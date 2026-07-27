El precio del petróleo se desploma tras la tregua anunciada por Trump

LONDRES.– Los precios del petróleo registraban fuertes caídas el lunes tras la decisión de Estados Unidos e Irán de suspender los ataques durante el fin de semana, en un conflicto que, pese a la tregua puntual, sigue marcado por la incertidumbre y la falta de avances diplomáticos concretos.

Los futuros del crudo Brent descendían hasta un 7,8% a media jornada, con una baja de 7,55 dólares, para ubicarse en torno a los 89,23 dólares por barril.

En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos retrocedía 6,01 dólares, o un 6,7%, hasta los 83,30 dólares. Ambos contratos tocaban así sus niveles más bajos desde el 20 de julio, revirtiendo parte de las subas acumuladas en las últimas semanas, cuando el conflicto había llevado al Brent a superar los 100 dólares, el jueves pasado.

La caída se produjo tras una pausa en los combates entre Washington y Teherán, que reavivó las expectativas de una eventual distensión y de la reanudación del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de crudo. Sin embargo, el trasfondo geopolítico sigue siendo frágil.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró el 27 de julio que Estados Unidos no participó en las recientes conversaciones con Omán sobre la administración del estratégico estrecho de Ormuz - - AFP

La guerra en Medio Oriente comenzó el 28 de febrero con una campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán y ha causado miles de muertos, además de sacudir la economía mundial al bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Pese a un alto el fuego firmado en abril y a un protocolo de acuerdo en junio para avanzar hacia una paz duradera, las hostilidades se reanudaron a comienzos de este mes.

La interrupción del tránsito marítimo en esta vía estratégica generó fuertes tensiones en los mercados energéticos, elevando los precios del crudo y alimentando temores de una crisis de suministro a escala global. A su vez, Estados Unidos reanudó el bloqueo a puertos iraníes, mientras Teherán buscó reforzar su control sobre el estrecho, incluso evaluando la imposición de tasas de tránsito.

“Una banda mafiosa”

Aunque Estados Unidos sostiene que la suspensión de los ataques busca abrir una ventana para el diálogo, Irán negó este lunes que existan negociaciones en curso. “No estamos involucrados en ninguna negociación con Estados Unidos”, afirmó el vocero de la cancillería iraní, Esmail Baqai, quien calificó de “invenciones” las versiones sobre contactos diplomáticos. El funcionario también acusó a Washington de actuar “como una banda mafiosa que no respeta ninguna norma”.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, había señalado el domingo que el presidente Donald Trump decidió interrumpir los bombardeos para “dejar espacio a las negociaciones”, tras 13 días consecutivos de ataques que incluyeron represalias iraníes contra bases estadounidenses en la región.

US Envoy to the UN Mike Waltz on the possibility of escalation:



The president is keeping all options on the table. What the president is doing right now, as we've seen all along, is giving some talks some space.



Talks are ongoing. They're happening at every level.



What we are… pic.twitter.com/LdLs6g96Gl — Clash Report (@clashreport) July 26, 2026

Pese a la tregua, Teherán dejó en claro que mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes indicaron que la vía marítima “permanece cerrada” y que su administración es objeto de negociaciones bilaterales con Omán, sin participación estadounidense. Medios estatales incluso reportaron que seis buques fueron obligados a dar media vuelta por no respetar las rutas autorizadas.

“No viene acompañada de garantías”

Este escenario limita el optimismo de los mercados. Datos de la firma Kpler mostraron que durante el fin de semana menos de diez buques de mercancías cruzaron diariamente el estrecho, muy por debajo de los niveles habituales. Analistas advierten que cualquier recuperación del flujo será gradual, ya que las navieras siguen evaluando los riesgos de seguridad.

La tensión también persiste en el mar Rojo. El tráfico por el estrecho de Bab el-Mandeb se redujo tras ataques de rebeldes hutíes a instalaciones petroleras sauditas, mientras que Arabia Saudita informó haber interceptado drones lanzados desde territorio iraquí contra infraestructuras energéticas.

Vista del estrecho de Ormuz, la vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, aún con tránsito limitado tras la tregua Razieh Poudat - ISNA

En este contexto, analistas de ING señalaron que la caída de los precios refleja “la desesperación del mercado por recibir noticias positivas”, aunque advirtieron que los riesgos siguen latentes. Desde PVM, el analista John Evans consideró que la tregua “no viene acompañada de garantías de que el petróleo vaya a fluir pronto”.

Además, el conflicto en Medio Oriente se suma a otras tensiones globales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, donde ataques a infraestructuras energéticas también afectan la oferta. Según analistas de UOB, una interrupción prolongada del suministro podría mantener elevados los precios del crudo y seguir presionando al alza la inflación mundial.

Agencias AFP y Reuters