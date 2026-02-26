El presidente español Pedro Sánchez desmiente rumores sobre su salud y carga contra la oposición

MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso este jueves de las informaciones que circulaban sobre su estado de salud. Mediante un mensaje contundente en su perfil oficial de la red social X, el líder español ha desmentido sufrir cualquier tipo de dolencia cardiovascular, calificando los rumores como “bulos” diseñados para desestabilizar a su gabinete.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el Rey Felipe VI se saludan al llegar al Palacio de Consejos, a 1 de diciembre de 2025 A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

La polémica se intensificó a principios de esta semana tras publicaciones en diversos medios digitales y comentarios de la oposición que sugerían un deterioro físico del mandatario y un supuesto tratamiento secreto.

El asunto de la salud presidencial no se quedó solo en las redes. Durante las últimas sesiones en el Congreso de los Diputados, figuras de la oposición habían deslizado preguntas sobre la “transparencia” necesaria en torno a la salud de quien ostenta la jefatura del Gobierno, comparándolo con las tradiciones de otros países donde los chequeos médicos de los mandatarios son de carácter público.

Una de las portavoces más destacadas del Partido Popular (PP), Cayetana Álvarez de Toledo, pidió el miércoles en el Congreso que el gobierno desclasifique la información sobre la salud de su máximo responsable.

Efectivamente, la salud de un presidente no es un asunto privado.



Esta mañana, en la @miradacriticat5 https://t.co/N1hByXwy8W pic.twitter.com/DEczzGU2Cp — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 26, 2026

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya había salido al cruce de la diputada, reprochando a Álvarez de Toledo la “bajeza moral” de difundir ese rumor falso. “Cuando uno piensa que usted ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta de que siempre hay un escalón más abajo”, dijo. Pero esta intervención no bastó para frenar los rumores y ha salido directamente el presidente a intentar hacerlo.

Sánchez ha sido tajante al respecto en un mensaje en las redes sociales para desmentir este rumor: “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema; hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan”, expresó el presidente, vinculando su situación personal con la defensa del sistema sanitario y lanzando una fuerte crítica contra la privatización encubierta en algunas comunas gobernadas por el PP.

“La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud”, agregó.

La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.



La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 26, 2026

El líder socialista ha señalado directamente a lo que denomina la “máquina del fango”, un mecanismo que, según sus palabras, comienza con la difusión de una noticia falsa en un “pseudomedio” para ser posteriormente amplificada por representantes políticos y sus “tertulianos” en el espacio público.

La publicación inicial señalaba que Sánchez se estaba tratando “desde hace meses” una “dolencia cardiovascular” en el Hospital Ramón y Cajal, institución médica de referencia de La Moncloa, según informa el diario El País.

El premier español, Pedro Sánchez, a su llegada a una comparecencia para hacer balance del curso político, en el Complejo de la Moncloa, en Madrid Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

En el gobierno no aclaran si Sánchez se ha hecho allí alguna revisión reciente, pero desde La Moncloa insisten en que no tiene ninguna enfermedad y la información sobre su dolencia es falsa, agrega el periódico español.

A pesar de las críticas y de los reveses parlamentarios recientes en otras materias, Sánchez ha querido cerrar el debate sobre su capacidad física para gobernar con una frase que ya se vuelve recurrente en su discurso: “Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato“, remató en su publicación en la red X.

Pedro Sánchez asumió la presidencia de España en 2018 y es secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2017 Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Con este movimiento, Sánchez busca zanjar una crisis de reputación que amenazaba con copar la agenda mediática, reafirmando que el calendario electoral se mantiene intacto con la mirada puesta en 2027.

Con información del diario El País