y sostuvo que se trata de un “pequeño precio a pagar” frente al objetivo de eliminar la amenaza nuclear iraní y garantizar la seguridad internacional. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el encarecimiento del crudo es un “pequeño precio a pagar” para garantizar la seguridad de Estados Unidos y del mundo, y sostuvo que las cotizaciones caerán rápidamente una vez que se elimine la amenaza del programa nuclear iraní. Según Trump, “solo los tontos pensarían lo contrario”.

Trump le restó importancia al aumento del precio del petróleo

Mientras tanto, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró que el gobierno trabaja con compañías navieras para restablecer el tráfico de petroleros en el Golfo Pérsico y estimó que la situación podría normalizarse “en cuestión de semanas”, posiblemente bajo protección militar de Estados Unidos.

“No creo que pase mucho tiempo antes de que veamos una reanudación más regular del tráfico de barcos a través del Estrecho de Ormuz”, dijo Chris Wright, el secretario de Energía, en una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN.

Agencias AP y Reuters