Irán plantea un “ataque por ataque” y pone en manos de EE.UU. la continuidad de la tregua

WASHINGTON.– Irán detendrá sus ataques siempre que Estados Unidos mantenga la actual pausa en su campaña aérea, afirmó este domingo un alto funcionario iraní, en un indicio de distensión tras casi dos semanas de intensos enfrentamientos que elevaron el riesgo de una escalada regional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó suspender de forma repentina los bombardeos a última hora del viernes, después de 13 noches consecutivas de ataques contra objetivos iraníes. Desde entonces, no se registraron nuevas operaciones aéreas por parte de Washington, mientras que Teherán también interrumpió sus acciones de represalia contra países vecinos que alojaban bases estadounidenses.

“La postura de Irán sigue siendo ‘ataque por ataque’: si cesan los ataques, Irán también detendrá sus operaciones”, señaló la fuente iraní, que habló bajo condición de anonimato. Según explicó, este mensaje ya fue transmitido a las autoridades estadounidenses, aunque persiste el escepticismo en Teherán sobre las intenciones reales de Washington.

US Envoy to the UN Mike Waltz on the possibility of escalation:



The president is keeping all options on the table. What the president is doing right now, as we've seen all along, is giving some talks some space.



Talks are ongoing. They're happening at every level.



What we are… pic.twitter.com/LdLs6g96Gl — Clash Report (@clashreport) July 26, 2026

Desde la Casa Blanca, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, sostuvo que la pausa busca abrir una ventana para la diplomacia. “Está dando un respiro a las negociaciones, les está dando un poco de margen”, afirmó en declaraciones a Fox News, sin detallar posibles avances en contactos bilaterales.

Sin embargo, medios estadounidenses indicaron que la decisión de Trump estuvo influida por recomendaciones de altos mandos militares y asesores civiles, que advirtieron sobre los riesgos de intensificar el conflicto. Entre las preocupaciones mencionadas figura el desgaste de los sistemas de defensa antimisiles Patriot, clave para proteger las bases estadounidenses en la región.

De acuerdo con reportes de prensa, tanto el jefe del Estado Mayor del Pentágono, Dan Caine, como el vicepresidente JD Vance expresaron reservas sobre una mayor escalada. Asimismo, el comandante de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, el almirante Brad Cooper, habría advertido que la campaña aérea estaba alcanzando sus límites de efectividad.

Reanudación de las hostilidades e incertidumbre

En las últimas semanas, Washington justificó sus ataques como respuesta a acciones iraníes contra el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes del estallido del conflicto. Irán, por su parte, sostiene que busca mantener el control de esa vía clave.

La reanudación de las hostilidades frustró un acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, que pretendía encauzar negociaciones hacia una solución duradera. Aunque en abril se había establecido un alto el fuego que redujo los combates, las tensiones volvieron a escalar en torno al control del estrecho.

El conflicto también ha tenido consecuencias económicas globales. El precio del crudo Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro energético. A esto se suma la amenaza de nuevos frentes, luego de que los rebeldes hutíes en Yemen, aliados de Irán, anunciaran un bloqueo al petróleo saudí en el mar Rojo y lanzaran ataques contra infraestructuras energéticas.

Los estrechos de Bab al Mandeb y Ormuz

Sobre el terreno, la situación sigue siendo incierta. En Irán, la población observa con cautela la aparente tregua. “No dejan de anunciar pausas, y luego la guerra vuelve a empezar. Todo el mundo está atrapado en el limbo”, relató un empresario de Teherán.

El vocero militar iraní, Mohamad Akraminia, confirmó que su país detuvo temporalmente sus operaciones en respuesta a la pausa estadounidense, pero advirtió que el conflicto podría ampliarse si Washington retoma los ataques. “Si insisten en continuar la guerra, particularmente a través de bombardeos aéreos, se extenderá aún más”, señaló.

Pese a la relativa calma de las últimas 48 horas, ambas partes mantienen posiciones firmes y desplegaron recursos adicionales en la región, lo que refleja la fragilidad del actual equilibrio. Analistas coinciden en que la pausa podría ser táctica y no necesariamente el inicio de una desescalada sostenida.

Teherán y Washington, en una pausa incierta que podría derivar en negociaciones Vahid Salemi - AP

La interrupción de las hostilidades reavivó, no obstante, las expectativas de retomar las negociaciones entre Washington y Teherán, que habían quedado paralizadas por los combates. En junio, ambas partes habían acordado un protocolo para avanzar en un proceso de diálogo de 60 días, pero ese mecanismo quedó en suspenso tras el reinicio de la violencia.

Fuentes diplomáticas europeas señalaron que varios países de la Unión Europea intensificaron contactos discretos con ambas partes para evitar una nueva escalada. Grecia, Francia y Alemania promovieron canales informales de diálogo orientados a garantizar la seguridad del transporte marítimo y prevenir incidentes en el Golfo. También se evalúa el envío de observadores internacionales para monitorear la situación en puntos críticos del estrecho.

Por su parte, organismos multilaterales advirtieron sobre el impacto humanitario de una eventual prolongación del conflicto. Naciones Unidas alertó que una escalada sostenida podría afectar el acceso a bienes esenciales en varios países de la región, especialmente aquellos dependientes de las importaciones energéticas.

Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece bajo estricta vigilancia. Medios estatales iraníes informaron que en las últimas horas varias embarcaciones fueron detenidas al intentar cruzar la vía, lo que refuerza la incertidumbre sobre la estabilidad del comercio energético global.

Agencias AP, AFP y Reuters