Llevaban pistolas, municiones y marihuana: detienen a dos turistas norteamericanas en el aeropuerto de Santiago

SANTIAGO.– La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile informó que dos ciudadanas estadounidenses fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Santiago tras ser sorprendidas con armas de fuego, municiones y cannabis medicinal en sus valijas.

El procedimiento se realizó la tarde del jueves, cuando agentes de Aduanas y detectives del Departamento de Inspección Secundaria del Aeropuerto detectaron equipajes sospechosos en el sistema de rayos X. Al inspeccionarlos, hallaron una pistola Smith & Wesson modelo Springfield de 9 milímetros, una pistola Glock modelo 48, dos cargadores de ocho municiones –aunque vacíos–, un cargador de diez municiones, una funda, una caja de seguridad y 72 municiones de 9 mm, entre otras piezas de armamento.

Las droga hallada en las valijas de las turistas norteamericanas Policía de Investigaciones de Chile

Ninguno de estos elementos contaba con los certificados o permisos necesarios para autorizar su porte, traslado o ingreso al territorio nacional, señaló la PDI en un comunicado.

Durante la revisión, los agentes también encontraron cuatro contenedores de resina de marihuana y un cigarro artesanal con la misma sustancia. Las mujeres presentaron un certificado estadounidense que autorizaba su consumo medicinal, pero el documento no tiene validez en Chile. Según la legislación local, el consumo personal de cannabis no está penalizado, pero sí lo están su venta, producción e importación sin autorización.

El director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, explicó que los operadores identificaron las maletas “a través de las imágenes de rayos X” y que luego fueron sometidas a una segunda inspección, lo que permitió confirmar la presencia de las armas y la droga.

Las armas halladas en las valijas de las turistas norteamericanas Policía de Investigaciones de Chile

Por su parte, la comisaria María Soto explicó que “en horas de la tarde, detectives del Deinsa concurrieron a la zona de control primario de Aduanas, donde procedieron a la fiscalización de dos pasajeras norteamericanas, mayores de edad, quienes arribaron al país en calidad de turistas. A la revisión del equipaje de una de ellas se encontraron en su interior dos armas de fuego, además de 72 cartuchos 9 mm”.

Las dos pasajeras fueron detenidas en el mismo recinto aéreo y trasladadas a dependencias policiales. Según la PDI, ambas declararon que las armas eran “para protección personal” y que en Estados Unidos trabajan como peluqueras caninas. Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre los motivos de su viaje a Chile.

Con información de AP y Emol