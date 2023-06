Un alto general ruso sabía de los planes de rebelión contra Vladimir Putin, según The New York Times

escuchar

A cinco días del motín fallido que el líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, llevo a cabo en contra del liderazgo militar de Rusia, The New York Times reveló que un alto general ruso estaba al tanto de los planes del jefe mercenario contra el Kremlin y hasta podría haberlo ayudado a realizar su misión.

Según precisó el diario estadounidense en un reciente artículo, y de acuerdo a información brindada por funcionarios estadounidense, el gobierno de Joe Biden busca certezas respecto de si el general Sergei Surovikin -también apodado “General Armagedón”- le tendió una mano a Prigozhin para planificar la revuelta.

Surovikin no sería sin embargo el único referente militar de jerarquía en tener conocimiento previo sobre la operación del “chef de Putin” .

El alto general ruso Sergei Surovikin Pavel Golovkin - AP

Inteligencia de EE.UU. asegura que existen indicios de que otros generales rusos también habrían apoyado el intento del líder del Grupo Wagner de tomar el mando del Ministerio de Defensa, que actualmente se encuentra a cargo de Sergei Shoigu -quien también es general del ejército ruso-.

Ante esta hipótesis, exfuncionarios estadounidenses dijeron a The New York Times que esta teoría se sustenta en cuanto y en tanto Prigozhin no habría lanzado su levantamiento a menos que creyera que integrantes del círculo rojo del gobierno ruso les ofrecieran su apoyo.

Asimismo, insisten en que una alianza entre el exministro de Defensa y el jefe del grupo mercenario explicaría por qué este último todavía sigue con vida. Prigozhin suspendió la insurrección el pasado sábado y optó por “exiliarse” en Bielorrusia, país aliado del Kremlin y cuyo líder Aleksandr Lukashenko es íntimo de Putin.

Yevgeny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner AP

Posibles escenarios a futuro

Frente a la información revelada por Estados Unidos, Putin deberá decidir entonces si cree o no que Surovikin ayudó a jefe del Grupo Wagner y cuál sería su “castigo”.

Entre los escenarios posibles, exfuncionarios opinan que una de las alternativas es que el jefe de Estado se quede con Surovikin si concluye que este tenía algún conocimiento de que lo planeado pero no ofreció su ayuda. Por ahora, el líder del Kremlin muestra intenciones de culpar del motín únicamente a Prigozhin.

Las luchas internas existentes en el gobierno ruso podrían llegar también a definir el futuro del ejército del Kremlin en el campo de batalla. Esto último ya que, mientras tanto, las tropas de Ucrania -que tienen respaldo de Occidente- impulsan una nueva contraofensiva contra una Rusia que parece distraída.

Quién es Sergei Surovikin, el “General Armagedón”

Surovikin nació en 1966 y es originario de la región de Siberia. Cumplió funciones como jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, comandante de las fuerzas aeroespaciales y estuvo a cargo de la Policía Militar Rusa, organización que se encuentra amparada por el ejército.

Entre 2013 y 2017, comandó el Grupo de Fuerzas en Siria, que intervino militarmente desde Rusia, en la guerra civil siria -de allí el apodo “carnicero de Siria”.

Además de Siria, el referente militar de 62 años combatió en Afganistán, en Chechenia, en Tayikistán. Surovikin tiene reputación de “crueldad y brutalidad” de acuerdo con medios como la BBC, aunque la versión que se manejó siempre desde Rusia es que es un “líder militar duro y exigente”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, se da la mano con el excomandante de la operación militar de Rusia en Ucrania, el general Sergei Surovikin, galardonado con la orden de San Jorge de tercera clase, durante una visita a la sede del Distrito Militar del Sur Mikhail Klimentyev - Pool Sputnik Kremlin

En el conflicto con Chechenia, por ejemplo, se dio a conocer por su promesa pública de “destruir tres militantes, por cada soldado muerto”.

Surovikin estuvo preso por la muerte de manifestantes prodemocracia en Moscú en el año 1991, durante el intento de golpe de Estado; sin embargo, su detención solo duró unos meses, antes de que el presidente Boris Yeltsin ordenara su liberación, bajo el argumento de que solamente estaba siguiendo órdenes.

