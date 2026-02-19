Otro caso de abuso sexual golpea al gobierno de Pedro Sánchez con la renuncia del jefe de la Policía Nacional

MADRID.– Otra denuncia por abuso sexual de un funcionario de primer nivel jerárquico vuelve a exponer al gobierno de Pedro Sánchez.

José Ángel González, jefe de la Policía Nacional, renunció el martes a su cargo después de haber sido notificado de una denuncia de violación en su contra.

González, 66 años, es acusado por una mujer policía con quien había mantenido una relación sentimental pero que, tras su separación, habría sido engañada por su jefe para llevarla hasta un departamento y atacarla sexualmente en abril del año pasado.

La víctima prestaba servicios la tarde del 23 de abril pasado cuando recibió reiterados llamados y mensajes de González, que la citaba en un restaurante, donde estaba almorzando con otro comisario.

Después de la comida, el funcionario la subió a su auto y la llevó hasta un departamento, según fuentes judiciales citadas por el diario El Mundo. Ella se habría negado a subir, pero finalmente cedió ante la insistencia de su jefe, con quien ya había terminado una relación sentimental.

Una vez dentro de la vivienda, González sirvió dos cervezas e inició “un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima, que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”, detalla la denuncia. Y agrega que el jefe de la Policía Nacional le habría tocado las partes íntimas de la mujer sin su consentimiento.

La víctima finalmente logró escaparse del departamento. Fue una pesadilla de 40 minutos que quedó retratada en un audio que ella grabó con su teléfono y que entregó a la justicia.

El escrito judicial agrega que, tras el ataque sexual, González comenzó “una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica para mantener control sobre la víctima e impedir que impusiera una denuncia”.

A través de su mano derecha, el jefe de la Policía habría querido comprar el silencio de la víctima con un ofrecimiento: “Dice que elija a qué puesto quiere ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por WhatsApp”, puede escucharse en la llamada telefónica de su mano derecha, que también fue separado de su cargo.

Tres meses después del ataque, la mujer policía pidió una licencia psiquiátrica con un diagnóstico de depresión, aunque desde la institución aseguran que nunca manifestó lo que había ocurrido.

Ella finalmente recurrió en enero a la justicia y el caso se hizo público el martes, cuando González renunció.

El impacto político

El ministro del Interior, Fernando Marlaska, aseguró que recién conoció la acusación cuando fue notificado esta semana por la Policía y afirmó que no existió ningún tipo de encubrimiento. La víctima aceptó hoy la protección policial ofrecida por el gobierno.

“Cuesta mucho creer que Marlaska no conociese para nada lo que hacía el número uno de su Policía. No es un dirigente cualquiera, es una persona que ha acompañado al ministro desde el año 2018 de forma continuada”, afirmó este jueves Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.

“Si no conoce lo que hace la gente de la que se rodea es un verdadero incompetente”, insistió el líder opositor en un acto en Barcelona y reclamó que el ministro deje de su cargo.

Por su parte, Pedro Sánchez se refirió este miércoles a la denuncia durante una conferencia de prensa.

“Las acusaciones que conocimos ayer son muy graves y lo que ha hecho el gobierno desde el primer momento ha sido manifestar su apoyo a la víctima y pedir que el involucrado se retirara de esta responsabilidad. Y a partir de ahí, que la investigación llegue hasta el final con todas las consecuencias”, dijo el presidente español antes de partir a un viaje a la India.

Los reiterados casos de abuso sexual dentro del gobierno se transformaron en un grave problema para el Partido Socialista (PSOE): cada uno de los nuevos casos que se hacen públicos conspiran contra la defensa del feminismo que ha tomado como bandera esta fuerza política y lo debilitan ante un electorado afín que está disgustado con la gestión que el gobierno ha hecho de las denuncias.

El caso más complejo fue el que involucró a Francisco “Paco” Salazar, estrecho colaborador de Sánchez, que tuvo que renunciar el año pasado a su cargo en La Moncloa luego de que se hicieran públicas varias denuncias de exempleadas suyas que sufrieron abusos.

Después de la salida de Salazar, el PSOE quedó nuevamente expuesto cuando se reveló que las autoridades socialistas nunca les habían dado seguimiento a las denuncias porque se habían extraviado por “un error informático”.

La reacción de Sánchez, entonces, fue echar a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, apuntado puertas adentro por protegerlo.

Pero después aparecieron nuevos casos, como el dirigente socialista José Tomé, que renunció en diciembre pasado a su cargo en la Diputación de Lugo, el órgano de gobierno de esta región de Galicia, después de haber sido acusado por acoso sexual.

Lo mismo ocurrió con el senador socialista Javier Izquierdo. Y cuando el “me too” español parecía aplacado, se hace pública esta semana la denuncia contra el jefe de la Policía Nacional.

El diario El Mundo habló con policías que estuvieron bajo sus órdenes en la provincia de Valladolid y que revelaron que, como ocurría con Salazar, González tampoco disimulaba sus actitudes con las mujeres y que normalizaba su comportamiento.

También aseguraron que había tenido varias parejas dentro de la fuerza y que, en algunos casos, las relaciones no habían terminado en buenos términos. “A Jota le costaba subirse la bragueta”, resumió uno de los policías.