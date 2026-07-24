Netanyahu se reunirá con Trump en la Casa Blanca el martes en medio de la nueva escalada en Medio Oriente

JERUSALÉN.– El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará a Washington el lunes y se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes, según informaron fuentes oficiales desde Tel Aviv.

La visita del premier israelí se produce en medio de tensiones entre ambos líderes por la gestión de la guerra con Irán.

“Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, un amigo de Israel”, dijo la oficina de Netanyahu y precisó que partirá hacia Washington el lunes.

Trump con Netanyahu en el parlamento israelí, en Jerusalén Chip Somodevilla - Getty Images Europe

Desde el regreso de Trump al poder en 2025, ambos mandatarios se han reunido en seis ocasiones, manteniendo una relación cercana. Netanyahu llegó incluso a calificar al magnate republicano como “el mejor amigo” que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca.

Sin embargo, su alianza ha mostrado signos de divergencia en los últimos meses, sobre todo, cuando Trump lanzó diatribas llenas de insultos contra su aliado a principios de año en medio de las tensas negociaciones sobre el acuerdo con Irán.

Trump y Netanyahu caminan hacia el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida Alex Brandon - AP

El mismo martes, el presidente norteamericano también tiene previsto reunirse con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, según informó el ​viernes un ⁠funcionario ⁠de la Casa Blanca.

Una fuente ucraniana señaló por su parte ​que Zelensky está interesado en viajar a ‌Estados Unidos, pero que su ​equipo estaba a ​la espera de la confirmación oficial de la agenda de Trump.

Tensión entre los aliados

La confirmación de la visita de Netanyahu llega después de casi 20 días de ataques cruzados entre Washington y Teherán y una nueva ofensiva de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo, que han echado por tierra en la práctica el frágil alto el fuego del conflicto en Medio Oriente.

Trump dijo el jueves al medio norteamericano Axios que estaba considerando reanudar las operaciones militares a gran escala contra el régimen islámico y mencionó la posibilidad de pedir ayuda a Tel Aviv.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, advirtió el republicano en una breve entrevista.

Trump posa para una foto junto a Netanyahu antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv Evan Vucci - AP

El mandatario aseguró que si bien Estados Unidos puede actuar de manera unilateral, Israel se sumaría rápidamente a una eventual ofensiva si así lo solicitara Washington. “Si se lo pidiera, se uniría en dos minutos”, afirmó, antes de jactarse de que “no necesita a nadie” para emprender una nueva operación militar.

Trump también reiteró que Irán busca retomar las negociaciones, aunque consideró que las autoridades iraníes aún no están dispuestas a aceptar un acuerdo. “Todavía no han sufrido lo suficiente”, apuntó.

Hasta el jueves, no se había realizado ninguna comunicación ni se habían impartido órdenes nuevas al Ejército, según el medio norteamericano, que citó a dos funcionarios norteamericanos anónimos.

The Civil Nuclear Deal (There will be no enrichment of material!) being made between the United States Department of Energy and Saudi Arabia, which pertains only to non-military use such as the ones that Iran and UAE (and others) already have, will be approved, but is totally… pic.twitter.com/ZSS4Vgubhp — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 23, 2026

La visita de Netanyahu también coincide con una sorpresiva exigencia que el mandatario norteamericano impuso a Arabia Saudita para terminar de cerrar un acuerdo nuclear que podría abrirle la puerta al reino a desarrollar una capacidad propia para enriquecer uranio.

Trump condicionó el jueves la aprobación del pacto de cooperación nuclear civil a que el país árabe normalice sus relaciones con Israel a través de los Acuerdos de Abraham.

La nueva escalada en Medio Oriente

El viernes, misiles estadounidenses alcanzaron objetivos en todo Irán –llegando incluso hasta su costa del mar Caspio– , y las fuerzas armadas del régimen respondieron disparando contra bases estadounidenses en países árabes vecinos y advirtiendo a la población de esos ​lugares de que ⁠podrían atacar edificios no ⁠militares utilizados por personal estadounidense.

Los hutíes, que controlan el norte y el oeste de Yemen, han anunciado un bloqueo naval contra Arabia Saudita, país que ha desviado cada día millones ​de barriles de petróleo a través de un oleoducto hacia el mar Rojo para eludir la obstrucción casi total que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz.

Captura de pantalla de un video distribuido por el Comando Central de Estados Unidos, muestra lo que el organismo describió como un ataque contra capacidades militares iraníes - - US Central Command (CENTCOM)

La ‌entrada al golfo ha sido hasta ahora el epicentro de una guerra que ha causado miles de muertos ​en casi cinco meses, ha avivado la inflación mundial y ha alimentado ​los temores de una recesión económica.

Los combatientes hutíes atacaron el jueves dos petroleros sauditas en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, lo que provocó un aumento del 7% en los precios del crudo, que superó los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo. Aunque los futuros del Brent caían casi un 3% a menos de 98 dólares el viernes, el contrato seguía en camino de anotar un alza superior al 10% esta semana.

El humo negro se eleva tras una serie de explosiones cerca de una base militar que alberga fuerzas estadounidenses en la ciudad iraquí de Erbil Stella Martany - AP

Los ataques obligaron a varios otros petroleros a dar media vuelta y dirigirse hacia el norte a través del Canal de Suez, lo que ​podría suponer la utilización de una ruta mucho más larga y costosa para llegar a Asia, rodeando África.

Según algunas fuentes, los costos de los seguros de transporte marítimo a través del sur del mar Rojo se duplicaron el jueves para algunas empresas.

Trump escribió en las redes sociales que haría responsable a Irán de cualquier nuevo ataque perpetrado por combatientes yemeníes, y que infligiría “un castigo militar severo” para la República Islámica y para los propios hutíes.

Agencias AFP y Reuters