El príncipe Harry vuelve a Londres y hay rumores de una reunión con su padre, el rey Carlos III

LONDRES.- La conmemoración de la reina Isabel II podría convertirse en el marco de una reconciliación en la casa Windsor, según el tabloide británico Mirror. El príncipe Harry, considerado el “rebelde” de la familia, se prepara para reencontrarse con su padre, el rey Carlos III, después de casi 20 meses, en el marco de una visita al Reino Unido que coincide con el tercer aniversario de la muerte de su abuela, el 8 de septiembre.

Durante su estadía, el duque de Sussex participará de la ceremonia de los WellChild Awards, premios de una organización benéfica que brinda apoyo a niños con enfermedades graves, de la cual Harry es mecenas desde hace años.

Una fuente estadounidense citada por el medio británico afirmó que existe “determinación” de ambas partes para concretar un encuentro, pese a las tensiones que persisten desde la traumática ruptura de Harry con la familia real en 2020 y su posterior mudanza a Estados Unidos junto a su esposa, Meghan, y sus hijos, Archie y Lilibet.

La familia real en el balcón del Palacio de Buckingham el 10 de julio de 2018 para presenciar un desfile aéreo militar TOLGA AKMEN� - AFP�

“Por primera vez en mucho tiempo existe una auténtica sensación de que la reconciliación está al alcance”, enfatizó la fuente. “El equipo del príncipe Harry y el Palacio han abierto una línea de comunicación, y hay muchas esperanzas de que padre e hijo se vuelvan a ver cuando el duque regrese a Londres en septiembre”.

De acuerdo con los medios de comunicación locales, la visita de Harry será en solitario y coincidirá con la importante conmemoración: el aniversario del fallecimiento de su abuela, Isabel II, en 2022 en el Castillo de Balmoral, Escocia. Será un momento capaz de reunir, si no a toda la familia, al menos a padre e hijo.

Señales de acercamiento

El último encuentro entre Harry y el rey Carlos III tuvo lugar en febrero de 2024, cuando el príncipe llegó solo a Reino Unido para estar con el soberano tras un diagnóstico de cáncer y un año y medio de tratamiento. La última visita del duque a Londres fue este año, cuando la Corte de Apelaciones rechazó su recurso contra la revocación de su derecho automático a guardaespaldas durante sus visitas a su país natal.

En mayo, en las pantallas de la cadena BBC, el hijo del rey efectuó un clamoroso llamado a la “reconciliación” con los Windsor, en particular con su padre, citando el estado de salud del soberano.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex, después de su ceremonia de boda, en Windsor, Inglaterra, el 19 de mayo de 2018 Paul Ellis� - POOL AFP�

Otras señales de deshielo surgieron el mes pasado en los tabloides británicos, según los cuales el rey mostró interés en subsanar el vínculo con su hijo. Además, informaron, tuvo lugar un “encuentro secreto” entre Meredith Maines, brazo derecho de la estructura que asiste al duque de Sussex, y Tobyn Andreae, responsable de la comunicación del Palacio de Buckingham, precisamente para evaluar un acercamiento.

En la reunión también estuvo presente Liam Maguire, consejero de Harry y Meghan en materia de relaciones públicas.

Un punto aparte es la relación entre Harry y su hermano, el príncipe Guillermo, que continúa marcada por una fuerte tensión. Según publicó el Mirror, cualquier posibilidad de acercamiento entre ambos fue descartada de antemano por el heredero al trono, pese a un supuesto intento de mediación atribuido a su esposa Kate, recientemente recuperada del cáncer.

El príncipe Carlos andando en bicicleta junto a sus hijos los príncipes Guillermo y Harry, camino a los establos en Sandringham Estate, en Norfolk, el 1 de septiembre de 1990 Julian Parker - UK Press

Según el tabloide, subsisten ciertos rencores de ambas partes, alimentados particularmente por el hecho de que el heredero al trono nunca perdonó el modo en que su hermano lo retrató en su exitosa autobiografía Spare.

En esta, Harry llegó incluso a atribuir a Guillermo un ataque físico unos años atrás como reacción al compromiso del segundo heredero con Meghan.

Agencia ANSA