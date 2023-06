El presidente de Bielorrusia reveló cómo convenció a Putin de no “aniquilar” al jefe del grupo Wagner

escuchar

MOSCU.- El presidente bielorruso Alexander Lukashenko aseguró que convenció al presidente ruso Vladimir Putin de no “aniquilar” al jefe de los mercenarios Yevgueny Prigozhin, en respuesta a lo que el Kremlin describió como un motín que pretendía llevar a Rusia hacia una guerra civil.

Inicialmente, Putin prometió aplastar la revuelta, comparándola con el caos bélico que dio lugar a la revolución de 1917 y luego a una guerra civil, pero horas después se llegó a un acuerdo para permitir que Prigozhin y algunos de sus combatientes se trasladaran a Bielorrusia.

Tras los acontecimientos del fin de semana, Prigozhin voló a Bielorrusia desde Rusia el martes.

Al describir su conversación del sábado con Putin, Lukashenko utilizó la frase en jerga criminal rusa para matar a alguien, equivalente a la expresión “aniquilar”.

“También entendí: se había tomado una decisión brutal (y era el trasfondo del discurso de Putin) de ‘aniquilar’ a los amotinados”, dijo el mandatario bielorruso en una reunión con sus oficiales del ejército y periodistas el martes, según los medios estatales.

“Le sugerí a Putin que no se apresurara. ‘Vamos’, le dije, ‘Hablemos con Prigozhin, con sus comandantes’. A lo que él me respondió: ‘Escucha, Sasha, es inútil. Ni siquiera contesta el teléfono, no quiere hablar con nadie’”, añadió Lukashenko.

En 1999, Putin utilizó el mismo verbo en ruso para referirse a los militantes chechenos, prometiendo “aniquilarlos en el excusado”, comentarios que se convirtieron en un emblema ampliamente citado de su severa personalidad.

No hubo comentarios inmediatos por parte del Kremlin sobre las declaraciones de Lukashenko, las cuales brindan una visión poco usual de las conversaciones dentro del Kremlin, ya que, según el propio relato de Putin, Rusia se tambaleaba hacia una situación de turbulencia no vista en décadas.

Lukashenko, quien es tanto un antiguo conocido de Prigozhin como un estrecho aliado de Putin, declaró que le había aconsejado al presidente ruso que pensara “más allá de nuestras propias narices” y que la aniquilación de Prigozhin podría llevar a una revuelta generalizada por parte de sus combatientes.

Wagner en Bielorrusia

El líder bielorruso también afirmó que su propio ejército podría beneficiarse de la experiencia de las tropas de Wagner, quienes, según el acuerdo alcanzado con el Kremlin, ahora tienen libertad para trasladarse a Bielorrusia.

“Esta es la unidad mejor entrenada del ejército”, aseguró Lukashenko citado por la agencia estatal BelTA. “¿Quién discutirá esto? Mi ejército también lo entiende, y no tenemos a esas personas en Bielorrusia”.

Más tarde, Lukashenko le dijo a su ejército: “La gente no entiende que estamos abordando esto de manera pragmática... Ellos (Wagner) lo han experimentado, nos hablarán sobre el armamento, qué funcionó bien y qué funcionó mal”.

Prigozhin detuvo lo que él llamó “la marcha de la justicia” hacia Moscú desde la ciudad sureña de Rostov del Don, a solo 200 kilómetros de la capital, después de la intervención de Lukashenko.

Mientras tanto, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmitro Kuleba, minimizó el miércoles el impacto sobre el conflicto de las divisiones internas evidenciadas en Rusia por la rebelión del grupo paramilitar Wagner y su jefe.

“Por desgracia, Prigozhin se rindió muy rápidamente. No hubo tiempo para que este efecto desmoralizador penetrara en las trincheras rusas”, declaró Kuleba a CNN en un video divulgado el miércoles.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró que es muy temprano para sacar conclusiones del traslado de Prigozhin a Bielorrusia, pero aseguró que la alianza está lista para defender a sus miembros.

“Hemos enviado un mensaje claro a Moscú y a Minsk de que la OTAN está allí para proteger a cada aliado y cada parcela del territorio de la OTAN”, sostuvo.

Aún queda por ver el impacto que tendrá la tentativa de sublevación, pero el Kremlin niega que el presidente Vladimir Putin haya salido debilitado de la peor crisis que ha enfrentado en sus dos décadas en el poder. La rebelión llevó a la sociedad a “consolidarse en torno del presidente”, afirmó el Kremlin.

